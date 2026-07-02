Misiek Koterski przyłapany. Włożył rękę tam, gdzie nie powinien!

Przemiana i wyjście z nałogów. Jak zmienił się Michał Koterski?

Michał „Misiek” Koterski zaistniał w świadomości widzów jako aktor, prezenter i osobowość telewizyjna, a jego najsłynniejszą rolą pozostaje postać Sylwusia, stworzona w filmach jego ojca, Marka Koterskiego. Karierę gwiazdora przez wiele lat definiowały obyczajowe skandale, rozrywkowy tryb życia oraz wieloletnie i bardzo trudne zmagania z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu, które rozpoczęły się jeszcze w czasach jego wczesnej młodości. Z czasem w życiu aktora nastąpił diametralny zwrot, polegający na głębokim nawróceniu. Dziś celebryta chętnie opowiada o swojej wierze, podkreślając w licznych rozmowach z dziennikarzami, że to wyłącznie dzięki Bogu i żarliwej modlitwie zdołał pokonać swoje nałogi. Duchowa odnowa całkowicie przeobraziła jego codzienność. Nie tak dawno widzowie mogli oglądać Koterskiego w programie telewizyjnym Canal+ zatytułowanym „Eksperyment. Odsiadka”.

W nowym etapie życia aktora absolutnym priorytetem stała się rodzina, a przede wszystkim jego syn, Fryderyk, który jest owocem wieloletniej relacji ze znaną modelką, Marcelą Leszczak. Mimo że para wielokrotnie próbowała ratować swój związek i schodziła się na nowo, ostatecznie na początku 2025 roku podjęła decyzję o definitywnym rozstaniu. Obecnie nie ma oficjalnych informacji dotyczących tego, czy w życiu uczuciowym Michała Koterskiego pojawiła się nowa partnerka. Sam aktor konsekwentnie unika udzielania odpowiedzi na tego typu pytania.

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Czego tam szukał? Michał Koterski przyłapany na fotkach

Po rozstaniu z Marcelą Leszczak, Michał Koterski solidarnie dzieli się z nią obowiązkami rodzicielskimi, wspólnie opiekując się synem. Aktor w wywiadach często podkreśla, że mały Fryderyk jest sensem jego życia, dlatego stara się angażować w różnorodne aktywności, aby jak najwięcej czasu spędzać w towarzystwie chłopca. To właśnie podczas jednego z takich wspólnych wyjść paparazzi zrobili celebrycie zdjęcia. Koterski spacerował razem z synem oraz niewielkim psem, gdy w pewnym momencie wykonał dość specyficzny gest i wsunął dłoń w swoje krótkie spodenki. Trudno z całą pewnością określić powody takiego zachowania, ani też ustalić, czego szukał pod ubraniem. Rozwiązanie tej zagadki pozostaje na razie w sferze domysłów, a fotki możecie obejrzeć w specjalnie przygotowanej galerii.