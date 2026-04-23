Kim jest Bartosz Łabęcki?

Bartek Łabęcki to lektor i scenarzysta „Hotelu Paradise”, znany z ironicznego komentarza. Od lat pracuje przy największych hitach TVN. Jako reżyser i współtwórca narracji odpowiada za komediowy sznyt show. Choć unika kamer, fani uznają jego głos za kluczowy element sukcesu programu.

To ona wróci do Hotelu Paradise 12. Lektor wszystko ujawnił

Fani nie ukrywają tego, że patrząc na długość sezonu (aż 48 odcinków) - czeka nas duża liczba uczestników lub wielkie powroty. Kilka osób już skorzystało z tej szansy i jak np. Maks ponownie odpadły. Wiele osób spodziewało się jednak tego, że dla podgrzania emocji w przypadku pozostania Tobiasza w programie, produkcja postawi na powrót Werki, aby kontynuować wielką miłość. Lektor Hotelu Paradise w specjalnym live postanowił ujawnić, kto dokładnie wróci do programu.

- Wraca Werka - skwitował krótko Lektor podczas swojego live na Instagramie.

Dodał tylko, że stanie się to "na dniach", więc możemy spodziewać się wszystkiego. Wspomniał też, iż to nie będzie jedyna osoba, która wróci do programu, ale tego już nie ma zamiaru ujawniać.

Lektor wprost o montażu w Hotelu Paradise. Odpiera zarzuty

Widzowie często mają sporo zarzutów nie tylko do montażu, ale również do samych tekstów lektora. Jak zaznaczają - wielokrotnie było widać, że na streaming trafiały momentami inne sceny, a często też wykorzystywano inne setki. Już wcześniej w rozmowie z VOX FM, zwyciężczyni Hotelu Paradise 9, Maja Dudzińska przyznała, że jej setki wykorzystano w innych momentach, niż je pierwotnie nagrywała. W 12. edycji internauci zauważyli, iż niektóre setki wykorzystano... dwukrotnie. Lektor postanowił skomentować takie zarzuty podczas swojego live.

- Mam ten przywilej, że jako pierwszy widzę to, co później wy zobaczycie u siebie na ekranach [...] Tutaj jest tak, że w Hotelu Paradise faktycznie kładziemy dosyć duży nacisk na rzetelność. Nie zdarza nam się, żebyśmy przemontowywali wypowiedzi albo wkładali komuś w usta w ogóle nie to, co powiedział - tłumaczył się Lektor.

Kim jest Rajski Bóg w Hotelu Paradise 12?

Postać Rajskiego Boga, szczególnie w 12. edycji jest niezwykle kontrowersyjna. Fani byli wściekli, gdy np. bez powodu wybrał nagle do walki o pozostanie w programie Magdę i Weronikę, czyli dziewczyny, które tworzyły romantyczną parę. Ale kim tak naprawdę jest Rajski Bóg?

Lektor podczas specjalnego live wyraźnie nie chciał powiedzieć, czy to jedna osoba czy kilka. Jak zaznaczył Łabęcki - ma to być tajemnica. Powiedział, że nie ma zamiaru się ugiąć i nie powie, kto to jest.

Fani tęsknią za Rajską Wyrocznią. Czy można liczyć na jej powrót w Hotelu Paradise?

Wielu fanów nie ukrywało swojego oburzenia, gdy postanowiono zrezygnować z Rajskiej Wyroczni. To był jeden z niewielu momentów, gdy uczestnicy mogli zweryfikować prawdomówność pozostałych kolegów. Często powodowało to liczne szarady w samym programie. Fani Hotelu twierdzą, że obecnie brakuje takiej weryfikacji niektórych słów. Czy Rajska Wyrocznia wróci?

- Po kilku edycjach zawsze sprawdzamy, czy coś żre czy nie. Wydawało się nam, że prawdopodobnie Rajska Wyrocznia już się wypaliła. Ale nie wykluczamy, że kiedyś wróci - powiedział Lektor podczas swojego live na Instagramie.