Jan i Lenka Klimentowie znów złożyli przysięgę. Świętowali 10-lecie! Nic się nie zmienili?

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Dekada razem. Jan i Lenka Klimentowie odnowili przysięgę
Małżeńska historia Lenki i Jana Klimentów rozpoczęła się oficjalnie 4 czerwca 2016 roku, kiedy to powiedzieli sobie "tak" w Ostrawie, swoich rodzinnych stronach. Teraz, dekadę później, z okazji okrągłej rocznicy, w mediach społecznościowych tancerki pojawiło się sentymentalne nagranie ze ślubu. Opatrzono je czułym wpisem, w którym padły podziękowania za dekadę wspólnego życia. Pod postem błyskawicznie zaroiło się od ciepłych słów i gratulacji od wiernych fanów. Warto przypomnieć, że para dzieli nie tylko życie prywatne, ale też pasję do tańca, stanowiąc zgraną ekipę również na parkiecie. Razem pokonywali przeszkody i cieszyli się z sukcesów, a w 2022 roku powitali na świecie synka Cristiana, który jest ich największym szczęściem.
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Z okazji 10-lecia ślubu Klimentowie nie ograniczyli się do internetowych wspomnień, wyprawiając huczną imprezę w jednym z warszawskich hoteli. Wydarzenie połączono z uroczystym odnowieniem małżeńskiej przysięgi, co nadało mu wyjątkowy charakter. Na liście gości znalazło się wiele postaci ze świata show-biznesu, w tym zaprzyjaźnieni tancerze z programu "Taniec z Gwiazdami". Świętowali z nimi m.in. Katarzyna Cichopek, Antek Smykiewicz wraz z małżonką, a także Krzysztof Hulboj i Daria Syta.
Lenka Klimentowa znów w bieli. Wyglądała olśniewająco
Jubileusz wymagał odpowiedniej oprawy, o którą Klimentowie zadbali w najdrobniejszych szczegółach. Jan na tę okazję wybrał garnitur w kolorze złamanej bieli, podczas gdy Lenka zaprezentowała się w odważnej sukni o kroju syreny. Kreacja posiadała głębokie rozcięcie, dodające jej nowoczesnego charakteru. Mimo że w trakcie wieczoru tancerka zmieniła strój, jej wygląd wciąż zachwycał. Fani zgodnie przyznają, że mimo upływu lat, gwiazda parkietu w ogóle się nie zmieniła i nadal może pochwalić się nienaganną sylwetką.
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Kulminacyjnym punktem imprezy było ponowne złożenie sobie przysięgi przez Jana i Lenkę. Ten romantyczny gest przypieczętował ich trwające od dziesięciu lat małżeństwo.
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