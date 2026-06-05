Festiwal w Opolu chwalony przez widzów. „W końcu to wygląda"

Festiwal w Opolu - krótka historia

KFPP w Opolu należy do najważniejszych i najdłużej organizowanych wydarzeń muzycznych w Polsce. Festiwal zainaugurowano w 1963 roku z inicjatywy Mateusza Święcickiego, Jerzego Grygolunasa oraz przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Opolu, Karola Musioła. Na potrzeby pierwszej edycji ukończono budowę Amfiteatru Tysiąclecia, który od tamtej pory stał się symbolem festiwalu. Wydarzenie na trwałe wpisało Opole w świadomość Polaków jako stolicę rodzimej piosenki, stając się miejscem debiutu lub ważnym etapem kariery takich artystów jak Czesław Niemen, Maryla Rodowicz, Marek Grechuta czy Edyta Górniak.

Jedynym rokiem, w którym festiwal został całkowicie odwołany, był 1982, gdy w Polsce obowiązywał stan wojenny. Pomimo licznych zmian organizacyjnych i programowych na przestrzeni dekad, do najważniejszych elementów jego programu nadal należą konkursy "Premiery" i "Debiuty", odgrywające istotną rolę w kształtowaniu polskiej sceny muzycznej.

Justyna Steczkowska wspomina imprezy w Opolu. Bawiła się ze Stanisławem Sojką na imprezie do rana! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Festiwal w Opolu 2026 - wyniki pierwszego dnia

Pierwszy dzień Opola (4 czerwca 2026) upłynął pod znakiem dwóch, większych nagród.

Nagrodę im. Anny Jantar (Karolinkę) za zajęcie pierwszego miejsca w głosowaniu jury w konkursie Debiuty otrzymała Karolina Charko.

2. miejsce - Maja Oleśków.

3. miejsce - Zespół 21 Gram i Martyna Baranowska.

Nagrodę Publiczności otrzymała Maja Oleśków. Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Artystów Wykonawców SAWP dla zespołu 21 Gram.

Dodatkowo przyznano SuperJedynki:

Afromental – Za niepowtarzalny styl i talent;

Renata Przemyk - Za niezmienny charakter;

Kombii - Za 50 lat pracy artystycznej i muzykę, która łączy pokolenia;

Dawid Kwiatkowski - Za ciągłe poszukiwanie nowych inspiracji;

Luxtorpeda - Z okazji 15-lecia debiutanckiej płyty, która "tchnęła nowe życie w polskiego rocka";

Natalia Kukulska - Za wieloletnie śpiewanie (od dziecięcego debiutu, czyli 40 lat na scenie);

Ralph Kaminski - Za 10-lecie debiutu i za każdy zaskakujący występ, za bycie artystą kompletnym;

Nocny Kochanek - Za oryginalną formę, dystans do siebie, poczucie humoru i 10-rocznicę debiutu;

Majka Jeżowska - Za 40-lecie premiery "A ja wolę moją mamę" i brak zmian - nagroda wręczona przez wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego - Macieja Wróbla;

Dżem - Za 40-lecie wydania płyty "Cegła" i za grę w rytm bluesa.

Tak widzowie ocenili pierwszy dzień festiwalu w Opolu

W 2026 roku postawiono ponownie na czterodniowy muzyczny festiwal. Nic dziwnego, harmonogram jest naprawdę wypchany gwiazdami oraz recitalami. W mediach społecznościowych widzowie wprost przyznawali, że 2026 rok w Opolu to rok gwiazd. Pierwszy dzień też ich zachwycił.

Bardzo fajne SuperJedynki. Cofnęłam się w czasie

Serdeczne dzięki za wczorajszy koncert NA ŻYWO. Moglibyście zrobić to taniej i bezpieczniej puszczając nagranie, ale uszanowaliście takich widzów jak ja, dla których ma to znaczenie. I nic, że dwa razy coś się tam na chwilę zepsuło, zdarza się, ale muzyka na żywo ma zupełnie inny odbiór. Ludzie na widowni też bawią się inaczej czując przekazywane od artystów emocje ze sceny. DZIĘKUJĘ PIĘKNIE I KŁANIAM SIĘ W PAS.😍

Zdecydowanie można powiedzieć, że najwięcej pochwał zebrały SuperJedynki. Nie tylko Dżem, czy Nocny Kochanek - ale najwięcej dobrych słów usłyszał Dawid Kwiatkowski. Widzowie docenili jego przemianę oraz wrażliwość.