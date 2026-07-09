Małgorzata Rozenek-Majdan pod okiem eksperta. Lekarz wylicza, co zmieniła w twarzy!

Dr Krzysztof Szymański analizuje twarz Małgorzaty Rozenek-Majdan. "Zupełnie zmienione rysy"

Na profilu kliniki współpracującej z dr. Krzysztofem Szymańskim opublikowano nagranie, w którym ekspert bierze pod lupę wygląd Małgorzaty Rozenek-Majdan. Specjalista na podstawie fotografii z różnych lat wyliczył prawdopodobne ingerencje chirurgiczne i estetyczne. Zdaniem lekarza różnica jest kolosalna – na tyle, że oglądając stare i nowe zdjęcia, trudno uwierzyć, iż patrzymy na tę samą kobietę. Trzeba jednak zaznaczyć, że diagnoza powstała wyłącznie na podstawie zdjęć, bez wglądu w rzeczywistą dokumentację medyczną pacjentki.

Według specjalisty na przestrzeni ostatnich lat Małgorzata Rozenek-Majdan mogła poddać się serii zabiegów poprawiających urodę. Wymienił m.in. uniesioną górną wargę, wyostrzoną żuchwę i zmienione proporcje środkowej części twarzy. Choć ingerencja w rysy jest według niego ogromna, ekspert docenił warsztat swoich kolegów po fachu. Przyznał, że całość została zrobiona "perfekcyjnie", dając niezwykle estetyczny efekt.

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PSYCHOTEST. Którą gwiazdą jesteś? Perfekcyjna jak Gosia Rozenek, czy wybuchowa jak Magda Gessler? Pytanie 1 z 8 Najczęściej ubierasz się w: lubię luksusowe zestawienia lubię jak dużo się dzieje, wybieram wzorzyste stylizacje łączę elegancję z wygodą Następne pytanie

Czy to było zrobione dobrze? Jak najbardziej tak. Z tym, że (...) to nie jest ta sama osoba. Zostały zupełnie zmienione rysy twarzy. (...) Jest zrobione perfekcyjnie. (...) Jest podniesiona warga górna, czyli na pewno był zrobiony tzw. lip lift. Tak, na pewno, bo są jeszcze ślady. Są wyprostowane fałdy nosowo-wargowe, są zmniejszone policzki, więc prawdopodobnie była zrobiona operacja poduszek Bichata. Są podniesione łuki brwiowe na całości, więc był zrobiony lift czołowy. (...) Jest zmieniony zarys żuchwy i jest zrobiona w trójkąt, więc na pewno była broda robiona, sam czubek brody. I na pewno był zrobiony lift i to głęboki - wyliczył ekspert.

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Małgorzata Rozenek-Majdan od dawna nie ukrywa, że chętnie korzysta z medycyny estetycznej. W wywiadach otwarcie przyznaje, że dbanie o wygląd to jej świadomy wybór, a ukrywanie prawdy o zabiegach mija się z celem. Zawsze podkreślała, że woli szczerość od opowiadania bajek o wspaniałych genach i naturalnym procesie starzenia. Celebrytka zapowiada też, że jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie modyfikować swój wygląd tak często, jak uzna to za stosowne.

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Dokonując pewnych decyzji wizerunkowych, wiedziałam, że nie da się uciec od tego, żeby one nie były zauważone. Przecież po to je robiłam, żeby były zauważone. Oczywiście można udawać, że to się nie wydarzyło, ale ja tego nie lubię. Podejrzewałam, że będzie się o tym mówiło - stwierdziła w "Vivie".

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