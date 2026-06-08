Agnieszka Perepeczko zaszalała z fryzurą w trakcie egzotycznej podróży

Agnieszka Perepeczko na nowym wideo z nową fryzurą

Mimo upływu lat od momentu największych triumfów ekranowych, Agnieszka Perepeczko nie wycofuje się z przestrzeni publicznej. Widzowie pokochali ją za kreacje sceniczne i telewizyjne, na czele z kultową rolą w „M jak miłość”, a dziś mogą śledzić jej poczynania w sieci. Aktorka chętnie publikuje w internecie kadry z wyjazdów, wraca do dawnych wspomnień i dokumentuje swoją codzienność. Mająca 84 lata gwiazda wyróżnia się optymizmem i niezwykłym dystansem do własnej osoby. Ostatnio podzieliła się relacją z rejsu luksusowym statkiem pasażerskim.

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Agnieszka Perepeczko bawi się na statku. Wiek nie gra roli

Z udostępnionych przez aktorkę materiałów dowiadujemy się, że celem jej podróży jest Nowa Kaledonia. W ten daleki rejs wyruszyła w towarzystwie przyjaciółek, a fragmenty wyprawy trafiają bezpośrednio na jej profile w sieci. Szczególną uwagę fanów przykuło jedno z najnowszych nagrań wideo.

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To cudny kruz z koleżankami do Nowej Kaledonii. Niezapomniany - napisała Agnieszka Perepeczko w sieci.

Udostępniony klip ukazuje wieczorną atmosferę na pokładzie. Agnieszka Perepeczko czeka na posiłek przy szykownie nakrytym stole. Czas oczekiwania urozmaica sobie zabawą, oddając się rytmom sączącej się w tle muzyki. Artystka z wyraźnym entuzjazmem porusza rękami i delikatnie tańczy, nie ukrywając znakomitego nastroju.

Równie mocno w oczy rzuciła się nietypowa zmiana w wyglądzie aktorki. Na nagraniu zaprezentowała się z burzą drobnych loków, które całkowicie odświeżyły jej wizerunek, przyciągając wzrok internautów. Taka metamorfoza zrobiła spore wrażenie.

W sekcji komentarzy posypały się liczne głosy zachwytu. Użytkownicy sieci nie szczędzili ciepłych słów, chwaląc życiową energię gwiazdy oraz jej śmiałość w zmienianiu fryzury.

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Boże chciałbym mieć tyle energii, sił i takie podejście do życia jak pani. Pozdrawiam z Londynu. Życzę zdrowia i dużo radosnych chwil - napisała jedna z internautek.