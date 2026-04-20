Magdalena Narożna wychowywała się bez rodziców. Gwiazda disco polo zdradza prawdę o przeszłości

Tajemnica z przeszłości Magdaleny Narożnej

Wokalistka formacji Piękni i Młodzi gościła niedawno w podcaście "Call Me Mommy", gdzie poruszyła bardzo osobiste wątki ze swojego życia. Magdalena Narożna do tej pory unikała publicznych zwierzeń na temat wczesnego opuszczenia rodzinnego domu oraz dzieciństwa. Teraz jednak postanowiła otwarcie opowiedzieć o trudnej przeszłości. Jak się okazuje, artystka dorastała bez obecności matki i ojca. Tata piosenkarki całkowicie zniknął z jej życia, natomiast mama skupiła się na budowaniu nowej relacji z innym partnerem. W tej sytuacji odpowiedzialność za opiekę nad przyszłą gwiazdą spadła na barki dziadków.

Wychowywałam się bez rodziców, można powiedzieć. Mojego ojca nie było w moim życiu praktycznie w ogóle. Mama ułożyła sobie życie z innym mężczyzną. No i mnie tak naprawdę wychowali dziadkowie, za co jestem im wdzięczna

- wyznała wprost wokalistka w wywiadzie.

Kim dla Magdaleny Narożnej byli dziadkowie?

To właśnie seniorzy ukształtowali charakter dzisiejszej ikony disco polo. Dziadkowie przekazali Magdalenie Narożnej fundamentalne wartości, ucząc ją przede wszystkim pokory, życiowej dyscypliny oraz szacunku wobec drugiego człowieka. Piosenkarka z ogromnym sentymentem wspomina zwłaszcza nieżyjącego już dziadka, który odegrał w jej życiu absolutnie kluczową rolę.

Był wspaniałym człowiekiem. Był moim autorytetem, był przykładem tego, jakim trzeba być człowiekiem. On mnie nauczył dyscypliny, szanowania starszych osób. Dla mnie to dziadkowie byli rodzicami

- podkreśliła w trakcie rozmowy w podcaście.

Wsparcie wujków w życiu liderki zespołu Piękni i Młodzi

Oprócz dziadków, ogromnym oparciem dla wokalistki byli również wujkowie. To oni stanowili dla Magdaleny Narożnej bezpieczną przystań i tworzyli sieć wsparcia, pomagając jej przetrwać najbardziej kryzysowe momenty w okresie dorastania.

Bywało różnie. Na pewno w takich krytycznych momentach miałam z boku osoby, na które mogłam liczyć. […] Cieszę się, że wyszłam na taką osobę, jaką jestem, że tak ukształtowali mój charakter, że nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, że potrafię walczyć o siebie

- stwierdziła stanowczo artystka w podcaście.

Jakie relacje ma dziś Magdalena Narożna z mamą?

Liderka grupy Piękni i Młodzi wprost przyznaje, że jej lata młodzieńcze znacząco odbiegały od doświadczeń jej rówieśników. Mimo trudnych początków, Magdalena Narożna nie czuje dziś żalu do bliskich, a docenia osoby, które pomogły jej ukształtować silną osobowość. Co więcej, upływ czasu zadziałał na korzyść jej kontaktów z matką. Obecnie relacje między kobietami uległy znacznej poprawie, a ich więź stała się o wiele bliższa.

Narożna o konflikcie z byłym mężem.