Zaskakujące relacje po programie. Natalisa szczerze o kontakcie z Felicjańską

Paula Dąbrowska
2026-04-23 10:53

Program "Królowa Przetrwania" budzi skrajne emocje, a konflikty między celebrytkami przyciągają widzów. Napięta atmosfera i nietypowe spory są na porządku dziennym. Teraz Natalisa postanowiła zdradzić, czy po powrocie ze Sri Lanki utrzymuje kontakt z Iloną Felicjańską.

Nowości w trzecim sezonie "Królowej Przetrwania"

Trzecia edycja "Królowej Przetrwania" przyniosła sporo nowości. Show trafiło na główną antenę TVN, a w roli prowadzącej zadebiutowała Małgorzata Rozenek-Majdan, która zastąpiła na tym stanowisku Izu Ugonocha. Tym razem uczestniczki nie rywalizują w Tajlandii, ale na Sri Lance, gdzie ich obozowisko zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie parku narodowego.

W trzecim sezonie programu udział biorą:

  • Ilona Felicjańska (modelka)
  • Izabela Macudzińska-Borowiak (gwiazda „Królowych Życia”)
  • Maja Rutkowski (detektyw)
  • Dominika Tajner (osobowość medialna)
  • Karolina Pajączkowska (dziennikarka)
  • Anna „Mała Ania” Sowińska (uczestniczka „Warsaw Shore”)
  • Monika Jarosińska (aktorka i piosenkarka)
  • Agnieszka Grzelak (youtuberka)
  • Dominika Rybak (influencerka i zawodniczka freak fightów)
  • Natalia Sadowska „Natalisa” (raperka)
  • Sofi Sivokha (influencerka i tancerka)
  • Nicol Pniewska (influencerka)
  • Dominika Serowska (partnerka Marcina Hakiela)
Zgrzyty na linii Natalisa – Ilona Felicjańska

Dołączenie Ilony Felicjańskiej do różowej drużyny i wybranie do niej Natalisy okazało się punktem zapalnym konfliktu. Sadowska, wspierana przez Nicol Pniewską i Agnieszkę Grzelak, uważała, że Felicjańska zbytnio próbuje rządzić grupą. Dziewczyny zarzucały jej brak zaangażowania w walkę o zespół i uciszanie innych uczestniczek. Podczas jednego z zadań, gdy Małgorzata Rozenek-Majdan poprosiła Natalisę o komentarz, Ilona stanowczo nakazała jej milczenie, by uniknąć "publicznej dramy". To wywołało gniew influencerki, która domagała się prawa głosu i krytykowała Felicjańską za ciągłe nawiązywanie do religii.

Kolejne starcie miało miejsce w ósmym odcinku. Natalisa rzuciła żartem o problemach żołądkowych po lekach, który Felicjańska potraktowała całkowicie poważnie i zaatakowała młodszą koleżankę. Sytuacja ta mocno oburzyła Natalię.

Natalisa ujawnia, co łączy ją dziś z Iloną Felicjańską

Widzowie programu byli przekonani, że po tak burzliwych relacjach w dżungli, panie nie będą utrzymywać kontaktu. Natalisa postanowiła rozwiać wątpliwości na swoich kanałach społecznościowych, opowiadając o tym, jak obecnie wyglądają jej stosunki z byłą modelką.

- Nie jesteśmy jakimiś super koleżankami. Czasami Ilona pisze "miłego dnia", czy "wesołych świąt". Oczywiście ja życzę jej tego samego. W programie Ilona mówiła, że chce założyć jaką fundację, a ja zaoferowałam się do pomocy. Wydaje mi się, że relacje są tak powiem - neutralne - skomentowała Natalisa.

