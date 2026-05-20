VOX FM rusza w charytatywną podróż do Maroka! Złombol 2026 startuje z dedykowaną stacją

20 Lat na krawędzi szaleństwa: historia, która pomaga

Złombol to fenomen, który przez dwie dekady wymykał się zdrowemu rozsądkowi, logice i geografii. Tysiące godzin za kółkiem, niezliczone naprawy wykonywane w polowych warunkach i nieustanne próby przekształcenia "gruzu w bolid" to kwintesencja tej imprezy. Przez te lata uczestnicy dotarli do miejsc pięknych, dzikich, dziwnych i takich, do których "wcale nie chcieliśmy dotrzeć", tworząc legendę, której nie powstydziłby się żaden podróżniczy kanał.

Jednak głównym i niezmiennym celem od 2007 roku jest pomoc. Dzięki zaangażowaniu darczyńców i uczestników, Złombol uzbierał już ponad 22,4 miliona złotych, wspierając tysiące dzieci z domów dziecka. Środki te przeznaczane są na kolonie, zimowiska, prezenty, pomoc psychologiczną, a także finansowanie kursów prawa jazdy i innych kwalifikacji, dając młodym ludziom szansę na lepszą przyszłość. To właśnie charytatywność jest paliwem, które napędza tę niezwykłą karawanę, udowadniając, że przygoda i radość z pomagania mogą iść w parze.

Start rajdu: 27 czerwca 2026 r., Stadion Śląski, Chorzów, Polska

Meta rajdu: 1–2 lipca 2026 r., Ras el Ma, Maroko

Zlot samochodów Złombol na Placu Wolnica przyciągnął fanów pojazdów rodem z PRL-u Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Maroko bez hamulców: trasa, wymagania i niezapomniana meta

Wybór mety na 20. edycję był wyzwaniem, ale organizatorzy spełnili swoje marzenie – po raz pierwszy w historii Złombol zakończy się prawdziwą metą w Afryce! Ras el Ma w Maroku to punkt docelowy, który z dumą wykreślono z organizatorskiej "bucket list". Uczestnicy mają do wyboru niezliczone trasy i kombinacje, by dotrzeć do Afryki, przemierzając Alpy, Lazurowe Wybrzeże, Hiszpanię i w końcu przekraczając Cieśninę Gibraltarską. Od Brna i Wiednia, przez Mediolan i Niceę, aż po Pireneje i Barcelonę - każdy znajdzie swoją idealną drogę do Maroka, z malowniczymi widokami i kultowymi przystankami.

Czego możesz oczekiwać:

Że pomożesz dzieciom

Że zrobisz coś niesamowitego i wyjątkowego

Niezliczonej ilości interesujących miejsc na trasie

Różnorodności kulinarnej po drodze

Rozmaitych awarii, załamań nerwowych, napraw oraz nieudanych napraw, zatartych

mostów…

Problemów wszelkiej maści w różnych wersjach

Bycia częścią #teamZłombol

Oderwania się od rzeczywistości (z reguły mniej kolorowej niż na Złombolu)

Czego raczej się nie spodziewaj: