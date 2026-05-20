VOX FM rusza w charytatywną podróż do Maroka! Złombol 2026 startuje z dedykowaną stacją

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-05-20 7:47

Złombol świętuje 20. edycję! Największy charytatywny rajd samochodowy, zbierający miliony dla dzieci z domów dziecka, startuje 27.06.2026 z Chorzowa. Cel: Ras el Ma w Maroku, gdzie na początku lipca uczestnicy w autach z PRL-u dotrą do mety. VOX FM relacjonuje to wydarzenie na specjalnej stacji internetowej.

Złombol

i

Autor: VOX FM

20 Lat na krawędzi szaleństwa: historia, która pomaga

Złombol to fenomen, który przez dwie dekady wymykał się zdrowemu rozsądkowi, logice i geografii. Tysiące godzin za kółkiem, niezliczone naprawy wykonywane w polowych warunkach i nieustanne próby przekształcenia "gruzu w bolid" to kwintesencja tej imprezy. Przez te lata uczestnicy dotarli do miejsc pięknych, dzikich, dziwnych i takich, do których "wcale nie chcieliśmy dotrzeć", tworząc legendę, której nie powstydziłby się żaden podróżniczy kanał.

Jednak głównym i niezmiennym celem od 2007 roku jest pomoc. Dzięki zaangażowaniu darczyńców i uczestników, Złombol uzbierał już ponad 22,4 miliona złotych, wspierając tysiące dzieci z domów dziecka. Środki te przeznaczane są na kolonie, zimowiska, prezenty, pomoc psychologiczną, a także finansowanie kursów prawa jazdy i innych kwalifikacji, dając młodym ludziom szansę na lepszą przyszłość. To właśnie charytatywność jest paliwem, które napędza tę niezwykłą karawanę, udowadniając, że przygoda i radość z pomagania mogą iść w parze.

  • Start rajdu: 27 czerwca 2026 r., Stadion Śląski, Chorzów, Polska
  • Meta rajdu: 1–2 lipca 2026 r., Ras el Ma, Maroko
Zlot samochodów Złombol na Placu Wolnica przyciągnął fanów pojazdów rodem z PRL-u

Maroko bez hamulców: trasa, wymagania i niezapomniana meta

Wybór mety na 20. edycję był wyzwaniem, ale organizatorzy spełnili swoje marzenie – po raz pierwszy w historii Złombol zakończy się prawdziwą metą w Afryce! Ras el Ma w Maroku to punkt docelowy, który z dumą wykreślono z organizatorskiej "bucket list". Uczestnicy mają do wyboru niezliczone trasy i kombinacje, by dotrzeć do Afryki, przemierzając Alpy, Lazurowe Wybrzeże, Hiszpanię i w końcu przekraczając Cieśninę Gibraltarską. Od Brna i Wiednia, przez Mediolan i Niceę, aż po Pireneje i Barcelonę -  każdy znajdzie swoją idealną drogę do Maroka, z malowniczymi widokami i kultowymi przystankami.

Czego możesz oczekiwać:

  • Że pomożesz dzieciom
  • Że zrobisz coś niesamowitego i wyjątkowego
  • Niezliczonej ilości interesujących miejsc na trasie
  • Różnorodności kulinarnej po drodze
  • Rozmaitych awarii, załamań nerwowych, napraw oraz nieudanych napraw, zatartych
  • mostów…
  • Problemów wszelkiej maści w różnych wersjach
  • Bycia częścią #teamZłombol
  • Oderwania się od rzeczywistości (z reguły mniej kolorowej niż na Złombolu)

Czego raczej się nie spodziewaj:

  • Czerwonego dywanu
  • Wypasionej wycieczki z biura podróży Almatur
  • Wygodnych noclegów i niekończących się miejsc noclegowych
  • dobrej pogody!
  • 5 gwiazdek (ani czterech, ani jednej!!!!!!!!!)
  • Cienia
  • Pomocy mechaników
  • Pomocy Assistance
  • Usług Lawety
  • Pomocy psychologa
  • Części zamiennych
  • Wodzireja
  • Niańczenia
  • Rozpatrywania skarg i zażaleń
  • Serwisu Concierge
  • Fizycznego wypoczynku
  • Ergonomicznych foteli/materacy/mebli
  • Bezglutenowego jedzenia

Polecany artykuł:

Startuje specjalny kanał internetowy. VOX Złombol cię zaskoczy!
Złombol