"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4206

Wrocławskie i wadlemskie zaułki po raz kolejny stały się tłem dla skomplikowanych relacji pokazanych w serialu "Pierwsza miłość". Olek próbował zbliżyć się do Wiktorii poprzez zaangażowanie Róży w lokalne koło gospodyń wiejskich, co jednak wywołało natychmiastowy opór ze strony niechętnej jej Kazanowej. Radek początkowo wyśmiał rewelacje Floriana, ale jego nastrój uległ zmianie, gdy Julita nie potrafiła już dłużej kłamać i wyznała mu upokarzającą prawdę. Dramatyczne chwile przeżywała Kalina, która obwiniała się za wypadek Mikołaja, podczas gdy Oskar starał się chronić ją przed najgorszymi szczegółami dotyczącymi jego fatalnego stanu zdrowia. W szpitalu nieoczekiwanie pojawiła się Kaja i zabrała ze sobą Kostka, co ostatecznie zmotywowało Alana do podjęcia walki o odzyskanie dziecka. Jakie zatem wyzwania czekają bohaterów w najbliższym czasie?

"Pierwsza miłość" odc. 4206 - streszczenie

Janek zaczyna podejrzewać, że Paweł wciąż nie zapomniał o swojej dawnej ukochanej i może podjąć próbę odzyskania jej względem. Mężczyzna postanawia nie unikać tematu i bez owijania w bawełnę pyta Kacpra, czy Marysia jest u jego boku naprawdę szczęśliwa. W tym samym czasie Emilka bezskutecznie próbuje znaleźć nową pracę, jednak nie ma w tym obszarze dobrej passy. Podczas jednej z takich prób natyka się na Fryderyka, który nie zamierza ukrywać swoich pretensji i gorzkich słów pod jej adresem. Świadkiem tej nieprzyjemnej wymiany zdań jest Bartek, który staje w obronie kobiety, co ostatecznie doprowadza do fizycznej konfrontacji między mężczyznami. Dramat przeżywa również Mikołaj, który po usłyszeniu złych wieści o braku szans na powrót do pełnej sprawności, odsuwa od siebie Kalinę i wini ją za swój stan. Choć Oskar stara się wspierać żonę w tych ciężkich chwilach, wezwanie do prokuratury stawia ją w dramatycznym położeniu, ponieważ grozi jej nawet kara więzienia.

"Pierwsza miłość" odc. 4206 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy bohaterów z Wrocławia i Wadlewa od lat przyciągają przed ekrany rzesze osób, które chcą wiedzieć, jak potoczą się skomplikowane relacje między postaciami. Produkcja emitowana jest regularnie w dni powszednie, co pozwala być na bieżąco z każdym nowym zwrotem akcji w życiu Marysi i jej przyjaciół. Jeśli planujecie obejrzeć nadchodzące wydarzenia z udziałem Kaliny, Mikołaja i Janka, warto zarezerwować sobie czas po południu. Odcinek 4206 zostanie wyemitowany 29 kwietnia 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to produkcja, która towarzyszy nam już od 2004 roku i wciąż zaskakuje nowymi pomysłami na przygody znanych bohaterów. Przez te wszystkie lata obserwowaliśmy dorastanie głównych postaci, ich sercowe rozterki oraz codzienne problemy rozgrywające się w gwarnym Wrocławiu i spokojniejszym Wadlewie. Serial umiejętnie łączy wątki obyczajowe z elementami sensacji czy humoru, co sprawia, że historia wciąż pozostaje bliska wielu osobom. To opowieść o sile przyjaźni i trudnych życiowych wyborach, które kształtują codzienność mieszkańców obu miejscowości. W serialu występują między innymi:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)