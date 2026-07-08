Szymon i Beata wracają na Farmę. Uczestnicy szóstej edycji dostaną w kość?

Szymon Karaś i Beata Oleszek znowu na Farmie

Ekipa telewizyjna znów gości na wsi, gdzie realizowana jest najnowsza edycja reality show „Farma”. Kolejna grupa uczestników próbuje przetrwać bez luksusów, zmagając się z pracą fizyczną i licznymi próbami. Wśród ekipy tradycyjnie znaleźli się Szymon Karaś oraz Beata Oleszek, nierozłącznie związani z produkcją. To właśnie oni nadzorują wykonanie zadań i kontrolują efekty pracy śmiałków na gospodarstwie.

W internecie można już zobaczyć fotografie z planu 6. sezonu, na których pojawiają się Beata i Szymon. Eksperci programu promiennie się uśmiechają na tle wiejskich zabudowań, a na jednym ze zdjęć Szymon Karaś dumnie siedzi w ciągniku.

Trwają nagrania 6. edycji programu Farma

Zdjęcia do najnowszej, szóstej serii właśnie powstają, a stacja Polsat planuje emisję programu na jesień. Twórcy obiecują potężną dawkę rywalizacji i stresu przy wykonywaniu klasycznych dla tego formatu misji. Mimo radosnych ujęć zza kulis, startujący w show uczestnicy z pewnością nie będą mieli lekko. W poprzednich odsłonach programu wielu Farmerów poległo podczas prac, głównie przez kłótnie, brak zgrania i zerowe pojęcie o życiu na wsi.

Eksperci Farmy znowu ocenią pracę na roli

Szymon Karaś to na Farmie prawdziwy szeryf – pilnuje porządku, sprawdza efekty prac i wkracza do akcji, gdy uczestnicy nie dają sobie rady. Beata Oleszek natomiast regularnie pojawia się, by przekazać grupie nowe polecenia. Specjalistka z chęcią dzieli się również swoimi kulinarnymi trikami i podpowiada, jak ugotować lokalne specjały.

Radosne nastroje na zdjęciach to jedno, ale uczestników czeka wkrótce brutalne zderzenie z rzeczywistością. Z doświadczenia wiadomo, że „Farma” błyskawicznie weryfikuje charaktery i obnaża słabości mieszkańców.