To będzie dzień, w którym Piotrowice Wielkie postawią na jubileusz, rodzinną atmosferę i porządną dawkę muzyki do tańca. Już jutro: 4 lipca odbędzie się tam Festyn Jubileuszowy z okazji 70-lecia OSP Piotrowice Wielkie, a w programie nie zabraknie tego, co fani lekkich, wpadających w ucho brzmień lubią najbardziej.

Największe emocje szykują się wieczorem, bo na scenie pojawią się Karo, Shantel oraz DJ Gregor. Jeśli ktoś lubi klimat letnich festynów, wspólnego śpiewania i zabawy pod chmurką, to ten termin zdecydowanie warto zaznaczyć w kalendarzu.

Najmocniejszym punktem muzycznego programu będzie bez wątpienia Shantel, który wystąpi o 21:00. To właśnie ten wykonawca stoi za utworem „A Ty Daj”, kojarzonym przez fanów tanecznego grania z energią, prostym refrenem i imprezowym klimatem, który świetnie odnajduje się na plenerowych wydarzeniach.

To propozycja dla tych, którzy lubią disco polo w jego najbardziej bezpośrednim wydaniu: melodyjnie, przebojowo i bez zbędnego zadęcia. Wieczorny koncert Shantela ma wszystko, by stać się kulminacją całej imprezy i momentem, gdy parkiet pod gołym niebem zapełni się błyskawicznie.

Muzyczne atrakcje zaczną się wcześniej. O 20:00 na scenie pojawi się Karo, który rozgrzeje publiczność przed występem gwiazdy wieczoru. To właśnie ten moment często ustawia klimat całej nocy, a przedshantelowa rozgrzewka może sprawić, że pierwsze tańce ruszą jeszcze przed głównym koncertem.

Z kolei od 22:00 zaplanowano imprezę plenerową z DJ Gregor. I to jest dobra wiadomość dla tych, którzy po koncertach nie mają zamiaru wracać do domu zbyt szybko. Po scenicznych występach przyjdzie czas na dalszą zabawę, już w typowo imprezowym, letnim stylu.

Program festynu:

Całość rozpocznie się o 14:00. Organizatorzy przygotowali program, który łączy jubileuszowy charakter wydarzenia z rodzinnym piknikiem i wieczorną zabawą taneczną.

14:00 – rozpoczęcie festynu

– rozpoczęcie festynu 16:00 – pokaz ratownictwa technicznego

– pokaz ratownictwa technicznego 17:30 – piana party dla najmłodszych

– piana party dla najmłodszych 20:00 – koncert Karo

– koncert Karo 21:00 – koncert Shantel

– koncert Shantel 22:00 – impreza plenerowa z DJ Gregor

Taki układ sprawia, że można wpaść zarówno na cały dzień, jak i dopiero na wieczorną część koncertową. Dla fanów disco polo najważniejsze jest jedno: najmocniejsze granie ruszy wieczorem.

W planie sporo atrakcji dla całych rodzin

Festyn z okazji 70-lecia OSP Piotrowice Wielkie ma być wydarzeniem znacznie szerszym niż sam blok muzyczny. W programie znalazły się również atrakcje, które mogą przyciągnąć całe rodziny i tych, którzy po prostu chcą spędzić sobotę w luźnym, sąsiedzkim klimacie.

Na miejscu pojawią się między innymi:

animatorzy,

bezpłatne dmuchańce,

prezentacja wozów strażackich,

stanowisko z nauką pierwszej pomocy,

stoiska z gadżetami,

stoiska gastronomiczne „Podolanka”.

To właśnie takie połączenie sprawia, że wydarzenie ma szansę przyciągnąć nie tylko zagorzałych fanów disco polo. Nawet jeśli ktoś przyjeżdża głównie dla rodzinnej atmosfery czy lokalnego świętowania, wieczorem bardzo łatwo może dać się porwać tanecznej energii sceny.

Nie musicie się również martwić o pogodę! Na sobotni wieczór prognozowane jest około 18°C, lekki wiatr i jedynie symboliczne ryzyko opadów, więc wszystko wskazuje na komfortową zabawę w plenerze.