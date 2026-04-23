Zaskakujące relacje po programie. Natalisa szczerze o kontakcie z Felicjańską

Spis treści
Nowości w trzecim sezonie "Królowej Przetrwania"
Trzecia edycja "Królowej Przetrwania" przyniosła sporo nowości. Show trafiło na główną antenę TVN, a w roli prowadzącej zadebiutowała Małgorzata Rozenek-Majdan, która zastąpiła na tym stanowisku Izu Ugonocha. Tym razem uczestniczki nie rywalizują w Tajlandii, ale na Sri Lance, gdzie ich obozowisko zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie parku narodowego.
W trzecim sezonie programu udział biorą:
- Ilona Felicjańska (modelka)
- Izabela Macudzińska-Borowiak (gwiazda „Królowych Życia”)
- Maja Rutkowski (detektyw)
- Dominika Tajner (osobowość medialna)
- Karolina Pajączkowska (dziennikarka)
- Anna „Mała Ania” Sowińska (uczestniczka „Warsaw Shore”)
- Monika Jarosińska (aktorka i piosenkarka)
- Agnieszka Grzelak (youtuberka)
- Dominika Rybak (influencerka i zawodniczka freak fightów)
- Natalia Sadowska „Natalisa” (raperka)
- Sofi Sivokha (influencerka i tancerka)
- Nicol Pniewska (influencerka)
- Dominika Serowska (partnerka Marcina Hakiela)
Zgrzyty na linii Natalisa – Ilona Felicjańska
Dołączenie Ilony Felicjańskiej do różowej drużyny i wybranie do niej Natalisy okazało się punktem zapalnym konfliktu. Sadowska, wspierana przez Nicol Pniewską i Agnieszkę Grzelak, uważała, że Felicjańska zbytnio próbuje rządzić grupą. Dziewczyny zarzucały jej brak zaangażowania w walkę o zespół i uciszanie innych uczestniczek. Podczas jednego z zadań, gdy Małgorzata Rozenek-Majdan poprosiła Natalisę o komentarz, Ilona stanowczo nakazała jej milczenie, by uniknąć "publicznej dramy". To wywołało gniew influencerki, która domagała się prawa głosu i krytykowała Felicjańską za ciągłe nawiązywanie do religii.
Kolejne starcie miało miejsce w ósmym odcinku. Natalisa rzuciła żartem o problemach żołądkowych po lekach, który Felicjańska potraktowała całkowicie poważnie i zaatakowała młodszą koleżankę. Sytuacja ta mocno oburzyła Natalię.
Natalisa ujawnia, co łączy ją dziś z Iloną Felicjańską
Widzowie programu byli przekonani, że po tak burzliwych relacjach w dżungli, panie nie będą utrzymywać kontaktu. Natalisa postanowiła rozwiać wątpliwości na swoich kanałach społecznościowych, opowiadając o tym, jak obecnie wyglądają jej stosunki z byłą modelką.
- Nie jesteśmy jakimiś super koleżankami. Czasami Ilona pisze "miłego dnia", czy "wesołych świąt". Oczywiście ja życzę jej tego samego. W programie Ilona mówiła, że chce założyć jaką fundację, a ja zaoferowałam się do pomocy. Wydaje mi się, że relacje są tak powiem - neutralne - skomentowała Natalisa.