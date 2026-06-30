Horała o aferze w Warszawie. Oczekuje wyjaśnien od Rafała Trzaskowskiego

Afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie

Afera wokół warszawskiego Szpitala Południowego wybuchła po wywiadzie dr. Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii, który jako sygnalista ujawnił, jak twierdzi, nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki. Główną osobą, wobec której skierował zarzuty, jest lekarz Dawid Kacprzyk, kierujący tamtejszym SOR-em. Jędrzejewski oskarżył go o rażące błędy medyczne prowadzące do zgonów pacjentów, fałszowanie dokumentacji w celu ukrycia zaniedbań oraz wykonywanie badań tomografem komputerowym u osób zmarłych, co według jego relacji miało stwarzać pozory prowadzenia akcji ratunkowej. Zarzucił mu również prowadzenie poza kolejnością szybkiej ścieżki diagnostycznej dla polityków oraz uzyskanie wynagrodzenia w wysokości 1,6 miliona złotych w ciągu roku.

Po ujawnieniu tych zarzutów prezydent Warszawy odwołał zarząd szpitala, a prokuratura wszczęła dwa śledztwa dotyczące podejrzenia oszustwa finansowego oraz nieprawidłowości w klasyfikacji chorych. Kacprzyk nie zgadza się z zarzutami, a jego obrońcy twierdzą, że są one wynikiem osobistego konfliktu między lekarzami.

Politycy wielu partii domagają się nie tylko sprawiedliwości, ale również zmian w prawie na temat godzin pracy lekarz, ich wypłat, ale również sprawdzenia wszystkich placówek w Polsce.

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Horała wprost o Szpitalu Południowym w Warszawie

Marcin Horała nie ukrywa, że temat Szpitala Południowego nie może zostać zamiecionym pod dywan.