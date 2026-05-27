Doradca Prezydenta RP ostro uderza w Donalda Tuska. "Utwierdzam się w moich diagnozach"

Fałszywy alarm u matki Karola Nawrockiego

W sobotę, 23 maja 2026 roku, dom Karola Nawrockiego w Gdańsku stał się celem ataku typu spoofing. Nieznani sprawcy wykonali fałszywe zgłoszenie na numer alarmowy, co doprowadziło do siłowego wejścia służb do pustego mieszkania prezydenta. Incydent wywołał polityczną burzę: Rafał Leśkiewicz uznał to za dowód na niewydolność systemu ochrony osób publicznych, a opozycja z Mateuszem Morawieckim na czele domaga się dymisji szefa MSWiA. W odpowiedzi premier Donald Tusk zwołał pilną naradę w RCB, zapowiadając walkę z sabotażem, natomiast minister Marcin Kierwiński zarządził rewizję procedur weryfikacji zgłoszeń.

Już wiadomo, że polskie służby wszczęły śledztwo w tej sprawie.

PiS GRZMI: KIERWIŃSKI DO DYMISJI! LUBECKA I GRABARCZYK: OBRZYDLIWE UDERZENIE W SŁUŻBY!

Doradca Prezydenta Karola Nawrockiego o reakcji służb

Dr Błażej Poboży nie ukrywa swojego oburzenia całą sytuacją.

- Ja się z każdą chwilą utwierdzam w moich diagnozach. Minęła 75 godzina od fałszywego alarmu, który stał się pretekstem do wejścia matki prezydenta Karola Nawrockiego, a służby nie potrafią wykryć osoby, która wywołała fałszywy alarm [...] Bartosz Grodecki wystosował od razu po wydarzeniu pisma do rządu Tuska i do tej pory nie otrzymał pisemnej odpowiedzi. To, że docierają jakieś nieoficjalne pismo to jedno. Ale na oficjalne pismo oczekujemy takiej samej odpowiedzi - powiedział.

Jak powiedział, wie, jak to wygląda z praktyki.