"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4203

Spis treści
Ostatnie dni w "Na Wspólnej" upłynęły pod znakiem trudnych decyzji, które postawiły życie kilku osób pod znakiem zapytania. Eliza ostatecznie nie dotarła na umówione spotkanie z Bartkiem, gdyż została zatrzymana przez Sylwię, która w ostrych słowach ostrzegła ją przed zniszczeniem spokoju Juniora oraz Hani. Bergowa kompletnie załamała się pod ciężarem narastających wyrzutów sumienia, a Agata zabrała jej dzieci, postawiła sprawę jasno i kazała wybierać między kochankiem a dotychczasową rodziną. W tym samym czasie Ola stanowczo domagała się od Mariusza wizyty u psychiatry, on zaś po wysłuchaniu rad matki wyznał jej prawdę o swoim stanie, nie wiedząc, że wraz z synkiem znajdowała się pod stałą obserwacją Alana. Do sporego zamieszania doszło też na wsi, gdzie Remek, przekonany o śmiertelnej chorobie ojca, wyznał mu w przypływie uczuć miłość, zanim wezwany na miejsce felczer odkrył faktyczną przyczynę jego słabości. Przekonajmy się zatem, co przyniesie kontynuacja tych wszystkich wątków w nadchodzącym odcinku.
"Na Wspólnej" odc. 4203 - streszczenie
Eliza postanawia zakończyć swój niedawny romans i skupić się na ratowaniu małżeństwa z Jarkiem. Bohaterka przyznaje się mężowi, że w ostatnim czasie pogubiła się w swoich uczuciach i ktoś inny wzbudził jej zainteresowanie, jednak decyduje się zataić fakt, jak daleko posunęła się ta relacja. Podczas treningu syna Eliza spotyka się z Bartkiem, aby ostatecznie się z nim pożegnać, lecz ich pełna napięcia rozmowa oraz pocałunek zostają dostrzeżone przez Juniora i zazdrosną Sylwię. W innym wątku Ola udaje się wraz z ojcem na pogrzeb rodziców Alana, co wywołuje u Mariusza ogromne poruszenie i wyprowadza go z równowagi. Zamiast skupić się na przygotowaniach do obrony przed sądem dyscyplinarnym, prawnik ulega impulsowi i na terenie cmentarza brutalnie atakuje Novaka. Tymczasem u rodziny Klusków Jolanta natrafia na dużą sumę gotówki, co rodzi nowe pytania. Brygida i Remek snują plany wspólnego zamieszkania z jego rodzicami, by otoczyć opieką ojca, jednak niespodziewanie cała sytuacja wymyka się spod kontroli.
"Na Wspólnej" odc. 4203 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Najnowsze perypetie mieszkańców ulicy Wspólnej będzie można śledzić już wkrótce w telewizji. Serial regularnie pojawia się w ramówce wieczornej, pozwalając na bieżąco obserwować skomplikowane losy ulubionych postaci. Warto zarezerwować sobie czas w środę, aby sprawdzić, jak potoczą się wątki Elizy i Mariusza. Emisja odcinka numer 4203 serialu "Na Wspólnej" odbędzie się 29 kwietnia 2026 roku na kanale TVN o godzinie 20:15.
"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
Ten popularny polski serial od lat przyciąga przed ekrany dzięki opowieści o wielkiej przyjaźni, która zaczęła się jeszcze w domu dziecka. Historia skupia się wokół mieszkańców kamienicy przy ulicy Wspólnej, gdzie rodziny Brzozowskich, Hofferów i Ziębów wspierają się w najtrudniejszych momentach życia. Luźna atmosfera i codzienne, życiowe problemy sprawiają, że losy bohaterów są bliskie każdemu, kto szuka w telewizji autentycznych relacji. Produkcja pokazuje, jak silne więzi z dzieciństwa potrafią przetrwać próbę czasu i stać się solidnym fundamentem dla kolejnych pokoleń. W serialu występują:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
- Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
- Sonia Mietielica (jako Anka)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
- Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
- Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
- Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)