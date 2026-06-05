Triumfatorzy SuperJedynek z Opola 2026. Lista artystów nagrodzonych na wielkim festiwalu

Historia i zasady przyznawania nagród SuperJedynki na festiwalu w Opolu

Opolski amfiteatr od wielu lat jest miejscem wręczania jednego z najważniejszych trofeów na rodzimym rynku muzycznym. Regulamin tego plebiscytu przechodził przez dekady liczne transformacje, ale bazował na stałych kategoriach, honorując najlepszych solistów, solistki, grupy muzyczne, debiutantów, a także autorów najpopularniejszych przebojów i płyt. O tym, kto ostatecznie wznosił w górę charakterystyczną figurkę, która swoją formą nawiązuje do znaku graficznego telewizyjnej Jedynki, decydowały bezpośrednio głosy oddawane przez publiczność telewizyjną i radiową w wiadomościach tekstowych. Mimo że same zasady konkursu ulegały częstym modyfikacjom, bywały czasowo wstrzymywane lub zastępowane innymi wydarzeniami na scenie, to prestiż tego wyróżnienia w dziejach krajowej rozrywki wciąż ma potężne znaczenie.

Pełna lista zwycięzców statuetek SuperJedynki podczas Opola 2026

W trakcie tegorocznej edycji muzycznego święta na opolskiej scenie wręczono statuetki dla kilkunastu twórców:

Grupa Afromental otrzymała statuetkę za swój niepodrabialny styl i wyjątkowy talent sceniczny.

Renatę Przemyk doceniono za niezachwiany charakter w działalności muzycznej.

Zespół Kombii został uhonorowany z okazji półwiecza aktywności artystycznej oraz tworzenia dźwięków, które nieustannie łączą ze sobą różne pokolenia słuchaczy .

. Dawid Kwiatkowski opuścił festiwal ze statuetką za ciągłe poszukiwanie świeżych inspiracji w sztuce.

Formacja Luxtorpeda świętowała piętnastolecie pierwszego krążka, który „tchnęła nowe życie w polskiego rocka”.

Natalię Kukulską nagrodzono za długoletnią aktywność wokalną, licząc równe cztery dekady obecności na estradzie od momentu dziecięcych początków.

Ralpha Kaminskiego doceniono w związku z dziesięcioleciem startu kariery, każdy nieprzewidywalny występ oraz bycie absolutnie kompletnym twórcą.

Grupie Nocny Kochanek wręczono nagrodę za unikalną formę przekazu, ogromny dystans do własnej twórczości, świetne poczucie humoru oraz dziesiątą rocznicę rozpoczęcia kariery.

Majka Jeżowska odebrała trofeum z okazji czterdziestolecia publikacji piosenki „A ja wolę moją mamę” oraz konsekwentny wizerunek, a statuetkę przekazał jej Maciej Wróbel, pełniący funkcję wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Muzycy z zespołu Dżem zgarnęli wyróżnienie w związku z obchodami czterdziestolecia premiery kultowego albumu „Cegła” oraz za nieprzerwaną grę w rytmie klasycznego bluesa.

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