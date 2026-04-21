Tomasz Wygoda zdradza fenomen "Tańca z Gwiazdami". Juror ujawnia ukryty sens popularnego formatu

Tomasz Wygoda tłumaczy fenomen programu "Taniec z Gwiazdami"

Telewizyjny format od wielu sezonów utrzymuje się na szczycie oglądalności i nieustannie przyciąga przed ekrany rzesze wiernych fanów. Tomasz Wygoda w rozmowie z dziennikarzami postanowił przeanalizować przyczyny tak ogromnego zainteresowania tym tanecznym widowiskiem. Juror popularnego show zauważa jasno, że sukces produkcji absolutnie nie opiera się wyłącznie na efektownych strojach oraz wyuczonych krokach na parkiecie.

Juror "Tańca z Gwiazdami" zwraca uwagę na przemianę uczestników

Doświadczony choreograf jest głęboko przekonany o tym, że największym atutem formatu pozostają autentyczne ludzkie przeżycia. Praca na sali treningowej wykracza daleko poza zwykłe zapamiętywanie układów, stanowiąc przede wszystkim trudną konfrontację z własnymi barierami i fizycznymi ograniczeniami. Osoby biorące udział w rywalizacji ewoluują na oczach całej Polski, pokonując gigantyczny stres oraz poznając zupełnie nowe oblicza swojej osobowości.

Ta niezwykła naturalność powoduje ogromne przywiązanie publiczności do ulubionych par. O końcowym werdykcie decyduje nie tylko perfekcyjna technika, ponieważ dla odbiorców największe znaczenie ma osobisty postęp i wzruszające momenty podczas występów na żywo. Sędzia telewizyjnego hitu zaznacza wyraźnie, że kamery bezlitośnie rejestrują absolutnie wszystko, pokazując zarówno momenty zwątpienia, jak i ostateczne zwycięstwa nad swoimi słabościami.

"Myślę, że to jest program bardzo prawdziwy, bo dotyka człowieka bardzo głęboko. Nie chcę porównywać ze sportem czy z innymi działaniami, ale ciało to jest coś podstawowego, co mamy i w co nie wątpimy. (...) Ten program jest pięknym programem o dzieleniu się emocjami, o dzieleniu się dojrzałością, oni [przyp.red. uczestnicy] pięknie tu wzrastają. Gamou dzisiaj mówi, że on panował nad złością. Zobaczcie, jak panowanie nad złością mu sprzyja do tego, żeby dobrze, pięknie tańczyć. I dlatego my z kolei jako jurorzy staramy się patrzeć na taniec pod kątem różnorodnym, szerokim, żebyśmy nie widzieli tylko stóp, palców, bioder, które są bardzo ważne, ale zobaczcie, co jej uruchamia, do czego to prowadzi, do czego jest potrzebna głowa w tańcu. Można być silnym, ale nie mieć po prostu wytrzymałości psychicznej, albo po prostu innej emocjonalnej otwartości, której brakuje. Ktoś jest techniczny, ale brakuje tego serducha. I teraz to ten taniec pokazuje nie tylko to, że dotykamy uniwersum, dotykamy całego \"Tańca z Gwiazdami\". Ktoś nie bez kozery wymyślił nazwę tego programu i ta nazwa zobowiązuje - \"Taniec z Gwiazdami\", to jest po prostu taniec, ale tak naprawdę to kosmos. Więc odkrywanie tego kosmosu w nas jest zadaniem też tego programu i czy ludzie bardziej o tym myślą, czy mniej, to widzą, że się zmieniają, że słyszą o prawdziwych ludziach - mówi nam Tomasz Wygoda."

Juror w rozmowie z "Super Expressem" zwraca również uwagę na potężne zaplecze realizacyjne telewizyjnego hitu. Dopracowana w każdym calu scenografia, orkiestra grająca na żywo oraz niezwykle skomplikowane układy taneczne tworzą format o iście światowym standardzie. Oceniający występy ekspert przyznaje wprost, że tak wysoki poziom artystyczny spotyka zazwyczaj wyłącznie w renomowanych teatrach. Co intrygujące, Tomasz Wygoda przez wiele lat nie oglądał tego show, a ogrom pracy ekipy produkcyjnej docenił dopiero po dołączeniu do obsady nagrywającej w studiu.

"Ten program jest przede wszystkim przygotowany bardzo profesjonalnie. Tu jest muzyka na żywo, śpiew na żywo, taniec na żywo, w pięknych aranżacjach, w pięknych kostiumach. Ja coś takiego spotykam tylko w operze i w teatrach muzycznych. Operę uwielbiam i pracuję tam od 20 lat. Więc proszę państwa oglądajcie, bo to jest jedna z najlepszych propozycji - tak uważam. Rozrywka, która uczy, która nie jest przegadana, ale jest też mądra i naprawdę uczy - wyznał \"Super Expressowi\" Tomasz Wygoda."

Wywiad z nowym jurorem polsatowskiego show przeprowadziła na miejscu dziennikarka Julita Buczek, rejestrując jego zachwyt nad kunsztem i zaangażowaniem całej ekipy realizującej ten program.