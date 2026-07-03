Anielskie Granie w Baranowie Sandomierskim. Dwa dni muzyki, zabawy i grania z sercem

Już 4 i 5 lipca 2026 roku Plac Targowy w Baranowie Sandomierskim zamieni się w miejsce, gdzie disco polo, folkowe brzmienia i dobra energia spotkają się z ważnym celem. Anielskie Granie to dwudniowe wydarzenie charytatywne pod hasłem „Gramy z sercem”, które połączy koncerty, atrakcje dla całych rodzin i zbiórkę na wsparcie budowy Hospicyjnego Domu Aniołków oraz pomoc dla Dominiki.

To nie jest zwykły letni koncert. Tutaj scena będzie grała pełną mocą, ale równie ważne będą emocje, wspólne działanie i atmosfera imprezy, na której po prostu chce się być. Dla fanów tanecznych rytmów to jedna z tych dat, które warto zaznaczyć w kalendarzu naprawdę grubą kreską.

Kto wystąpi? Na scenie m.in. Piękni i Młodzi

Największą gwiazdą koncertowej części wydarzenia będą bez wątpienia Piękni i Młodzi. To zespół, którego fanom disco polo przedstawiać specjalnie nie trzeba. Formacja od lat rozkręca imprezy hitami, które błyskawicznie porywają publiczność do śpiewania i tańca. W serwisie Spotify grupa przyciąga ponad 534 tysięcy słuchaczy miesięcznie, co tylko potwierdza, że ich repertuar wciąż ma ogromną siłę rażenia. Jeśli ktoś czeka na koncertowy moment, w którym pod sceną zrobi się naprawdę gorąco, to właśnie ich występ będzie jednym z najmocniejszych punktów programu.

W Baranowie Sandomierskim pojawią się także inni wykonawcy dobrze znani publiczności lubiani za taneczne, swojskie i biesiadne granie. Na scenie zobaczymy:

Zbóje

Justyna Lubas Folkshow

Pudzianband Krystian Pudzianowski

Max z Jankowej

Sylwia Strug

Oliwia i Wiktoria Hausner

Taki zestaw sprawia, że publiczność dostanie mieszankę lekkiej, tanecznej energii, klimatów folkowych i koncertowych numerów, które idealnie brzmią pod gołym niebem. To propozycja nie tylko dla zagorzałych fanów disco polo, ale też dla tych, którzy po prostu lubią letnie imprezy z rytmem, śpiewem i dobrą atmosferą.

Program koncertów dzień po dniu. Kiedy dokładnie warto być pod sceną?

Sobota, 4 lipca 2026, startuje o 17:00 na Placu Targowym w Baranowie Sandomierskim. Na początek zaplanowano gry i zabawy dla dzieci z nagrodami, a później impreza zacznie wyraźnie skręcać w stronę scenicznych emocji:

18:30 – Zbóje

20:00 – Folkshow Justyna Lubas

21:00 – potańcówka

To świetna opcja dla tych, którzy lubią klimat swobodnej, wakacyjnej zabawy i chcą rozgrzać się przed niedzielnym koncertowym finałem.

Niedziela, 5 lipca 2026, rusza już od 14:00. Tego dnia to właśnie scena koncertowa będzie przyciągała największą uwagę:

17:00 – Oliwia i Wiktoria Hausner

18:00 – Pudzianband Krystian Pudzianowski

19:00 – Max z Jankowej

20:00 – Piękni i Młodzi

21:30 – Sylwia Strug

Dodatkowo o 21:00 zaplanowano losowanie wyjątkowych nagród. Całość ma zakończyć się o 23:00.

Nie tylko koncert. Będą też atrakcje dla rodzin i gość specjalny

Anielskie Granie ma wyraźnie szerszy charakter niż sama część muzyczna. Organizatorzy przygotowali sporo atrakcji, dzięki którym można zaplanować tu nie tylko wieczorne wyjście na koncert, ale nawet cały dzień.

Na uczestników czekają między innymi:

Strefa Dziecięca z wesołym miasteczkiem

Strefa Gastronomiczna

Strefa Profilaktyczna z badaniami

loty helikopterem

licytacje i zbiórka charytatywna

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Krzysztof „Diablo” Włodarczyk. W niedzielę o 17:00 poprowadzi trening bokserski w Strefie Sportowej. To mocny dodatek do całego programu i kolejny powód, by zajrzeć na Plac Targowy nieco wcześniej, a nie tylko na same koncerty.

Dlaczego to wydarzenie może przyciągnąć tłumy?

Bo tutaj liczy się coś więcej niż tylko playlista. Z jednej strony są wyraziste, taneczne występy i znane nazwiska, z drugiej – rodzinny klimat, letnia atmosfera i cel, z którym trudno się nie utożsamić. Właśnie takie wydarzenia pokazują, że muzyka rozrywkowa potrafi połączyć ludzi bez względu na to, czy ktoś zna każdy refren, czy po prostu chce spędzić dobry weekend wśród pozytywnej energii.

Jeśli więc lubicie koncerty, na których można i potańczyć, i posłuchać, i dorzucić swoją cegiełkę do ważnej akcji, to Anielskie Granie w Baranowie Sandomierskim zapowiada się naprawdę mocno. A występ Pięknych i Młodych może być tym momentem, dla którego wiele osób ustawi się pod sceną odpowiednio wcześniej.

Warto zerknąć na pogodę przed przyjazdem

Prognoza na czas wydarzenia pokazuje około 21°C, ale możliwe są słabe opady deszczu. Najlepiej zabrać ze sobą lekką kurtkę lub bluzę i na wszelki wypadek wrzucić do torby coś przeciwdeszczowego, żeby nawet krótki kapuśniaczek nie wybił nikogo z imprezowego rytmu.

Jedziesz autem? To może się przydać

Osoby wybierające się samochodem mogą zwrócić uwagę na Parking Baranów Sandomierski Zespół Zamkowo Pałacowy, 39-450 Baranów Sandomierski. To praktyczna wskazówka dla tych, którzy chcą spokojnie zaplanować dojazd i nie szukać miejsca na ostatnią chwilę tuż przed koncertami.