Maluba oceniła swój występ w "Projekt Lady". "Ona cały czas pierdziała i beczała"

Kim jest Maluba?

Magdalena „Maluba” Lubacz-Rataj to wszechstronna celebrytka, której kariera nabrała tempa po zwycięstwie w trzecim sezonie „Projektu Lady”. Pochodząca z Mielca artystka z powodzeniem łączy rolę influencerki z ambicjami muzycznymi w nurcie disco polo. Swoją odwagę potwierdziła w oktagonie Prime Show MMA, gdzie w debiucie pokonała Wiolę Kotelecką. W lipcu 2024 roku wzięła ślub z Maciejem Ratajem, zawodnikiem znanym z Fame MMA, a uroczystość zorganizowano na Zamku w Baranowie Sandomierskim.

Maluba otwarcie przyznaje się do korzystania z zabiegów medycyny estetycznej, podkreślając jednak znaczenie rozsądku w poprawianiu urody. Obecnie mieszka w Warszawie. Zajmuje się głównie rozwoje własnej marki osobistej w mediach społecznościowych, ale nie boi się również kolejnych reality show. W 2025 roku można było ją zobaczyć w programie "The 50" na Prime Video.

Maluba o swoim udziale w Projekt Lady. Tak to wspomina

Maluba często w swoich mediach społecznościowych wraca do Projekt Lady. Nie ukrywa, że ten program jej wiele dał. Dlatego też postanowiła nagrać swoją reakcję na niektóre momenty z programu. Zaczęła od początku, kiedy poznała się z inną uczestniczką Agnieszką oraz jej wejście do programu.

- W ogóle Agnieszka cały czas bekała i pierdziała - powiedziała Maluba.

Jak zaznaczyła, nie wierzyła w to, że wtedy naprawdę ubrała kabaretki oraz śpiewała dosyć wulgarną piosenkę. Irena Kamińska-Radomska w wyświetlanym fragmencie skomentowała nawet, iż nie zna tego utworu. Maluba w to nie uwierzyła.

- Wydaje mi się, że Irenka ściemnia - powiedziała Maluba.

