Żona spłaciła długi Jacka Rozenka. Maria Samuel pomogła aktorowi po udarze

Poważne problemy Jacka Rozenka po udarze. Aktor wpadł w gigantyczne długi

Codzienność Jacka Rozenka uległa diametralnej zmianie kilka lat temu, kiedy to w 2019 roku artysta przeszedł rozległy udar mózgu. Tragedia wydarzyła się w trakcie wyjazdu zawodowego, a po odnalezieniu gwiazdora medycy stoczyli dramatyczną batalię o jego uratowanie. Schorzenie sprawiło, że na wiele miesięcy został on całkowicie wykluczony z aktywnego życia, a przed nim pojawiła się perspektywa długiej i skomplikowanej rekonwalescencji. Koszty przywracania sprawności fizycznej błyskawicznie pochłaniały oszczędności aktora. Ponieważ mężczyzna nie mógł wykonywać swoich obowiązków zawodowych, jego kondycja materialna drastycznie się pogorszyła. Z każdym miesiącem rosło zadłużenie oraz zaległości w opłatach, co stanowiło potężne obciążenie psychiczne podczas trudnej walki o odzyskanie sił.

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Maria Samuel pomogła Jackowi Rozenkowi. Żona spłaciła zaległości finansowe artysty

W tym wyjątkowo krytycznym momencie w otoczeniu artysty znalazła się Maria Samuel. Obecnie para tworzy udane małżeństwo, ale w tamtym czasie ich więź wyglądała zupełnie inaczej. Goszcząc w programie śniadaniowym kobieta zdradziła, że początkowo byli jedynie dobrymi znajomymi. Ich relacja dopiero po pewnym czasie przerodziła się w głęboką przyjaźń.

Obserwując potężne kłopoty gwiazdora, przedsiębiorczyni przeszła do konkretnych czynów. Zamiast oferować wyłącznie pocieszenie, podjęła decyzję o samodzielnym uregulowaniu jego długów. Kobieta podkreślała później, że nie robiła tego z chęci zysku ani w zamian za późniejszą wdzięczność. Po prostu dysponowała odpowiednimi możliwościami, by wyciągnąć go z problemów. Największym zaskoczeniem w tej historii jest fakt, że Jacek Rozenek nie miał zielonego pojęcia o spłacie swoich należności. Prawda o wyczyszczeniu konta z długów wyszła na jaw dużo później. Artysta był zszokowany tą informacją i otwarcie zaznaczył, że nigdy nie dałby przyzwolenia na taką interwencję, gdyby ktokolwiek zapytał go o zdanie.

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Wracając pamięcią do minionych lat, aktor zaznaczał, że po udarze zaczynał wszystko od zera. Jego głównym celem było ułożenie na nowo zwykłego życia, stopniowy powrót do pracy na planie i odzyskanie życiowej równowagi. W tym newralgicznym czasie zaangażowanie ze strony jego obecnej żony odegrało kluczową rolę.

Para przecięła swoje ścieżki przy okazji angażowania się w akcje charytatywne. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce podczas wydarzenia organizowanego na rzecz wychowanków domu dziecka. Wraz z upływem miesięcy oboje zauważyli, że dzielą identyczną wizję świata i cenią dokładnie te same idee. Tego rodzaju porozumienie zbudowało niezwykle solidne podstawy pod ich obecne małżeństwo.

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Finalnie stworzyliśmy związek, który jest niezwykły, tak mi się wydaje, bo wiele osób młodszych szuka w związku siebie, a ja, jako dojrzały człowiek, zobaczyłem przede wszystkim wspólnotę interesu, te same wartości i to mnie naprawdę zauroczyło. Wszystkie rzeczy, o których się wspomina, że spłacała jakieś tam moje długi. Ja w ogóle tego nie wiedziałem, potem to się wszystko ujawniło - powiedział w programie śniadaniowym TVP Rozenek.

Obecna żona artysty wyjawiła, że z premedytacją trzymała w tajemnicy fakt uregulowania jego zobowiązań. Wiedziała bowiem, że silne poczucie męskiej dumy zablokowałoby tak hojny gest. Jej przypuszczenia okazały się w stu procentach trafne. Jacek Rozenek potwierdził, że z pewnością użyłby wszelkich argumentów, aby powstrzymać ją przed spłacaniem jego zaległości.

On by mi nie pozwolił - powiedziała Maria Samuel. Na co aktor odpowiedział: - To jest powód, dla którego nie wiedziałem, bo Marysia doskonale wiedziała, że jakbym się dowiedział o czymś takim, nie dopuściłbym do tego.