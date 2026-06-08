Błażej Stencel poruszony. Wystarczył jeden wpis od fanki. "Dzięki, że jesteś Grażynko!"

Kim jest Błażej Stencel?

Błażej Stencel urodził się 13 marca 1993 roku w Chełmnie. Jest absolwentem warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, gdzie ukończył aktorstwo teatru muzycznego. Dzięki temu talentowi regularnie występuje na scenach muzycznych w całym kraju, w tym w Toruniu czy Warszawie.

Przełomem w jego karierze okazał się rok 2024, kiedy wygrał ogólnopolski casting na nowe twarze TVP. Dzięki temu został nowym gospodarzem kultowego teleturnieju "Koło Fortuny" w TVP2, gdzie stworzył zgrany duet z Agnieszką Dziekan. Prywatnie Błażej od lat związany jest z aktorem i wokalistą Kamilem Krupiczem. Para zyskała sporą sympatię w sieci, pokazując swoją codzienność na Instagramie, a w 2025 roku zakochani oficjalnie ogłosili zaręczyny. Oficjalnie jest też współwłaścicielem dwóch psów razy hawańczyk - Fortuny i Forsy.

Błażej Stencel nie chce ślubu za granicą! Zdradził swoje plany po zaręczynach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Błażej Stencel o wiadomościach od fanów

Błażej Stencel już wielokrotnie wspominał, jak dużo dostaje wiadomości z hejtem. Mężczyzna mimo to zawsze odpowiadał z ogromnym spokojem i sympatią. Ostatni post sprawił, że hejterzy ponownie się odpalili.

- Skala hejtu, który wylał się pod rolką z naszą rodziną, jest porażająca. To, co niektórzy potrafią napisać, jest po prostu przykre i po ludzku obrzydliwe. Niektórzy pewnie pomyślą, że jestem sam sobie winny, bo „wystawiam się” na widok publiczny… Ale dlaczego miałbym tego nie robić? Dlaczego w Polsce wciąż panują podwójne standardy? Dlaczego jednym coś wypada, a innym nie? Czy robię coś złego? Czy pokazując miłość, uśmiech i życzliwość, wyrządzamy komuś krzywdę? - powiedział Błażej.

W jednym z postów opowiadał historię pani Grażynki. Już wcześniej była wielką fanką Błażeja, ale teraz poprosiła o przesłanie swojej wypowiedzi przez córkę. Kobieta nie mogła zrozumieć, dlaczego ludzie tak bardzo atakują Błażeja. Nie rozumie, jak może komuś przeszkadzać zwykła miłość.

- Ta jedna wiadomość ma w sobie więcej siły niż cały ten hejt razem wzięty. Dzięki, że jesteś Grażynko! I dziękuję Wam, że jesteście z nami - powiedział Błażej.

Mężczyzna nie krył swojego wzruszenia w poście.