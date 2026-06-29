Jakie indeksy giełdowe można znaleźć na warszawskiej giełdzie?

Najważniejsze indeksy światowe powiązane są z największymi giełdami, a prym wiodą wskaźniki amerykańskie: Dow Jones Industrial Average, Nasdaq oraz S&P 500 (więcej na temat tego indeksu można przeczytać na stronie: https://www.xtb.com/pl/edukacja/sp-500-trading).

„Elita” polskich indeksów

Na warszawskiej giełdzie również można znaleźć zestaw wskaźników opisujących stan rynku lub jego segmentów. Do najważniejszych zalicza się:

WIG – najstarsi indeks notowany na GPW, publikowany od pierwszej sesji w 1991 r. Nazywany jest indeksem szerokiego rynku, gdyż w jego skład wchodzą niemal wszystkie spółki z głównego parkietu. Ma charakter dywidendowy, co oznacza, że przy jego obliczaniu brane są pod uwagę dywidendy wypłacane przez spółki.

– najstarsi indeks notowany na GPW, publikowany od pierwszej sesji w 1991 r. Nazywany jest indeksem szerokiego rynku, gdyż w jego skład wchodzą niemal wszystkie spółki z głównego parkietu. Ma charakter dywidendowy, co oznacza, że przy jego obliczaniu brane są pod uwagę dywidendy wypłacane przez spółki. WIG20 – indeks 20 największych i najpłynniejszych spółek. Postrzegany jako najważniejszy indeks w Polsce, opisujący koniunkturę na GPW. Jego wyniki są porównywane z głównymi indeksami światowymi, ponieważ te spółki przyciągają uwagę inwestorów zagranicznych. Ma charakter cenowy (nie uwzględnia dywidend).

– indeks 20 największych i najpłynniejszych spółek. Postrzegany jako najważniejszy indeks w Polsce, opisujący koniunkturę na GPW. Jego wyniki są porównywane z głównymi indeksami światowymi, ponieważ te spółki przyciągają uwagę inwestorów zagranicznych. Ma charakter cenowy (nie uwzględnia dywidend). mWIG40 – grupuje 40 średnich spółek, które nie są częścią WIG20. Z racji składu postrzegany jest jako indeks najlepiej opisujący kondycję polskiej gospodarki. Spółki te przyciągają polski kapitał instytucjonalny i indywidualny. Jest to indeks cenowy.

– grupuje 40 średnich spółek, które nie są częścią WIG20. Z racji składu postrzegany jest jako indeks najlepiej opisujący kondycję polskiej gospodarki. Spółki te przyciągają polski kapitał instytucjonalny i indywidualny. Jest to indeks cenowy. sWIG80 – indeks 80 małych spółek, które nie weszły do WIG20 i mWIG40. Z racji niższej płynności interesują się nimi głównie inwestorzy indywidualni. sWIG80 także jest indeksem cenowym.

Indeksowa różnorodność

Paleta wskaźników na GPW obejmuje też odmiany głównych indeksów w wersji dywidendowej (WIG20TR, mWIG40TR, sWIG80TR). Inwestorzy śledzą również indeksy sektorowe opisujące kondycję branż, np. WIG-Banki. Na GPW notowane są także makroindeksy, indeksy narodowe, strategii czy obligacji. Własne indeksy posiada też rynek NewConnect, zwany „małą giełdą”.

Bogactwo wyboru

Inwestorzy nie mogą narzekać na brak indeksów, a ich wartość zależy od indywidualnych preferencji. Trzeba jednak pamiętać, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem i wymaga odpowiedzialności niezależnie od analizowanych wskaźników.

Materiał sponsorowany