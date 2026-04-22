"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4203

Ostatnie dni w "Na Wspólnej" upłynęły pod znakiem trudnych decyzji, które postawiły życie kilku osób pod znakiem zapytania. Eliza ostatecznie nie dotarła na umówione spotkanie z Bartkiem, gdyż została zatrzymana przez Sylwię, która w ostrych słowach ostrzegła ją przed zniszczeniem spokoju Juniora oraz Hani. Bergowa kompletnie załamała się pod ciężarem narastających wyrzutów sumienia, a Agata zabrała jej dzieci, postawiła sprawę jasno i kazała wybierać między kochankiem a dotychczasową rodziną. W tym samym czasie Ola stanowczo domagała się od Mariusza wizyty u psychiatry, on zaś po wysłuchaniu rad matki wyznał jej prawdę o swoim stanie, nie wiedząc, że wraz z synkiem znajdowała się pod stałą obserwacją Alana. Do sporego zamieszania doszło też na wsi, gdzie Remek, przekonany o śmiertelnej chorobie ojca, wyznał mu w przypływie uczuć miłość, zanim wezwany na miejsce felczer odkrył faktyczną przyczynę jego słabości. Przekonajmy się zatem, co przyniesie kontynuacja tych wszystkich wątków w nadchodzącym odcinku.

Ten serial nie mógł się udać, a robi furorę. Zine Tseng i Max Irons o kulisach "Młodego Sherlocka" | WYWIAD ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Na Wspólnej" odc. 4203 - streszczenie

Eliza postanawia zakończyć swój niedawny romans i skupić się na ratowaniu małżeństwa z Jarkiem. Bohaterka przyznaje się mężowi, że w ostatnim czasie pogubiła się w swoich uczuciach i ktoś inny wzbudził jej zainteresowanie, jednak decyduje się zataić fakt, jak daleko posunęła się ta relacja. Podczas treningu syna Eliza spotyka się z Bartkiem, aby ostatecznie się z nim pożegnać, lecz ich pełna napięcia rozmowa oraz pocałunek zostają dostrzeżone przez Juniora i zazdrosną Sylwię. W innym wątku Ola udaje się wraz z ojcem na pogrzeb rodziców Alana, co wywołuje u Mariusza ogromne poruszenie i wyprowadza go z równowagi. Zamiast skupić się na przygotowaniach do obrony przed sądem dyscyplinarnym, prawnik ulega impulsowi i na terenie cmentarza brutalnie atakuje Novaka. Tymczasem u rodziny Klusków Jolanta natrafia na dużą sumę gotówki, co rodzi nowe pytania. Brygida i Remek snują plany wspólnego zamieszkania z jego rodzicami, by otoczyć opieką ojca, jednak niespodziewanie cała sytuacja wymyka się spod kontroli.

"Na Wspólnej" odc. 4203 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Najnowsze perypetie mieszkańców ulicy Wspólnej będzie można śledzić już wkrótce w telewizji. Serial regularnie pojawia się w ramówce wieczornej, pozwalając na bieżąco obserwować skomplikowane losy ulubionych postaci. Warto zarezerwować sobie czas w środę, aby sprawdzić, jak potoczą się wątki Elizy i Mariusza. Emisja odcinka numer 4203 serialu "Na Wspólnej" odbędzie się 29 kwietnia 2026 roku na kanale TVN o godzinie 20:15.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ten popularny polski serial od lat przyciąga przed ekrany dzięki opowieści o wielkiej przyjaźni, która zaczęła się jeszcze w domu dziecka. Historia skupia się wokół mieszkańców kamienicy przy ulicy Wspólnej, gdzie rodziny Brzozowskich, Hofferów i Ziębów wspierają się w najtrudniejszych momentach życia. Luźna atmosfera i codzienne, życiowe problemy sprawiają, że losy bohaterów są bliskie każdemu, kto szuka w telewizji autentycznych relacji. Produkcja pokazuje, jak silne więzi z dzieciństwa potrafią przetrwać próbę czasu i stać się solidnym fundamentem dla kolejnych pokoleń. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)