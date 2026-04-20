Farma 5 - co wiadomo?

Od 2022 roku na antenie Polsatu emitowana jest polska edycja programu „Farma”, opartego na szwedzkiej licencji. W tym reality show uczestnicy zamieniają miejskie luksusy na ciężkie życie w gospodarstwie, gdzie muszą radzić sobie bez elektryczności i bieżącej wody. Ich codzienność to trudna praca fizyczna oraz opieka nad inwentarzem. Aby wygrać, trzeba wykazać się dużą odpornością na surowe warunki. Na najlepszego zawodnika czeka tytuł Super Farmera, statuetka Złotych Wideł oraz nagroda pieniężna w wysokości 100 tysięcy złotych. Program prowadzą Marcelina Zawadzka wraz z siostrami Iloną i Mileną Krawczyńskimi.

Janosik w Farmie podbił serca widzów

Janosik to tak właściwie Łukasz Januszczak. Mężczyzna, choć wszedł do programu na początku - nie został od razu pełnoprawnym farmerem. Musiał wygrać specjalne zadanie, aby dostać ten przywilej. Mimo to tzw. Starszyzna nie była do końca zadowolona z jego udziału. Postanowił połączyć swoje siły z Rolandem, Ewą i Andrzejem, aby założyć tzw. Młode Wilki. Byli oni opozycją do wiecznie niezadowolonej Starszyzny.

Janosik dał się poznać jako kochany i spokojny człowiek, choć ostatnie odcinki pokazały, że ma też swój charakterek. Po odpadnięciu Andrzeja dowiedział się, że Agnieszka, która deklarowała mu lojalność - grała na kilka frontów. Nie krył swojego oburzenia jej zachowaniem. Chwilę przed odpadnięciem został też wytypowany do pojedynku. Wszystko przez to, że użyczył innym na chwilę swojego pokoju. Mężczyzna wtedy pokazał swoją inną twarz. Gdy wytypowano go do odpadnięcia - nie ukrywał już swojego zawodu innymi uczestnikami. Okazało się, że nawet pozorni sojusznicy jak Wikingowie, woleli się pozbyć silniejszego zawodnika, aby mieć prostszą drogę do finału.

Bandi zwycięzcą "Farma 4".

Janosik w nowym wydaniu. Wiemy, kogo przypomina

Janosik wystąpił w "halo tu Polsat". Opowiedział tam nie tylko o swojej przygodzie w programie, ale również powrocie do Polski. Okazało się, że już nie mieszka w Niemczech, tylko wrócił do kraju. Podjął pracę na jednej z siłowni. Nie to jednak zaskoczyło widzów, a nowa fryzura.

Fani szybko dostrzegli podobieństwo. Według nich Janosik z "Farmy" wygląda obecnie jak Gracjan Roztocki, znany polski "influencer".

