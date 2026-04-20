Allan Krupa ostro ocenia Eurowizję. Syn Edyty Górniak zdradza powód niechęci do konkursu

Allan Krupa o Eurowizji. Młody wokalista zaskakuje swoich fanów

Syn słynnej piosenkarki coraz śmielej wypowiada się na tematy związane ściśle z branżą rozrywkową, a jego ostatnie wyznanie może wprawić w osłupienie miłośników popularnego plebiscytu. Podczas wywiadu udzielonego dziennikarzom "Super Expressu" początkujący artysta zadeklarował całkowity brak zainteresowania europejskim widowiskiem muzycznym. W jego ocenie ten projekt nie oferuje obecnie żadnych perspektyw dla twórców takich jak on, co z pewnością wywoła spore poruszenie wśród znawców show-biznesu.

22

Syn Edyty Górniak odcina się od Eurowizji. Stanowcza deklaracja muzyka

Dziennikarze zapytali młodego twórcę o ocenę szans obecnej reprezentantki naszego kraju na międzynarodowej scenie. Wokalista nie pozostawił żadnych złudzeń i bardzo kategorycznie stwierdził, że od dłuższego czasu omija transmisje z tego popularnego festiwalu.

Według artysty najlepsze lata świetności tego telewizyjnego widowiska minęły bezpowrotnie, dlatego zupełnie nie odczuwa on pokusy zagłębiania się w jego współczesną formułę. Wypowiedź ta dobitnie świadczy o chłodnym stosunku syna gwiazdy do wydarzenia, które u wielu innych debiutantów wywołuje ogromny entuzjazm i wypieki na twarzy.

Sonda Zobaczysz film o życiu Edyty Górniak? Tak, to ciekawa historia Niezbyt mnie to interesuje

Powiem szczerze, nie śledzę kompletnie. Nie chcę jakoś źle się wypowiedzieć o tym konkursie, natomiast uważam, że dobre czasy Eurowizji są już daleko za nami. Przynajmniej w moim życiu nie przywiązuję uwagi do tego wydarzenia - mówi nam Allan Krupa.

Redakcja "Super Expressu" postanowiła drążyć temat i zapytała wprost o hipotetyczną sytuację, w której muzyk otrzymuje oficjalną propozycję występu w polskich barwach. Syn Edyty Górniak nie wahał się ani chwili i od razu uciął wszelkie spekulacje dotyczące ewentualnego podboju europejskiej sceny.

Raczej nie. Myślę, że nie, że to już mało ma wspólnego z artyzmem - mówi nam Allan.

Taka postawa doskonale odzwierciedla coraz powszechniejsze opinie w branży, gdzie wielu profesjonalistów z dystansem podchodzi do blichtru wspomnianego plebiscytu. Z jednej strony to wciąż potężna platforma promocyjna mogąca zagwarantować globalną rozpoznawalność, lecz z drugiej specyficzne widowisko, któremu coraz częściej zarzuca się marginalizowanie prawdziwej sztuki na rzecz kontrowersyjnego show.

