24 kandydatki do korony Miss Polski 2026. Trwają intensywne przygotowania do finału

One zachwycą całą Polskę! Finalistki Miss Polski 2026 odsłaniają kulisy przygotowań

Konkurs Miss Polski to nie tylko zjawiskowe kreacje, perfekcyjny makijaż i blask reflektorów. Za kulisami finałowej gali trwają żmudne przygotowania, podczas których uczestniczki uczą się, jak zrobić wrażenie na widzach i jurorach. W Krakowie zameldowały się 24 kandydatki walczące o tytuł Miss Polski 2026, które pod okiem specjalistów dopracowują każdy detal swoich prezentacji. Po pierwszym etapie zgrupowania zorganizowanym na Sri Lance, dziewczyny przyjechały do województwa małopolskiego. Bazą noclegową kandydatek jest krakowski hotel Swing, gdzie codziennie realizują napięty plan dnia.

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24 piękne Polki walczą o koronę! Tak wyglądają kulisy Miss Polski 2026

Początek krakowskiego zgrupowania finalistek miał bardzo uroczysty charakter. W trakcie specjalnie przygotowanej kolacji na kandydatki czekała muzyczna niespodzianka – recital artystki Octavvii, tworzącej w nurcie future pop. Jej koncert stanowił zapowiedź emocji, jakie niedługo staną się udziałem widzów podczas Festiwalu Piękna 2026.

Czas relaksu szybko ustąpił jednak miejsca wytężonej pracy. Uczestniczki wzięły udział w cyklu profesjonalnych warsztatów, mających przygotować je do występu w finałowej gali. Specjaliści z branży kosmetycznej zaprezentowali kandydatkom sekrety idealnego makijażu. Szkolenie poprowadził między innymi Paweł Borkowski, Global Pro Makeup Artist, który uczył, w jaki sposób wyeksponować naturalną urodę i jak przygotować twarz do pracy przed obiektywami kamer.

W programie zgrupowania znalazły się również warsztaty z zakresu stylizacji fryzur. Joanna Zaremba-Wanczura, reprezentująca Zaremba International Academy, uczyła kandydatki samodzielnego układania włosów w sposób, który sprawdzi się zarówno podczas oficjalnych wydarzeń, jak i w codziennych sytuacjach.

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Zadaniem kandydatek jest także oswojenie się z pracą przed obiektywem. Każdego dnia uczestniczki biorą udział w profesjonalnych sesjach zdjęciowych, których rezultaty zostaną zaprezentowane w materiałach promocyjnych towarzyszących finałowej gali.

Mimo że harmonogram przygotowań jest bardzo napięty, organizatorzy pamiętali również o zapewnieniu uczestniczkom czasu na odpoczynek. Po wyczerpującym dniu, wypełnionym warsztatami i pozowaniem przed obiektywem, finalistki miały okazję zrelaksować się w trakcie specjalnych zajęć z zakresu pracy z ciałem i oddechem. Ćwiczenia rozciągające i techniki relaksacyjne pomogły im zregenerować siły przed kolejnymi zadaniami.

Przed kandydatkami do korony jeszcze wiele godzin żmudnych prób. W kolejnych dniach uczestniczki wezmą udział w następnych warsztatach, sesjach zdjęciowych, pierwszych treningach choreograficznych oraz przymiarkach sukien, w których wystąpią podczas gali finałowej.