Ola Tomala w ogniu krytyki po baby shower. Marianna Schreiber ostro odpowiada internautom

Kim jest Ola Tomala? Gwiazda reality show i bliska przyjaciółka Marianny Schreiber

Ola Tomala zdobyła popularność jako uczestniczka czwartej i siódmej odsłony „Love Island” oraz drugiego sezonu „Królowej przetrwania” z początku 2025 roku. Ta była tancerka pracuje dzisiaj jako instruktorka jeździectwa oraz trenerka mentalna, aktywnie rozwijając swoje profile społecznościowe. Konsekwentnie dba o prywatność życiowego partnera i ukrywa go przed siecią. Gwiazda utrzymuje zażyłą relację z poznaną w telewizji Marianną Schreiber, która jako jedna z pierwszych poznała radosną nowinę o ciąży. Mimo różnic światopoglądowych i dawnych plotek o kryzysie ich przyjaźń wciąż ma się znakomicie.

Królowe Matki, odc. 7 - Marianna Schreiber o nowej rodzinie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Trudna droga do macierzyństwa Oli Tomali. Fani krytykują relację z baby shower

Droga do zajścia w ciążę okazała się dla celebrytki wyjątkowo bolesna przez zespół PCOS, co wymusiło na parze wybór metody in vitro. Procedura ta wiązała się z wyniszczającą kuracją hormonalną oraz ogromnym obciążeniem psychicznym. Zanim na początku 2026 roku influencerka ogłosiła radosną nowinę, w ubiegłym roku dwukrotnie roniła po początkowych transferach zarodków. Sukces przyniosła ostatecznie dopiero trzecia i niezwykle stresująca próba zapłodnienia, dzięki której gwiazda spełniła swoje wielkie marzenie o posiadaniu potomka.

Wcześniej celebrytka poinformowała fanów o płci dziecka, obiecując ujawnić imię córki na przyjęciu. Wystawne baby shower pełne różu i znajomych zorganizowano na początku czerwca 2026 roku. Ku zaskoczeniu influencerki fani zareagowali bardzo brutalnie na brak obiecanych informacji o imieniu. Rozgoryczeni obserwatorzy poczuli się oszukani taką postawą, z kolei sama przyszła matka w ogóle nie rozumiała ich potężnego zdziwienia.

Marianna Schreiber reaguje na hejt i stanowczo staje w obronie ciężarnej Oli Tomali

Liczba krytycznych wpisów pod adresem Oli Tomali błyskawicznie rosła. Wulgarne komentarze pojawiły się także pod nową rolką, gdzie użytkownicy sieci manifestowali swoje wyraźne niezadowolenie z postawy gwiazdy. W obliczu tego zamieszania bliska przyjaciółka Marianna Schreiber straciła cierpliwość i postanowiła bardzo dobitnie zareagować na całą aferę.

- Jeżeli ktokolwiek dopuszcza się przykrych komentarzy pod adresem kobiety i to jeszcze noszącej pod sercem dziecko, z jakiegokolwiek powodu - to nie wiem jakim musi być podłym człowiekiem. Podała imię, nie podała. Pokazała partnera, nie pokazała. Są kolory na rolce, nie ma kolorów. Nie rozumiem zupełnie i muszę przyznać, że doszliśmy jako społeczeństwo do strasznego miejsca, w którym jest zero empatii, zero zrozumienia, zero współczucia. Ola to tylko od Ciebie zależy co pokazujesz i jak pokazujesz. Nikt za Ciebie życia nie przeżyje - powiedziała Marianna.

Na swoim Instastories celebrytka w ogóle nie kryła ogromnego poruszenia całą sytuacją. Stanowczo zaznaczyła, że od Marianny zawsze otrzymuje niezbędne wsparcie w najtrudniejszych momentach.