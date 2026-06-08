Ekspertka od spraw ukraińskich szczerze o Wołyniu. "Wojna nie toczy się tylko o tereny, ale i o wartości. "

Afera wokół prezydenta Ukrainy

Zamieszanie wokół odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego wybuchło po tym, jak prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek wojskowych imię "Bohaterów UPA". W Polsce decyzja ta wywołała ogromne oburzenie, ponieważ Ukraińska Powstańcza Armia odpowiada za rzeź wołyńską - masowe ludobójstwo Polaków podczas II wojny światowej.

W odpowiedzi na wniosek posłów Konfederacji prezydent Karol Nawrocki skierował sprawę pod obrady Kapituły Orderu, uznając gest Kijowa za błąd i nietakt. Odebranie najwyższego polskiego odznaczenia wymaga jednak zgody Kapituły oraz podpisu premiera Donalda Tuska. Sondaże wskazują, że krok ten popiera 52% Polaków, choć krytycy ostrzegają, iż spór osłabi relacje z Ukrainą i pomoże Rosji.

DR BARTOSZEWICZ: NA UKRAINIE SZALEJE BANDERYZM POPIERANY PRZEZ ZEŁENSKIEGO! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Karolina Romanowska wprost o Ukrainie

Karolina Romanowska od lat walczy o godne pochówki i prawdę historyczną.

- Rozpoczęłam proces poszukiwanych z 1943 roku z wsi Ugły - mieszkańców i moją ordzinę. Zostali oni zamordowani przez UPA. Dla mnie to osobista historia, bo walczę o pochówki, a z drugiej strony walczę o prawdę historycznie. A prawdą jest to, że UPA zaplanowało i wydało rozkazy na mordowanie Polaków. 100 000 Polaków zginęło z planu oczyszczenia Ukrainy z tej krwi [...] Historycy z Ukrainy i Polski nie mają wątpliwości o tych zbrodniach - powiedziała Romanowska.

Oceniła zachowanie prezydenta Ukrainy: