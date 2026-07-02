Fani disco polo, szykujcie się! Camasutra zagra w Osieku 5 lipca

Finał Dni Osieka 2026 zapowiada się jak konkretna potańcówka pod chmurką

Stadion MKS Piast Osiek 5 lipca zamieni się w miejsce, gdzie disco polo przejmie scenę na dobre. To właśnie wtedy odbędzie się Finał Dni Osieka 2026, a wieczorna część programu została skrojona tak, by fani tanecznych brzmień mieli powody zostać do samego końca.

Najmocniejszy punkt? Camasutra, która pojawi się na scenie jako gwiazda wieczoru o godz. 21:00. Wcześniej publiczność rozkręcą Capitan Folk i Toporki, a po koncertach imprezę domknie zabawa taneczna z DJ Adamem. Jeśli ktoś lubi letnie granie, wspólne śpiewanie i klimat lokalnego święta z prawdziwie rozrywkowym finałem, tego wieczoru po prostu nie powinno go zabraknąć w Osieku.

Wieczorny program finału został ustawiony bardzo czytelnie: najpierw scenę przejmą wykonawcy, którzy znakomicie podgrzewają atmosferę, a potem przyjdzie czas na największą gwiazdę. W świecie disco polo taki układ działa najlepiej.

Camasutra to nazwa, której fanom tego gatunku nie trzeba szerzej przedstawiać. Zespół od lat kojarzy się z przebojowym, melodyjnym stylem i koncertami, podczas których publika od pierwszych minut łapie wspólny rytm. To właśnie ten typ występu, przy którym ręce same idą w górę, a refreny niosą się po całym stadionie.

Przed gwiazdą wieczoru na scenie pojawi się Capitan Folk. To propozycja dla tych, którzy lubią taneczne granie z lekkim, imprezowym zacięciem i repertuar idealny na letnią zabawę. Jeszcze wcześniej publiczność rozkręci Toporki, więc już od późnego popołudnia na Stadionie MKS Piast Osiek nie powinno brakować energii.

Tak wygląda muzyczny rozkład jazdy:

Najważniejsza część wieczoru dla fanów disco polo prezentuje się następująco:

17:30 – koncert zespołu Toporki

– koncert zespołu 19:30 – koncert Capitan Folk

– koncert 21:00 – Camasutra

– 22:00–24:00 – zabawa taneczna z DJ Adamem

To oznacza jedno: warto pojawić się wcześniej i zostać do północy, bo finał Dni Osieka nie kończy się na jednym występie. Tutaj scenariusz jest prosty i bardzo skuteczny: najpierw koncertowe emocje, a potem parkiet pod gołym niebem.

Nie tylko koncerty, cały dzień będzie pełen atrakcji

Finał Dni Osieka 2026 to nie jest wydarzenie, które rusza dopiero wieczorem. Program został rozpisany na cały dzień, dzięki czemu można połączyć rodzinne świętowanie z późniejszą imprezą w tanecznym klimacie.

6:00 - zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza nad zalewem w Koprzywnicy

- zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza nad zalewem w Koprzywnicy 12:30 - Msza Święta w intencji mieszkańców i strażaków połączona z poświęceniem nowych wozów strażackich

- Msza Święta w intencji mieszkańców i strażaków połączona z poświęceniem nowych wozów strażackich 16:00 - oficjalne otwarcie finału

- oficjalne otwarcie finału 16:30 - występy grup wokalnych i tanecznych z M-GOK w Osieku

Dzięki temu nawet osoby, które nie słuchają disco polo na co dzień, znajdą tu coś dla siebie. A potem bardzo łatwo zostać na dłużej, bo kiedy scena zacznie grać taneczne numery, klimat zwykle robi już całą robotę.

Gdzie odbędzie się impreza i dlaczego warto tam być?

Wydarzenie odbędzie się na Stadionie MKS Piast Osiek w Osieku. Taka lokalizacja świetnie pasuje do letniego finału dni miasta i gminy: jest przestrzeń, jest plener, jest miejsce na wspólną zabawę i ten charakterystyczny klimat dużego, otwartego koncertu.

Dla fanów disco polo to bardzo konkretny argument, by wpisać tę datę do kalendarza. A dla tych, którzy po prostu chcą spędzić niedzielę w lekkiej, wakacyjnej atmosferze, to dobra okazja, by zobaczyć wydarzenie, które łączy lokalne święto z koncertową energią. Takie wieczory mają swój urok: najpierw scena, potem taniec, a na koniec wraca się do domu z głową pełną refrenów.

Na niedzielny wieczór w Osieku prognozowane jest około 19°C, lekki wiatr i tylko symboliczne ryzyko opadów, więc szykują się naprawdę przyjemne warunki na plenerową imprezę.