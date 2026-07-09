"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4244

Ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" przyniosły mnóstwo niespodziewanych zwrotów akcji, które mocno namieszały w codzienności bohaterów. Policja oficjalnie oczyściła z zarzutów o hejt koleżankę dzieci Cieślikowej, ponieważ analiza komputera nie wykazała żadnych dowodów winy, co u matki Fiony wywołało nagłą agresję, która mocno zaskoczyła Monikę. Dramatyczne chwile przeżył Kajetan, który po otrzymaniu niepokojącej wiadomości od Pauli ruszył z ojcem do jej domu i odnalazł tam dziewczynę nieprzytomną. W tym samym czasie Smolny trafił na ślad Jana Ryby, pośrednika w sprzedaży fałszywych dyplomów, i zaczął rozważać prowokację z udziałem Marceliny. Z kolei Krystyna wróciła z sanatorium wyraźnie odmieniona i pełna nowej energii, a wszystko dzięki znajomości z Januszem nawiązanej na internetowym forum jazzowym. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Na Wspólnej" odc. 4244 - streszczenie

Paula dochodzi do siebie po nieudanej próbie samobójczej, a jej stan pozwala na pierwsze odwiedziny bliskich w szpitalu. U jej boku pojawia się Kajetan, który po wcześniejszych oskarżeniach postanawia przeprosić dziewczynę i wspólnie z nią zastanowić się, kto stoi za falą hejtu wymierzoną w jego otoczenie. Równolegle Marcelina i Krzysztof Smolny planują prowokację w Poznaniu, aby schwytać Jana Rybę, zamieszanego w handel fałszywymi dyplomami uczelni. Żeby nie denerwować Basi swoimi niebezpiecznymi planami, Krzysztof okłamuje ją, twierdząc, że udaje się na zwykłe służbowe szkolenie. Na dziedzińcu dochodzi do niezręcznego spotkania, gdy profesor Agier przyłapuje Andżelę całującą Juliusza w policzek, co spotyka się z wyraźną krytyką ze strony starszej kobiety.

"Na Wspólnej" odc. 4244 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wątki kryminalne i prywatne perypetie mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej od lat przyciągają uwagę wielu osób przed telewizory. Każdy kolejny wieczór przynosi nowe rozwiązania spraw, które bezpośrednio dotykają ulubione postacie. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z udziałem Smolnego czy Kajetana, warto zapisać sobie datę premiery w kalendarzu. Ten odcinek zostanie wyemitowany 13 lipca 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Produkcja ta od ponad dwóch dekad pokazuje, że codzienne życie w Warszawie potrafi być niezwykle ciekawe i pełne niespodziewanych zwrotów. Śledzimy tu losy zaprzyjaźnionych rodzin, które wspólnie przechodzą przez radosne chwile, ale też trudne konflikty czy zdrady. To klasyczna telenowela, w której każdy znajdzie postać, z którą może się utożsamić w jej codziennych zmaganiach. Przez lata przez plan przewinęło się wielu znanych artystów, którzy nadają tej historii niepowtarzalny charakter. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)