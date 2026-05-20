VOX FM rusza w charytatywną podróż do Maroka! Złombol 2026 startuje z dedykowaną stacją

20 Lat na krawędzi szaleństwa: historia, która pomaga
Złombol to fenomen, który przez dwie dekady wymykał się zdrowemu rozsądkowi, logice i geografii. Tysiące godzin za kółkiem, niezliczone naprawy wykonywane w polowych warunkach i nieustanne próby przekształcenia "gruzu w bolid" to kwintesencja tej imprezy. Przez te lata uczestnicy dotarli do miejsc pięknych, dzikich, dziwnych i takich, do których "wcale nie chcieliśmy dotrzeć", tworząc legendę, której nie powstydziłby się żaden podróżniczy kanał.
Jednak głównym i niezmiennym celem od 2007 roku jest pomoc. Dzięki zaangażowaniu darczyńców i uczestników, Złombol uzbierał już ponad 22,4 miliona złotych, wspierając tysiące dzieci z domów dziecka. Środki te przeznaczane są na kolonie, zimowiska, prezenty, pomoc psychologiczną, a także finansowanie kursów prawa jazdy i innych kwalifikacji, dając młodym ludziom szansę na lepszą przyszłość. To właśnie charytatywność jest paliwem, które napędza tę niezwykłą karawanę, udowadniając, że przygoda i radość z pomagania mogą iść w parze.
- Start rajdu: 27 czerwca 2026 r., Stadion Śląski, Chorzów, Polska
- Meta rajdu: 1–2 lipca 2026 r., Ras el Ma, Maroko
Maroko bez hamulców: trasa, wymagania i niezapomniana meta
Wybór mety na 20. edycję był wyzwaniem, ale organizatorzy spełnili swoje marzenie – po raz pierwszy w historii Złombol zakończy się prawdziwą metą w Afryce! Ras el Ma w Maroku to punkt docelowy, który z dumą wykreślono z organizatorskiej "bucket list". Uczestnicy mają do wyboru niezliczone trasy i kombinacje, by dotrzeć do Afryki, przemierzając Alpy, Lazurowe Wybrzeże, Hiszpanię i w końcu przekraczając Cieśninę Gibraltarską. Od Brna i Wiednia, przez Mediolan i Niceę, aż po Pireneje i Barcelonę - każdy znajdzie swoją idealną drogę do Maroka, z malowniczymi widokami i kultowymi przystankami.
Czego możesz oczekiwać:
- Że pomożesz dzieciom
- Że zrobisz coś niesamowitego i wyjątkowego
- Niezliczonej ilości interesujących miejsc na trasie
- Różnorodności kulinarnej po drodze
- Rozmaitych awarii, załamań nerwowych, napraw oraz nieudanych napraw, zatartych
- mostów…
- Problemów wszelkiej maści w różnych wersjach
- Bycia częścią #teamZłombol
- Oderwania się od rzeczywistości (z reguły mniej kolorowej niż na Złombolu)
Czego raczej się nie spodziewaj:
- Czerwonego dywanu
- Wypasionej wycieczki z biura podróży Almatur
- Wygodnych noclegów i niekończących się miejsc noclegowych
- dobrej pogody!
- 5 gwiazdek (ani czterech, ani jednej!!!!!!!!!)
- Cienia
- Pomocy mechaników
- Pomocy Assistance
- Usług Lawety
- Pomocy psychologa
- Części zamiennych
- Wodzireja
- Niańczenia
- Rozpatrywania skarg i zażaleń
- Serwisu Concierge
- Fizycznego wypoczynku
- Ergonomicznych foteli/materacy/mebli
- Bezglutenowego jedzenia
