Jan Machulski mógł mieć romanse, ale żona postawiła mu jeden, twardy warunek

Jak wiśniowa zupa połączyła Halinę i Jana Machulskich?

Zanim stali się jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystycznych duetów w Polsce, ich historia zaczęła się jak scena z romantycznego filmu. Jan Machulski wspominał po latach ten moment, gdy zobaczył przyszłą żonę: "Cudowne, jasne oczy, uczesana w kok, w krótkim futerku, zaskoczyła mnie. Wydawała się tak inna od wszystkich". Gest, który ich połączył, był równie niezwykły – gdy Halina nie miała gdzie wyrzucić pestek z wiśni, on podstawił jej własną dłoń. Pobrali się w 1954 roku, a ich wspólna droga zdawała się obrazem harmonii. Połączyły ich marzenia, praca w Teatrze Ochota i wspólne pasje. Jednak za fasadą idealnego związku kryła się rzeczywistość daleka od sielanki.

Kiedy Jan Machulski przyznał się do romansów

Charyzma, która przyciągała do kin tłumy, działała na kobiety z równie wielką siłą. Jan Machulski nigdy nie próbował udawać świętego. W rozmowie z miesięcznikiem "Film" mówił wprost o swojej naturze: "Miałem parę flirtów czy romansów, ale żona potraktowała je wyrozumiale, bo wiedziała, że to, co nas łączy, jest głębsze i trwalsze". Ta "wyrozumiałość", o której wspominał, była jednak okupiona ogromnym bólem. Halina Machulska w swojej książce przyznała, że początkowo nie potrafiła pogodzić się z niewiernością męża. "Jak w końcu pojęłam, że Janek dla mnie nie zrezygnuje z innych kobiet, byłam w rozpaczy" – pisała. Każdy jego powrót do domu był dowodem na siłę ich więzi, ale jednocześnie przypominał o ranach, które nigdy w pełni się nie zabliźniły.

Decyzja, która na zawsze zmieniła małżeństwo Machulskich

W pewnym momencie Halina Machulska podjęła radykalny krok, który na nowo zdefiniował ich relację. Zrozumiała, że nie zmieni natury męża, ale mogła zmienić zasady ich wspólnego życia. "Byłam dosyć oziębła, co prowokowało Janka do zaspokajania potrzeb poza domem" – tłumaczyła po latach, po czym dodała zdanie, które stało się kluczem do zrozumienia ich związku: "Odmówiłam mu na zawsze relacji fizycznej...". To nie był koniec ich małżeństwa, a jego fundamentalna przemiana. Fizyczność zniknęła, ale w jej miejsce pojawiło się coś innego – świadoma decyzja o trwaniu przy sobie na zupełnie innych warunkach.

Jan Machulski miał żonę, która była mu "siostrą i opiekunką"

Po tej decyzji ich relacja ewoluowała w coś, co wymykało się prostym definicjom. Halina Machulska opisała to niezwykle celnie: "Jako ludzie zawsze byliśmy razem. Byłam jego partnerką, siostrą, opiekunką, tak jak on był mi przyjacielem". Mimo że Machulski wikłał się w kolejne romanse, to właśnie do niej wracał z każdym życiowym problemem. Mieli syna, wspólne projekty i pasje, które cementowały ich nietypowy sojusz. Z czasem, jak przyznała, przywykła do tej sytuacji. Stworzyli układ oparty na lojalności, przyjaźni i głębokim zrozumieniu, który okazał się trwalszy niż młodzieńcza namiętność i silniejszy niż ból zdrady.

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