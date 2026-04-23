"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4207

Wrocławskie i wadlewskie zaułki ponownie stały się tłem dla bolesnych rozliczeń, a serial "Pierwsza miłość" rzucił na swoich bohaterów zupełnie nowe wyzwania. Janek zmagał się z obawami dotyczącymi dawnych uczuć Pawła, który bez ogródek zapytał Kacpra o to, czy Marysia czuje się przy nim szczęśliwa. W tym samym czasie Emilka bezskutecznie szukała nowej pracy i zaliczyła nieprzyjemne starcie z Fryderykiem, co ostatecznie zakończyło się szarpaniną z udziałem Bartka. Ogromny dramat dotknął również Mikołaja, który przy znikomych szansach na powrót do sprawności odtrącił Kalinę i obwinił ją o swoją obecną sytuację. Choć Oskar starał się wspierać żonę, oficjalne wezwanie do prokuratury oraz realna perspektywa więzienia kompletnie ją załamały. Czego zatem należy spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Pierwsza miłość" odc. 4207 - streszczenie

Paweł decyduje się na spotkanie z Dominiką, mimo że Janek usilnie próbuje go przed tym ostrzec. W tym samym czasie Oskar postanawia wspierać Kalinę podczas jej wizyty w prokuraturze, przez co nie pojawia się w biurze u Karola Wekslera. Jego nieobecność jest o tyle niefortunna, że w firmie ma odbyć się istotna prezentacja dla ważnych klientów. Ewa dostrzega w tej sytuacji szansę dla siebie i zaczyna namawiać męża, by rozważył kandydaturę innego mężczyzny na stanowisko wspólnika. Sama Kalina opuszcza przesłuchanie w fatalnym nastroju, ponieważ nikt nie wziął pod uwagę jej słów dotyczących samowolnych działań Sandry na budowie. Dodatkowym problemem okazuje się fakt, że Sandra nagle zapadła się pod ziemię i nikt nie wie, gdzie przebywa.

"Pierwsza miłość" odc. 4207 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów z pewnością zechce zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych postaci. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby na bieżąco orientować się w skomplikowanych relacjach między mieszkańcami Wrocławia i Wadlewa. Najnowsze perypetie zostaną pokazane standardowo na antenie głównej stacji. Premierowa emisja "Pierwszej miłości" o numerze 4207 odbędzie się 30 kwietnia 2026 roku o godzinie 18:00 w telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ten serial towarzyszy nam już od ponad dwóch dekad i wciąż potrafi zaskoczyć nowymi pomysłami na przygody Marysi czy Kingi. Akcja przenosi nas raz do gwarnego Wrocławia, a raz do spokojnego, choć tylko z pozoru, Wadlewa, gdzie zawsze coś się dzieje. Scenarzyści dbają o to, by obok poważnych problemów społecznych nie zabrakło też lżejszych, komediowych momentów. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi historie o poszukiwaniu szczęścia i radzeniu sobie z codziennymi trudnościami. W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)