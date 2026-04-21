"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4205

Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" przyniosły mnóstwo zwrotów akcji, które mocno namieszały w życiu znanych nam postaci. Julita zmagała się z ogromnymi wyrzutami sumienia, podczas gdy Florian bez skrępowania bawił się ich wspólną tajemnicą i doprowadzał ją przy kolegach do szału swoimi aluzjami. Tymczasem u Marty odżyły dawno zapomniane uczucia, a wszystko przez przypadkowe spotkanie z Szymonem, które zakończyło się wspólną kawą oraz spontanicznym tańcem w parku. Na budowie trwała jednak dramatyczna walka z czasem, ponieważ strażacy desperacko próbowali przebić się przez zwały gruzowiska. Ojciec Kaliny zupełnie nie panował nad tą trudną sytuacją, więc Oskar gorączkowo szukał sposobu, aby samodzielnie dotrzeć do osób zasypanych pod ziemią. Zobaczmy zatem, co przyniesie nam kolejny odcinek tej historii.

"Pierwsza miłość" odc. 4205 - streszczenie

Olek wpada na pomysł, aby zaangażować Różę w działalność koła gospodyń wiejskich, mając nadzieję, że ułatwi mu to częstsze widywanie się z Wiktorią. Jego plan napotyka jednak poważną przeszkodę w postaci Kazanowej, która jako szefowa koła nie darzy Róży sympatią. W tym samym czasie Radek drwi z opowieści Floriana, jednak jego pewność siebie pryska, gdy Julita decyduje się wyznać mu upokarzającą prawdę. Wątek wrocławski skupia się na dramatycznych informacjach dotyczących stanu zdrowia Mikołaja, które są wręcz fatalne. Kalina nie potrafi poradzić sobie z wyrzutami sumienia po wypadku, a Oskar stara się nie przekazywać jej wszystkich drastycznych szczegółów. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w szpitalu zjawia się matka Kostka, Kaja, i zabiera chłopca ze sobą, co prowokuje Alana do podjęcia zdecydowanej walki o syna.

"Pierwsza miłość" odc. 4205 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy bohaterów z Wrocławia i Wadlewa od lat przyciągają przed telewizory rzesze wiernych odbiorców. Jeśli chcecie sprawdzić, jak potoczą się dalsze spory w kole gospodyń i co z walką Alana o dziecko, koniecznie zarezerwujcie sobie czas po południu. Serial jest emitowany codziennie w dni powszednie, oferując stałą dawkę obyczajowych historii. Najnowszy epizod o numerze 4205 zostanie wyemitowany 28 kwietnia 2026 roku na antenie Polsatu o godzinie 18:00.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Produkcja ta towarzyszy nam już od 2004 roku, pokazując perypetie grupy przyjaciół, których życie toczy się między wielkim miastem a spokojniejszą wsią. Znajdziecie tu nie tylko miłosne uniesienia, ale też wątki pełne napięcia, a nawet humorystyczne sytuacje z życia mieszkańców Wadlewa. Serial często podejmuje ważne problemy społeczne, dzięki czemu opowieść o Marysi i jej bliskich wciąż wydaje się autentyczna i bliska sercu. To jedna z tych produkcji, przy których można odpocząć i po prostu dobrze się bawić. W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)