"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4202

Ostatnie dni w serialu "Na Wspólnej" upłynęły pod znakiem gwałtownych zwrotów akcji i wyjątkowo skomplikowanych relacji międzyludzkich. Mariusz nie udźwignął ciężaru wielomilionowego pozwu od Nowińskiego i zgodnie z sugestią Oli spróbował winą obarczyć córki klienta, jednak niefortunna rozmowa skończyła się szarpaniną oraz pobytem Czerskiego na komisariacie. W międzyczasie Ola wspierała Alana w trudnych chwilach przed pogrzebem rodziców, natomiast Jarek opuścił miasto w atmosferze milczenia, ponieważ Eliza nie zdecydowała się na pożegnanie z mężem przed jego wyjazdem. Wichrowski otwarcie przyznał Sylwii, że kocha Bergową, po czym z pełnym zaangażowaniem zajął się opieką nad jej pociechami. Zaskakującą przeszłością wykazał się Juliusz, który jako były generał wywiadu wykorzystał dawne wpływy do ochrony rodziny, a Szulcowie zdecydowali się oddać odzyskane fundusze Andżeli. Pora zatem sprawdzić, jakie historie zostaną opowiedziane w kolejnym odcinku.

"Na Wspólnej" odc. 4202 - streszczenie

Eliza nie dociera na zaplanowane spotkanie z Bartkiem, ponieważ w drodze zostaje zatrzymana przez Sylwię. Sylwia ostrzega ją przed negatywnym wpływem jej romansu na spokój Juniora i Hani, co wpędza Bergową w ogromne poczucie winy. Agata decyduje się zabrać dzieci i stawia sprawę jasno, wymuszając na bohaterce ostateczny wybór między kochankiem a rodziną. Tymczasem Ola nalega, aby Mariusz udał się do psychiatry, a mężczyzna ostatecznie wyznaje matce prawdę o swoim stanie, mimo jej wcześniejszych rad. W tym samym czasie Ola i jej syn są nieświadomie bacznie obserwowani przez Alana. W innym wątku Remek jedzie na wieś do ojca, któremu w przypływie emocji wyznaje miłość w przekonaniu o jego bliskiej śmierci, jednak wezwany na miejsce felczer odkrywa zupełnie inną przyczynę problemów zdrowotnych mężczyzny.

"Na Wspólnej" odc. 4202 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby zainteresowane dalszymi losami mieszkańców ulicy Wspólnej mogą już szykować się na kolejną porcję wydarzeń w telewizji. Nowy epizod zostanie zaprezentowany zgodnie z harmonogramem stacji, dając odpowiedzi na pytania dotyczące skomplikowanych relacji między postaciami. Warto zarezerwować sobie czas w wieczornej ramówce, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu tej opowieści. Emisja tego odcinka została zaplanowana na kanale TVN w dniu 28 kwietnia 2026 o godzinie 20:15.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ta popularna produkcja od lat przyciąga przed ekrany rzesze osób zainteresowanych historią grupy przyjaciół, których połączyła dawna obietnica złożona w domu dziecka. Akcja toczy się wokół kamienicy przy tytułowej ulicy, która stała się bezpieczną przystanią dla rodzin Ziębów, Brzozowskich i Hofferów. Możemy tu obserwować, jak wieloletnie przyjaźnie ewoluują w dorosłe relacje, tworząc fundament dla życia kolejnych pokoleń bohaterów. Całość utrzymana jest w życiowym tonie, skupiając się na codziennych wyzwaniach, z którymi mierzą się mieszkańcy. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)