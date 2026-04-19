Awantura na biwaku w "Sanatorium Miłości". Mike oburzony zachowaniem Teresy

Zimny biwak w "Sanatorium Miłości". Teresa krytykuje zachowanie panów

Uczestnicy show postanowili urozmaicić swój obóz i wznieść specjalny, biwakowy totem. Ich wybór padł na przywiezioną przez Pawła flagę reprezentującą morsowych wikingów. Choć męska część grupy tryskała ogromnym optymizmem w związku z tym pomysłem, kuracjuszki nie podzielały tej euforii. Kobiety, z Teresą na czele, głośno uskarżały się na mocno odczuwalny chłód.

Sonda Sanatorium miłości - oglądasz? Tak Nie Czasami

"- Żaden z panów nie przyszedł, nie zapukał i nie zapytał, czy przynieść nam ciepły koc czy herbatę. Tylko we własnym gronie siedzieli - powiedziała Teresa."

Henryk R w towarzystwie Zbigniewa szybko zorientowali się, że niskie temperatury negatywnie rzutują na nastroje ich partnerek. Ten drugi dostrzegł nawet wyraźny dystans, jaki niespodziewanie pojawił się w jego dotychczasowej relacji z Bożenką.

"- Starajcie się, aby im było ciepło - powiedział Henryk R."

Uczestnik zaprezentował swoim kompanom praktyczną metodę na błyskawiczne rozgrzanie zmarzniętych rąk wybranek. Co ciekawe, jako Emilka w tej scence wystąpił niespodziewanie Henryk J. Zbigniew od razu podjął decyzję o przetestowaniu tych wskazówek w praktyce i ruszył na pomoc swojej sympatii. Zatroskany kuracjusz przyniósł Bożence gorący napar i spróbował rozmasować jej dłonie.

"- Nie lubię czegoś takiego. To gówniarskie jest. Mężczyźni nasi mają takie zachowania na miarę podstawówki czasami- powiedziała Bożenka."

Wyścig o randkę z Bożenką w "Sanatorium Miłości"

Organizatorzy przygotowali dla seniorów wypoczywających nad akwenem zupełnie nową aktywność. Pensjonariusze otrzymali zaproszenie do sportowej rywalizacji, w której stawką był wspólny rejs na dmuchanym flamingu oraz romantyczne spotkanie we dwoje.

"- Nie lubię zimna. Wolę ciepło - powiedziała Tereska."

Ostatecznie chęć podjęcia tego fizycznego wyzwania wyraziła zaledwie garstka śmiałków. Do zaciętej walki o główną wygraną stanęli ostatecznie wyłącznie Zbigniew, Paweł oraz Henryk R.

"- Ciało i balans. To jest podstawa - powiedział Henryk R."

Początkowy etap zmagań należał do Pawła, który w finałowym starciu musiał pokonać Zbigniewa. Emocjonująca potyczka zakończyła się triumfem tego pierwszego. Triumfator nagrody nie zastanawiał się długo nad wyborem partnerki i oficjalnie poprosił o towarzystwo na randce Bożenkę.

"- Chciałem przychylić się do Bożenki. Wnerwiła się na niego, to jest szansa - powiedział Paweł."

Taki obrót spraw wywołał wyraźne rozgoryczenie u Zbigniewa, który wcale nie maskował ukłucia zazdrości o atrakcyjną kuracjuszkę. Odrzucony adorator był przy tym święcie przekonany, że jego konkurent nie zdoła zdobyć serca wybranki.

Trudna przeszłość Pawła. Szczere wyznanie w rozmowie z Manowską

Gospodyni programu, Marta Manowska, odbyła z Pawłem bardzo osobistą pogawędkę, podczas której senior wrócił pamięcią do swoich lat młodzieńczych. Kuracjusz wyznał przed kamerami, że to właśnie rodzice zaszczepili w nim głęboki szacunek do drugiego człowieka.

"- Było nas 5 w domu, żyliśmy skromnie, ale wszystko było - opowiadał Paweł."

W dalszej części intymnego wywiadu uczestnik show opowiedział szczegółowo o kulisach swojego długoletniego związku małżeńskiego.

"- Zaczynaliśmy od niczego. Żyliśmy początkowo na jednym pokoju u rodziców, mieliśmy dostęp do kuchni [...] Było fajnie i nagle tak się zaczęło sypać. Byliśmy małżeństwem 38 lat. Ja nie podawałem o rozwód, tylko Jola. To ona chciała. Była nerwowa na moje lata działania. Nie wracałem na czas. Oboje mamy poczucie, że zawaliliśmy - powiedział Paweł."

Zakończenie wieloletniego związku sprawiło, że mężczyzna zaczął wypełniać wolne chwile wyłącznie w towarzystwie swoich przyjaciół. Senior otwarcie przyznaje, że życie w pojedynkę napawa go ogromnym lękiem i często towarzyszy mu poczucie głębokiego przygnębienia.

Bożenka z "Sanatorium Miłości" walczy z przeziębieniem

Przebywanie na łonie natury przyniosło niestety przykre konsekwencje zdrowotne dla dwóch uczestniczek, gdyż zarówno Ania, jak i Bożenka zaczęły uskarżać się na gorsze samopoczucie. Ta druga zmagała się z wyjątkowo uciążliwym przeziębieniem. Ze względu na swój stan zdrowia, chora kuracjuszka nie mogła kibicować Pawłowi podczas jego zaciętej walki o zaproszenie jej na randkę.

