Darmowy koncert MIG i festyn dla wszystkich! Tak wygląda hit lata w Długoborzu

Długobórz zamieni się w taneczne serce gminy

To będzie jedna z tych letnich imprez, na których po prostu chce się być. 4 lipca 2026 roku na boisku sportowym w Długoborzu odbędzie się XI Święto Gminy Zambrów, a program wygląda tak, że fani disco polo mogą już zacierać ręce. Największą gwiazdą wieczoru będzie zespół MIG, ale na scenie pojawi się też kilka innych ekip, które skutecznie rozgrzeją publiczność jeszcze przed finałem.

To nie będzie tylko seria koncertów. Organizatorzy szykują całe popołudnie i wieczór w klimacie rodzinnej zabawy, letniego festynu i scenicznych emocji, które idealnie pasują do imprezy pod gołym niebem.

Tego koncertu fani disco polo nie powinni przegapić

Zespół MIG wystąpi w Długoborzu o 21:30 i to właśnie ten punkt programu zapowiada się na najmocniejszy moment wieczoru. Grupa od lat należy do ścisłej czołówki disco polo, a jej przeboje doskonale znają zarówno wierni fani gatunku, jak i ci, którzy po prostu lubią taneczne, chwytliwe refreny. Wystarczy przypomnieć takie tytuły jak „Wymarzona”, „Miód malina” czy „Lalunia”, by wiedzieć, że pod sceną będzie naprawdę gorąco.

Skala popularności formacji też robi wrażenie. MIG notuje na Spotify blisko 790 tysięcy miesięcznych słuchaczy, co tylko potwierdza, że to marka, która od lat trzyma wysoki poziom i nie schodzi z imprezowej mapy Polski. Jeśli ktoś lubi koncerty, na których od pierwszych dźwięków rusza wspólne śpiewanie i taniec, ten występ może być prawdziwym hitem wieczoru.

Rozpiska koncertów

Zanim na scenę wejdzie gwiazda wieczoru, publiczność dostanie solidną porcję muzycznych emocji. W programie znalazły się zarówno zespoły dobrze znane lokalnej publiczności, jak i wykonawcy, którzy potrafią zbudować świetny klimat na plenerowej imprezie.

16:30 – Jarzębina

17:00 – oficjalne otwarcie imprezy

17:15 – Laskowianki

17:45 – Zamberwsi

18:30 – Briela

20:00 – The Faps

21:30 – MIG

22:30 – widowisko laserowe

Warto zwrócić uwagę szczególnie na Brielę, która pojawi się na scenie o 18:30 i może być jednym z najmocniejszych punktów przed wieczornym finałem. Z kolei The Faps o 20:00 mają idealną porę, by podkręcić atmosferę tuż przed wejściem MIG-u. Całość poprowadzi Piotr Jakubiak.

Nie tylko koncerty: atrakcje dla całych rodzin

XI Święto Gminy Zambrów ma wyraźnie festynowy charakter, więc na miejscu nie zabraknie atrakcji także dla tych, którzy przyjadą wcześniej lub z dziećmi. Od 14:00 do 20:30 działać będzie bezpłatna strefa dmuchańców i atrakcji, a w godzinach 16:00–18:00 zaplanowano animacje i konkursy dla rodzin. O 16:00 wystartuje również ognisko muzyczne.

Na terenie imprezy będzie działać także strefa handlu i gastronomii, więc można spokojnie zaplanować dłuższy pobyt. To właśnie taki format wydarzenia sprawia, że nawet osoby, które na co dzień nie śledzą sceny disco polo, mogą po prostu przyjechać po dobrą atmosferę, letni klimat i wieczór z muzyką na żywo.

W takich wydarzeniach chodzi o coś więcej niż sam koncert. To ten moment, kiedy murawa zamienia się w wielki parkiet, znajome refreny niosą się po całym terenie, a publiczność bawi się razem bez zbędnego zadęcia. Do tego na zakończenie zaplanowano widowisko laserowe o 22:30, więc finał ma szansę zrobić naprawdę efektowne wrażenie.

Wieczorem ma być około 15°C, a prognoza wskazuje tylko na symboliczne ryzyko opadów, więc deszcz nie powinien pokrzyżować tych planów.

Warto również podkreślić, że wstęp na całe wydarzenie jest wolny, więc tym bardziej można spodziewać się sporej frekwencji.