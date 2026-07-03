Już jutro, w sobotę boisko w Baborówku zamieni się w miejsce świętowania 75-lecia LKS Baborówko. W programie: sportowe emocje, atrakcje dla rodzin, część oficjalna, a na finał to, na co fani tanecznych brzmień czekają najbardziej: koncert Andre i późniejsza zabawa taneczna do późnej nocy.

Jeśli lubicie disco polo z melodyjnym refrenem, który wchodzi do głowy od pierwszych sekund, tego punktu programu po prostu nie można przeoczyć. Andre wystąpi od 21:00 do 22:00, a zaraz po jego koncercie impreza wcale się nie skończy, od 22:00 do 02:00 zaplanowano wspólną zabawę taneczną.

Całe wydarzenie odbędzie się już w tę sobotę na boisku w Baborówku. To właśnie tam zaplanowano obchody 75-lecia LKS Baborówko (1951-2026), które potrwają przez cały dzień i zakończą się mocnym, muzycznym akcentem.

Najważniejsza informacja dla fanów disco polo jest prosta: koncert Andre rozpocznie się o godzinie 21:00. Warto pojawić się wcześniej, bo cały dzień będzie wypełniony atrakcjami i wydarzeniami, które budują prawdziwie festynowy, letni klimat.

Andre to wykonawca, który od lat świetnie odnajduje się w tanecznej stylistyce disco polo i muzyki rozrywkowej. Jego piosenki mają dokładnie to, czego publiczność oczekuje od letniego koncertu pod gołym niebem, wpadające w ucho melodie, prosty przekaz i refreny, które szybko przejmuje cały tłum.

Cały dzień atrakcji dla rodzin i mieszkańców

Obchody 75-lecia LKS Baborówko nie ograniczają się wyłącznie do wieczornego grania. Organizatorzy przygotowali program, który łączy sport, lokalne świętowanie i rozrywkę dla całych rodzin.

Dzień rozpocznie się od IV Biegu 75-lecia Klubu LKS Baborówko. Harmonogram wygląda następująco:

10:00 — bieg około 300 m dla dzieci w wieku 6-11 lat,

— bieg około 300 m dla dzieci w wieku 6-11 lat, 11:00 — bieg około 1000 m dla młodzieży w wieku 12-15 lat,

— bieg około 1000 m dla młodzieży w wieku 12-15 lat, 12:00 — bieg około 5 km dla osób od 16. roku życia,

— bieg około 5 km dla osób od 16. roku życia, 12:00 — Nordic Walking na dystansie około 5 km.

O 17:00 rozpocznie się część oficjalna jubileuszu. Później przyjdzie czas na wieczorne granie i taneczne emocje, czyli to, co w takich wydarzeniach wielu lubi najbardziej.