"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4202

Redakcja VOX FM
2026-04-21 10:28

W 4202. odcinku serialu „Na Wspólnej” Eliza znajdzie się w trudnym położeniu, gdy na jej drodze do spotkania z Bartkiem niespodziewanie stanie Sylwia. Ta konfrontacja rzuci nowe światło na konsekwencje jej decyzji, szczególnie w kontekście spokoju Juniora oraz Hani. Bohaterka stanie przed koniecznością dokonania wyboru, który może zaważyć na jej dalszych relacjach z najbliższymi.

Ostatnie dni w serialu "Na Wspólnej" upłynęły pod znakiem gwałtownych zwrotów akcji i wyjątkowo skomplikowanych relacji międzyludzkich. Mariusz nie udźwignął ciężaru wielomilionowego pozwu od Nowińskiego i zgodnie z sugestią Oli spróbował winą obarczyć córki klienta, jednak niefortunna rozmowa skończyła się szarpaniną oraz pobytem Czerskiego na komisariacie. W międzyczasie Ola wspierała Alana w trudnych chwilach przed pogrzebem rodziców, natomiast Jarek opuścił miasto w atmosferze milczenia, ponieważ Eliza nie zdecydowała się na pożegnanie z mężem przed jego wyjazdem. Wichrowski otwarcie przyznał Sylwii, że kocha Bergową, po czym z pełnym zaangażowaniem zajął się opieką nad jej pociechami. Zaskakującą przeszłością wykazał się Juliusz, który jako były generał wywiadu wykorzystał dawne wpływy do ochrony rodziny, a Szulcowie zdecydowali się oddać odzyskane fundusze Andżeli. Pora zatem sprawdzić, jakie historie zostaną opowiedziane w kolejnym odcinku.

"Na Wspólnej" odc. 4202 - streszczenie

Eliza nie dociera na zaplanowane spotkanie z Bartkiem, ponieważ w drodze zostaje zatrzymana przez Sylwię. Sylwia ostrzega ją przed negatywnym wpływem jej romansu na spokój Juniora i Hani, co wpędza Bergową w ogromne poczucie winy. Agata decyduje się zabrać dzieci i stawia sprawę jasno, wymuszając na bohaterce ostateczny wybór między kochankiem a rodziną. Tymczasem Ola nalega, aby Mariusz udał się do psychiatry, a mężczyzna ostatecznie wyznaje matce prawdę o swoim stanie, mimo jej wcześniejszych rad. W tym samym czasie Ola i jej syn są nieświadomie bacznie obserwowani przez Alana. W innym wątku Remek jedzie na wieś do ojca, któremu w przypływie emocji wyznaje miłość w przekonaniu o jego bliskiej śmierci, jednak wezwany na miejsce felczer odkrywa zupełnie inną przyczynę problemów zdrowotnych mężczyzny.

"Na Wspólnej" odc. 4202 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby zainteresowane dalszymi losami mieszkańców ulicy Wspólnej mogą już szykować się na kolejną porcję wydarzeń w telewizji. Nowy epizod zostanie zaprezentowany zgodnie z harmonogramem stacji, dając odpowiedzi na pytania dotyczące skomplikowanych relacji między postaciami. Warto zarezerwować sobie czas w wieczornej ramówce, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu tej opowieści. Emisja tego odcinka została zaplanowana na kanale TVN w dniu 28 kwietnia 2026 o godzinie 20:15.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ta popularna produkcja od lat przyciąga przed ekrany rzesze osób zainteresowanych historią grupy przyjaciół, których połączyła dawna obietnica złożona w domu dziecka. Akcja toczy się wokół kamienicy przy tytułowej ulicy, która stała się bezpieczną przystanią dla rodzin Ziębów, Brzozowskich i Hofferów. Możemy tu obserwować, jak wieloletnie przyjaźnie ewoluują w dorosłe relacje, tworząc fundament dla życia kolejnych pokoleń bohaterów. Całość utrzymana jest w życiowym tonie, skupiając się na codziennych wyzwaniach, z którymi mierzą się mieszkańcy. W serialu występują:

  • Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
  • Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
  • Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
  • Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
  • Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
  • Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
  • Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
  • Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
  • Sonia Mietielica (jako Anka)
  • Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
  • Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
  • Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
  • Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
  • Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)
