Skolim, Stachursky i Czadoman w jednym miejscu! Koncert, który musisz zobaczyć

Lato nad Drawą 2026 zapowiada się jak wakacyjny strzał w dziesiątkę dla fanów tanecznych rytmów. W dniach 3 i 4 lipca 2026 roku Stadion Miejski w Drawnie zamieni się w miejsce pełne muzyki, letniego luzu i koncertowych emocji.

Jeśli ktoś lubi disco polo, to ten termin powinien od razu wskoczyć do jego kalendarza. A jeśli nie jest zagorzałym fanem gatunku, tym bardziej warto zajrzeć, bo program wydarzenia jest znacznie szerszy i obejmuje także atrakcje rodzinne, animacje oraz rozrywkę dla najmłodszych. Jedno jest pewne: w Drawnie szykują się dwa wieczory z mocnym, przebojowym składem.

Koncertowy ogień: piątek pod znakiem Skolima, Czadomana i Wonersa

W piątek 3 lipca impreza rusza o 17:00. Na otwarcie pojawi się zespół Maskotki, a o 18:00 zaplanowano animacje dla dzieci. Później scena przechodzi już w tryb mocno imprezowy.

Największe emocje pierwszego wieczoru wywołują trzy nazwiska. O 19:30 wystąpi Czadoman, o 21:00 publiczność rozkręci Woners, a o 21:40 na scenę wejdzie Skolim.

Skolim to dziś jeden z najmocniejszych magnesów na publiczność. Jego koncerty przyciągają tłumy, a energetyczny styl i nowoczesne taneczne brzmienie świetnie odnajdują się w klimacie letnich plenerów. To właśnie ten typ występu, przy którym trudno stać w miejscu choćby przez minutę.

Czadoman od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci nurtu imprezowego. Publiczność doskonale zna jego największe hity, a jego sceniczna swoboda sprawia, że koncert bardzo szybko zamienia się we wspólne śpiewanie i zabawę pod sceną.

Woners to z kolei propozycja dla tych, którzy lubią melodyjne refreny i taneczną atmosferę bez zadęcia. W takim układzie piątkowy wieczór ma wszystko, czego oczekują fani letnich imprez pod gołym niebem.

20

Sobota: Defis i Jacek Stachursky zamkną wieczór z przytupem

Sobota 4 lipca startuje już od 15:00, ale dzień zacznie się jeszcze wcześniej, bo o 7:00 odbędą się zawody wędkarskie PZW Drawno. Później zaplanowano wręczenie nagród i pucharów, otwarcie Festiwalu Drawieńskich Krasnali, występy młodych talentów oraz gości muzycznych z Brüssow.

Nie zabraknie też propozycji dla dzieci. O 18:15 odbędzie się interaktywny koncert „Kolorowe Nutki”, a potem znów zrobi się bardzo tanecznie.

Wieczorne granie w sobotę ułożono naprawdę solidnie. O 19:30 wystąpi Roy, o 21:00 na scenie pojawi się Defis, a o 22:00 publiczność porwie Jacek Stachursky.

Defis to marka, której fanom disco polo przedstawiać specjalnie nie trzeba. Zespół ma na koncie utwory, które regularnie wracają na imprezowych playlistach i dobrze działają zarówno na festynowej scenie, jak i podczas dużych plenerowych wydarzeń. To właśnie taki występ, przy którym refreny niosą się daleko poza stadion.

Jacek Stachursky wnosi do tego programu dodatkowy ciężar gatunkowy. To artysta z ogromnym scenicznym doświadczeniem i repertuarem, który zna kilka pokoleń słuchaczy. Jego obecność sprawia, że sobotni finał ma szansę być jednym z tych momentów, które pamięta się jeszcze długo po zakończeniu imprezy.

Lato nad Drawą 2026 nie ogranicza się wyłącznie do muzyki. Organizatorzy przygotowali cały pakiet atrakcji, dzięki którym można zaplanować tu nie tylko wieczorne wyjście na koncert, ale nawet dłuższy rodzinny wypad.

animacje dla dzieci ,

, malowanie twarzy i tatuaże brokatowe ,

i , skręcanie balonów i kolorowe warkoczyki ,

i , gry, konkursy i zabawy z nagrodami ,

, piana party i duże bańki mydlane ,

i , warsztaty rękodzielnicze, plastyczne i ceramiczne ,

, wesołe miasteczko – lunapark ,

, stoiska gastronomiczne i handlowe.

Można przyjść dla konkretnej gwiazdy, można wpaść z rodziną na kilka godzin, a można też po prostu dać się porwać atmosferze letniej imprezy, gdzie od popołudnia do późnego wieczora cały czas coś się dzieje.

Nie musicie się martwić o pogodę w piątkowy wieczór: w Drawnie ma być około 18°C, z umiarkowanym zachmurzeniem i bez deszczu. To dobra wiadomość dla tych, którzy planują bawić się pod sceną do końca.