"- Wybrałem ciebie, bo stawiałem też na ciebie przy stolikach. Może to jest znak - powiedział Paweł do Bożenki."

Mike krytykuje Teresę w "Sanatorium Miłości": "Ciągle jadem pluje"

Gdy zapadł zmrok, bohaterowie show założyli barwne, kwiatowe akcesoria i ruszyli na zorganizowaną nad brzegiem jeziora potańcówkę. Roześmiani seniorzy chętnie oddawali się pląsom w rytm muzyki, a nawet próbowali swoich sił w przechodzeniu pod zawieszoną poprzeczką. Prawdziwym zaskoczeniem dla wszystkich okazał się jednak moment, w którym Teresa zaprezentowała autorskie strofy poetyckie opisujące pozostałych współtowarzyszy.

"- Proszę się nie obrażać, bo to humor - powiedziała Tereska."

Rymowanka nie przypadła do gustu wszystkim słuchaczom, a najwięcej pretensji miał o nią Mike. Mężczyzna poczuł się mocno urażony fragmentem, w którym został ironicznie zestawiony z niedojrzałym dzieckiem.

"- Teresa jest złośliwa i ciągle jadem pluje - powiedział Mike."

Pozostali pensjonariusze byli zdezorientowani tak ostrą reakcją kolegi, traktując słowa autorki wyłącznie w kategoriach niewinnego dowcipu. Chwilę później na imprezie wybuchło kolejne zamieszanie, którego główną bohaterką stała się Bożenka. Kuracjusze zachowywali się niczym rywalizujący ze sobą samce alfa, zaciekle zabiegając o uwagę kobiety. Z kolei Zbigniew wprost kipiał ze złości i szczerze przyznał, że perspektywa randki Pawła spędza mu sen z powiek.

"- Istnieje coś takiego jak męskie ego. Spowodowało u mnie chęć walki - przyznał Zbigniew."

Zraniony mężczyzna z rosnącą frustracją obserwował szaleństwa swojej faworytki, która świetnie bawiła się na parkiecie w objęciach Pawła. Tymczasem na drugim planie trwał gorący taniec Emilki i Henia R, którzy podczas zabawy nie szczędzili sobie namiętnego dotyku.

"- Możliwe, że się dzieje zauroczenie między mną a Heniem - powiedziała Emilka."

Rozgrzana atmosferą i bliskością para poszła o krok dalej. Oczarowani sobą seniorzy wymienili głęboki, niezwykle namiętny pocałunek.

Ewa i Henryk J z "Sanatorium Miłości" deklarują wspólne wyjście na bal

Kiedy biwak dobiegł końca, ta dwójka postanowiła spędzić czas na aktywnej przebieżce po okolicy. Senior zadeklarował z pełnym przekonaniem, że to właśnie ta konkretna partnerka jest w centrum jego zainteresowania i nie zamierza zabiegać o nikogo innego. Entuzjazm mężczyzny został nagrodzony, gdyż Ewa oficjalnie obiecała mu towarzystwo podczas finałowego balu.

"- Jestem zaszczycony, bo Ewa się każdemu podobała, a wybrała mnie - powiedział Henio R."

Kuracjuszka również nie ukrywała swojego ogromnego zadowolenia z takiego obrotu spraw. Przyznała, że w towarzystwie swojego adoratora czuje się wyjątkowo swobodnie i bezpiecznie.

Romantyczna randka Pawła i Bożenki w programie "Sanatorium Miłości"

Przed rozpoczęciem spotkania adorator wręczył swojej wybrance niewielką, lecz urokliwą kompozycję kwiatową. Ten subtelny gest sprawił kobiecie ogromną przyjemność i pokazał, że potrafi ona doceniać drobne uprzejmości. Również sam Paweł nie krył fascynacji osobą swojej towarzyszki, będąc pod jej ogromnym wrażeniem.

"- Paweł jest bardzo wrażliwym mężczyzną. Świadczą o nim jego gesty, mowa itp - powiedziała Bożenka."

Bożenka z "Sanatorium Miłości" szczerze o chorobie i swoim małżeństwie

Uczestniczka telewizyjnego hitu doskonale zdaje sobie sprawę z własnego seksapilu i wdzięku. Przez długi czas nie mogła jednak eksponować swojej atrakcyjności, ponieważ jej dawny partner życiowy całkowicie unikał takich tematów i nie akceptował podobnego zachowania.

"- Byliśmy zupełnie różni. Mój mąż był typowym domatorem - powiedziała Bożenka."

Z perspektywy czasu seniorka jest wdzięczna za to, że ostatecznie zyskała przestrzeń na osobisty rozwój i pasje. Niestety, w najmniej oczekiwanym momencie na jej drodze stanęła poważna diagnoza onkologiczna i rozpoczęła się dramatyczna walka z rakiem.

"- W ciągu tygodnia miałam decyzję o operacji. Powiedzieli, że wszystko może się wydarzyć - powiedziała Bożenka."

Do problemów onkologicznych doszedł również rozległy atak serca. Nagromadzenie trudności domowych oraz zaawansowana ciąża jej córki sprawiły, że ogromny ciężar psychiczny spadł na nią w jednym momencie. Mimo tak dramatycznych przejść, seniorka odnalazła w sobie siłę do odrodzenia i obecnie czerpie z każdego dnia pełnymi garściami.