Triumfatorzy SuperJedynek z Opola 2026. Lista artystów nagrodzonych na wielkim festiwalu

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-06-05 1:07

Trwa 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu w 2026 roku. Zaraz po zakończeniu występów w ramach koncertu Debiuty przyszedł moment na wręczenie kolejnej, niezwykle ważnej nagrody na rynku muzycznym, czyli słynnych SuperJedynek. Zastanawiasz się, w czyje ręce trafiły statuetki i za co dokładnie zostały przyznane? Poznaj pełne zestawienie laureatów tegorocznych SuperJedynek z opolskiego amfiteatru!

Historia i zasady przyznawania nagród SuperJedynki na festiwalu w Opolu

Opolski amfiteatr od wielu lat jest miejscem wręczania jednego z najważniejszych trofeów na rodzimym rynku muzycznym. Regulamin tego plebiscytu przechodził przez dekady liczne transformacje, ale bazował na stałych kategoriach, honorując najlepszych solistów, solistki, grupy muzyczne, debiutantów, a także autorów najpopularniejszych przebojów i płyt. O tym, kto ostatecznie wznosił w górę charakterystyczną figurkę, która swoją formą nawiązuje do znaku graficznego telewizyjnej Jedynki, decydowały bezpośrednio głosy oddawane przez publiczność telewizyjną i radiową w wiadomościach tekstowych. Mimo że same zasady konkursu ulegały częstym modyfikacjom, bywały czasowo wstrzymywane lub zastępowane innymi wydarzeniami na scenie, to prestiż tego wyróżnienia w dziejach krajowej rozrywki wciąż ma potężne znaczenie.

Pełna lista zwycięzców statuetek SuperJedynki podczas Opola 2026

W trakcie tegorocznej edycji muzycznego święta na opolskiej scenie wręczono statuetki dla kilkunastu twórców:

  • Grupa Afromental otrzymała statuetkę za swój niepodrabialny styl i wyjątkowy talent sceniczny.
  • Renatę Przemyk doceniono za niezachwiany charakter w działalności muzycznej.
  • Zespół Kombii został uhonorowany z okazji półwiecza aktywności artystycznej oraz tworzenia dźwięków, które nieustannie łączą ze sobą różne pokolenia słuchaczy.
  • Dawid Kwiatkowski opuścił festiwal ze statuetką za ciągłe poszukiwanie świeżych inspiracji w sztuce.
  • Formacja Luxtorpeda świętowała piętnastolecie pierwszego krążka, który „tchnęła nowe życie w polskiego rocka”.
  • Natalię Kukulską nagrodzono za długoletnią aktywność wokalną, licząc równe cztery dekady obecności na estradzie od momentu dziecięcych początków.
  • Ralpha Kaminskiego doceniono w związku z dziesięcioleciem startu kariery, każdy nieprzewidywalny występ oraz bycie absolutnie kompletnym twórcą.
  • Grupie Nocny Kochanek wręczono nagrodę za unikalną formę przekazu, ogromny dystans do własnej twórczości, świetne poczucie humoru oraz dziesiątą rocznicę rozpoczęcia kariery.
  • Majka Jeżowska odebrała trofeum z okazji czterdziestolecia publikacji piosenki „A ja wolę moją mamę” oraz konsekwentny wizerunek, a statuetkę przekazał jej Maciej Wróbel, pełniący funkcję wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego.
  • Muzycy z zespołu Dżem zgarnęli wyróżnienie w związku z obchodami czterdziestolecia premiery kultowego albumu „Cegła” oraz za nieprzerwaną grę w rytmie klasycznego bluesa.
Festiwal w Opolu 2026 - SuperJedynki
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