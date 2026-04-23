"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4207

Redakcja VOX FM
2026-04-23 7:46

W nadchodzącym 4207. odcinku serialu "Pierwsza miłość" sytuacja Kaliny mocno się skomplikuje po wizycie w prokuraturze. Kobieta będzie musiała zmierzyć się z trudnymi pytaniami, podczas gdy jej bliscy zaczną podejmować ryzykowne decyzje zawodowe i prywatne. Napięta atmosfera w biurze zmusi niektórych bohaterów do szukania nowych rozwiązań i niespodziewanych sojuszy.

Wrocławskie i wadlewskie zaułki ponownie stały się tłem dla bolesnych rozliczeń, a serial "Pierwsza miłość" rzucił na swoich bohaterów zupełnie nowe wyzwania. Janek zmagał się z obawami dotyczącymi dawnych uczuć Pawła, który bez ogródek zapytał Kacpra o to, czy Marysia czuje się przy nim szczęśliwa. W tym samym czasie Emilka bezskutecznie szukała nowej pracy i zaliczyła nieprzyjemne starcie z Fryderykiem, co ostatecznie zakończyło się szarpaniną z udziałem Bartka. Ogromny dramat dotknął również Mikołaja, który przy znikomych szansach na powrót do sprawności odtrącił Kalinę i obwinił ją o swoją obecną sytuację. Choć Oskar starał się wspierać żonę, oficjalne wezwanie do prokuratury oraz realna perspektywa więzienia kompletnie ją załamały. Czego zatem należy spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Pierwsza miłość" odc. 4207 - streszczenie

Paweł decyduje się na spotkanie z Dominiką, mimo że Janek usilnie próbuje go przed tym ostrzec. W tym samym czasie Oskar postanawia wspierać Kalinę podczas jej wizyty w prokuraturze, przez co nie pojawia się w biurze u Karola Wekslera. Jego nieobecność jest o tyle niefortunna, że w firmie ma odbyć się istotna prezentacja dla ważnych klientów. Ewa dostrzega w tej sytuacji szansę dla siebie i zaczyna namawiać męża, by rozważył kandydaturę innego mężczyzny na stanowisko wspólnika. Sama Kalina opuszcza przesłuchanie w fatalnym nastroju, ponieważ nikt nie wziął pod uwagę jej słów dotyczących samowolnych działań Sandry na budowie. Dodatkowym problemem okazuje się fakt, że Sandra nagle zapadła się pod ziemię i nikt nie wie, gdzie przebywa.

"Pierwsza miłość" odc. 4207 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów z pewnością zechce zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych postaci. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby na bieżąco orientować się w skomplikowanych relacjach między mieszkańcami Wrocławia i Wadlewa. Najnowsze perypetie zostaną pokazane standardowo na antenie głównej stacji. Premierowa emisja "Pierwszej miłości" o numerze 4207 odbędzie się 30 kwietnia 2026 roku o godzinie 18:00 w telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ten serial towarzyszy nam już od ponad dwóch dekad i wciąż potrafi zaskoczyć nowymi pomysłami na przygody Marysi czy Kingi. Akcja przenosi nas raz do gwarnego Wrocławia, a raz do spokojnego, choć tylko z pozoru, Wadlewa, gdzie zawsze coś się dzieje. Scenarzyści dbają o to, by obok poważnych problemów społecznych nie zabrakło też lżejszych, komediowych momentów. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi historie o poszukiwaniu szczęścia i radzeniu sobie z codziennymi trudnościami. W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
