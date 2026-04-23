"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4207

Spis treści
Wrocławskie i wadlewskie zaułki ponownie stały się tłem dla bolesnych rozliczeń, a serial "Pierwsza miłość" rzucił na swoich bohaterów zupełnie nowe wyzwania. Janek zmagał się z obawami dotyczącymi dawnych uczuć Pawła, który bez ogródek zapytał Kacpra o to, czy Marysia czuje się przy nim szczęśliwa. W tym samym czasie Emilka bezskutecznie szukała nowej pracy i zaliczyła nieprzyjemne starcie z Fryderykiem, co ostatecznie zakończyło się szarpaniną z udziałem Bartka. Ogromny dramat dotknął również Mikołaja, który przy znikomych szansach na powrót do sprawności odtrącił Kalinę i obwinił ją o swoją obecną sytuację. Choć Oskar starał się wspierać żonę, oficjalne wezwanie do prokuratury oraz realna perspektywa więzienia kompletnie ją załamały. Czego zatem należy spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Pierwsza miłość" odc. 4207 - streszczenie
Paweł decyduje się na spotkanie z Dominiką, mimo że Janek usilnie próbuje go przed tym ostrzec. W tym samym czasie Oskar postanawia wspierać Kalinę podczas jej wizyty w prokuraturze, przez co nie pojawia się w biurze u Karola Wekslera. Jego nieobecność jest o tyle niefortunna, że w firmie ma odbyć się istotna prezentacja dla ważnych klientów. Ewa dostrzega w tej sytuacji szansę dla siebie i zaczyna namawiać męża, by rozważył kandydaturę innego mężczyzny na stanowisko wspólnika. Sama Kalina opuszcza przesłuchanie w fatalnym nastroju, ponieważ nikt nie wziął pod uwagę jej słów dotyczących samowolnych działań Sandry na budowie. Dodatkowym problemem okazuje się fakt, że Sandra nagle zapadła się pod ziemię i nikt nie wie, gdzie przebywa.
"Pierwsza miłość" odc. 4207 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wielu widzów z pewnością zechce zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych postaci. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby na bieżąco orientować się w skomplikowanych relacjach między mieszkańcami Wrocławia i Wadlewa. Najnowsze perypetie zostaną pokazane standardowo na antenie głównej stacji. Premierowa emisja "Pierwszej miłości" o numerze 4207 odbędzie się 30 kwietnia 2026 roku o godzinie 18:00 w telewizji Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
Ten serial towarzyszy nam już od ponad dwóch dekad i wciąż potrafi zaskoczyć nowymi pomysłami na przygody Marysi czy Kingi. Akcja przenosi nas raz do gwarnego Wrocławia, a raz do spokojnego, choć tylko z pozoru, Wadlewa, gdzie zawsze coś się dzieje. Scenarzyści dbają o to, by obok poważnych problemów społecznych nie zabrakło też lżejszych, komediowych momentów. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi historie o poszukiwaniu szczęścia i radzeniu sobie z codziennymi trudnościami. W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)