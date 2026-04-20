Kim jest Konrad Skolimowski? Król Latino robi furorę

Konrad Skolimowski przyszedł na świat w 1996 roku w Łukowie i początkowo budował swoją rozpoznawalność jako aktor. Największą popularność na szklanym ekranie przyniosła mu rola Patryka w serialu „Barwy szczęścia”. Prawdziwy rozgłos zyskał jednak w świecie muzyki, gdzie okrzyknięto go „Królem Latino”. Jego autorski styl, będący mieszanką disco polo i reggaetonu, zaowocował ogromnymi sukcesami, a utwory takie jak „Wyglądasz idealnie” czy „Temperatura” notują dziesiątki milionów wyświetleń.

Artysta nie ogranicza się jednak wyłącznie do sceny i aktywnie rozwija swoje portfolio biznesowe. Inwestuje między innymi w branżę paliwową, kosmetyki oraz sektor hotelarski w Międzyzdrojach. W życiu prywatnym jest ojcem, który chroni prywatność swojej rodziny, i nie ukrywa przywiązania do wiary katolickiej. Rodzina odgrywa w jego życiu kluczową rolę, a szczególnym uczuciem darzy babcię, która chętnie wspiera go w rozmaitych projektach i promocji jego przedsięwzięć.

Skolim ostrzega fanów. Oszuści wykorzystali wizerunek jego i jego babci

Problem bezprawnego wykorzystywania wizerunku gwiazd przez oszustów do promowania piramid finansowych staje się coraz powszechniejszy. W przeszłości z podobnym procederem musiał mierzyć się chociażby wróżbita Maciej, który długo walczył o sprawiedliwość. Teraz na celowniku naciągaczy znalazł się Skolim, jednak w tym przypadku przestępcy posunęli się jeszcze dalej, wykorzystując do swoich celów również wizerunek babci wokalisty.

- Stanowczo oświadczam, że ani ja ani moja Rodzina nie brała udziału w tego rodzaju działaniach, mających na celu zachęcenie do udziału w jakichkolwiek loteriach czy innych formach rozporządzania przez Was swoimi środkami finansowymi. To jest oszustwo i próba wprowadzenia Was w błąd. Nigdy nie zachęcałem i nie zachęcam do udziału w tego rodzaju działaniach. Sprawa zostanie zgłoszona do właściwych organów, aby zostały podjęte stanowcze kroki prawne. Taka działalność nie może być bezkarna! - napisał Skolim w swoich mediach społecznościowych.

Artysta kategorycznie prosi swoich sympatyków, by nie przekazywali żadnych danych ani środków finansowych osobom podszywającym się pod niego lub jego rodzinę.

- Staram się zgłaszać konta podszywające się pode mnie w mediach społecznościowych i na platformach. Pomożecie nam jeśli i Wy będziecie blokować i zgłaszać takie profile oraz materiały. Wszystkim, którzy nie dali wiary tym fałszywym treściom, oraz zgłaszali je do mnie: BARDZO, BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ. Jednocześnie bardzo mi przykro, jeśli ktoś uwierzył i padł ofiarą tego oszustwa. Bądźcie czujni i z góry dziękuję za pomoc - podsumował Skolim.

Z relacji fanów wynika, że skala procederu jest ogromna, a w sieci krąży mnóstwo fałszywych reklam promujących kasyna i nielegalne loterie. Niestety, pomimo licznych zgłoszeń administracji Facebooka, oszukańcze materiały nadal pojawiały się na platformie.