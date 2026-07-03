Ona panienka, on doświadczony. Te pary poznały się, gdy one były niezwykle młode

Filip Chajzer, Cezary Pazura i Piotr Rubik z dużo młodszymi partnerkami

Prezenter telewizyjny Filip Chajzer poinformował niedawno o zaręczynach ze swoją 19-letnią wybranką Bianką. Zakochani intensywnie przygotowują się do ceremonii i mają już ustalone kluczowe kwestie, choć termin uroczystości pozostaje tajemnicą. Informacja wywołała ogromne poruszenie, ponieważ pomiędzy 41-letnim dziennikarzem a jego nastoletnią narzeczoną są aż dwadzieścia dwa lata różnicy. Takie relacje od zawsze budzą skrajne emocje publiczności.

Podobny model relacji tworzą Cezary i Edyta Pazurowie. Słynny aktor spotkał swoją przyszłą żonę w pociągu, kiedy ta wciąż była nastolatką. Przypadkowa rozmowa podczas podróży układała się na tyle dobrze, że oboje zdecydowali się kontynuować tę znajomość po opuszczeniu wagonu. Od wielu lat tworzą zgrane oraz bardzo stabilne małżeństwo w polskim środowisku filmowym.

Zupełnie inaczej wyglądały początki znajomości Marka Kondrata i Antoniny Turnau, którzy poznali się dzięki przyjaźni aktora z ojcem dziewczyny. Ich romantyczna relacja rozpoczęła się znacznie później, a sama Antonina wielokrotnie podkreślała publicznie, że związała się z cenionym artystą dopiero po osiągnięciu pełnoletności i wejściu w dorosłe życie. Tym samym odcinała się od nieprzychylnych plotek na temat zainteresowania aktora jej osobą w okresie dziecięcym. Małżeństwo wychowuje potomstwo i unika mediów społecznościowych.

Interesująco prezentują się również kulisy miłości Piotra i Agaty Rubików. Znany muzyk zwrócił uwagę na swoją partnerkę podczas konkursu piękności, w którym w pełni pełnoletnia kandydatka brała udział. Kompozytor otwarcie przyznawał, że był pod wielkim wrażeniem wyjątkowej urody modelki oraz jej nieprzeciętnej inteligencji. To właśnie tamto spotkanie zapoczątkowało silną więź, która trwa do dnia dzisiejszego.

Zdecydowanie najwięcej skrajnych komentarzy wywołuje natomiast relacja biznesmena Józefa Wojciechowskiego oraz Patrycji Tuchlińskiej. Kobieta nawiązała kontakt z milionerem w wieku dwudziestu paru lat, podczas gdy przedsiębiorca miał ich siedemdziesiąt trzy. Pomimo ogromnej przepaści zakochani deklarują pełne szczęście, a młodsza partnerka regularnie publikuje w sieci fotografie dokumentujące ich luksusową codzienność.

Polskie i zagraniczne gwiazdy w związkach z gigantyczną różnicą wieku

Podobne historie miłosne pojawiają się niezwykle często nie tylko w rodzimym przemyśle rozrywkowym, ale także w środowisku zagranicznych gwiazd. Szczegółowe informacje o kilkudziesięciu innych parach oraz okolicznościach poznania starszych partnerów życiowych przez bardzo młode kobiety zamieściliśmy w naszej dedykowanej galerii zdjęć.

21