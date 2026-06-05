Triumfatorzy SuperJedynek z Opola 2026. Lista artystów nagrodzonych na wielkim festiwalu

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Historia i zasady przyznawania nagród SuperJedynki na festiwalu w Opolu
Opolski amfiteatr od wielu lat jest miejscem wręczania jednego z najważniejszych trofeów na rodzimym rynku muzycznym. Regulamin tego plebiscytu przechodził przez dekady liczne transformacje, ale bazował na stałych kategoriach, honorując najlepszych solistów, solistki, grupy muzyczne, debiutantów, a także autorów najpopularniejszych przebojów i płyt. O tym, kto ostatecznie wznosił w górę charakterystyczną figurkę, która swoją formą nawiązuje do znaku graficznego telewizyjnej Jedynki, decydowały bezpośrednio głosy oddawane przez publiczność telewizyjną i radiową w wiadomościach tekstowych. Mimo że same zasady konkursu ulegały częstym modyfikacjom, bywały czasowo wstrzymywane lub zastępowane innymi wydarzeniami na scenie, to prestiż tego wyróżnienia w dziejach krajowej rozrywki wciąż ma potężne znaczenie.
Pełna lista zwycięzców statuetek SuperJedynki podczas Opola 2026
W trakcie tegorocznej edycji muzycznego święta na opolskiej scenie wręczono statuetki dla kilkunastu twórców:
- Grupa Afromental otrzymała statuetkę za swój niepodrabialny styl i wyjątkowy talent sceniczny.
- Renatę Przemyk doceniono za niezachwiany charakter w działalności muzycznej.
- Zespół Kombii został uhonorowany z okazji półwiecza aktywności artystycznej oraz tworzenia dźwięków, które nieustannie łączą ze sobą różne pokolenia słuchaczy.
- Dawid Kwiatkowski opuścił festiwal ze statuetką za ciągłe poszukiwanie świeżych inspiracji w sztuce.
- Formacja Luxtorpeda świętowała piętnastolecie pierwszego krążka, który „tchnęła nowe życie w polskiego rocka”.
- Natalię Kukulską nagrodzono za długoletnią aktywność wokalną, licząc równe cztery dekady obecności na estradzie od momentu dziecięcych początków.
- Ralpha Kaminskiego doceniono w związku z dziesięcioleciem startu kariery, każdy nieprzewidywalny występ oraz bycie absolutnie kompletnym twórcą.
- Grupie Nocny Kochanek wręczono nagrodę za unikalną formę przekazu, ogromny dystans do własnej twórczości, świetne poczucie humoru oraz dziesiątą rocznicę rozpoczęcia kariery.
- Majka Jeżowska odebrała trofeum z okazji czterdziestolecia publikacji piosenki „A ja wolę moją mamę” oraz konsekwentny wizerunek, a statuetkę przekazał jej Maciej Wróbel, pełniący funkcję wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego.
- Muzycy z zespołu Dżem zgarnęli wyróżnienie w związku z obchodami czterdziestolecia premiery kultowego albumu „Cegła” oraz za nieprzerwaną grę w rytmie klasycznego bluesa.