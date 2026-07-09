"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4247

Ostatnio w popularnym serialu "Na Wspólnej" działo się naprawdę sporo, a skomplikowane relacje i niedopowiedzenia znów wysunęły się na pierwszy plan. Krzysztof Smolny nie wiedział, jak przekazać żonie prawdę o oszustwach jej byłego męża i unikał tematu swojego wyjazdu, co w połączeniu ze znalezioną w walizce spinką doprowadziło do oskarżeń o niewierność. Podobne miłosne podejrzenia snuł mąż Marceliny, podczas gdy Cieślikowie poczuli się kompletnie zagubieni po wyznaniu Fiony o chorobie dwubiegunowej jej matki. Monika szczerze żałowała swojego ataku na kobietę, a w tym samym czasie Sławek odkrył, że Kowalska miała już wcześniej spore problemy z prawem. Nawet Agierowa i Juliusz nie zaznali spokoju przed zaplanowanymi randkami, ponieważ ich przypadkowe spotkanie skończyło się wyjątkowo nieprzyjemną wymianą zdań. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Na Wspólnej" odc. 4247 - streszczenie

Kajtek niepokoi się nieobecnością Fiony w szkole, dlatego postanawia odwiedzić ją w domu. Razem z Moniką docierają do dziewczyny w ostatnim momencie i wspólnymi siłami odwodzą ją od pomysłu nagłego wyjazdu do matki. W tym samym czasie Franek Berg podejmuje radykalne kroki i włamuje się na konto społecznościowe Kowalskiej. Odkrywa tam dowody na to, że to właśnie ona stała za hejtem skierowanym przeciwko Cieślikom oraz samej Fionie. Z kolei Agierowa i Juliusz przeżywają spore zaskoczenie podczas zaplanowanych randek, gdy okazuje się, że przez pomyłkę umówili się ze sobą nawzajem. Równolegle Greg próbuje naprawić swój wizerunek w oczach Weroniki i zaprasza ją oraz Lwa na wspólną kolację. Roztocka pozostaje jednak nieufna i nie wykazuje chęci na ponowne spotkanie, mimo usilnych próśb swojego partnera.

"Na Wspólnej" odc. 4247 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby zainteresowane dalszymi losami mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej mogą liczyć na stałą porę emisji swojego ulubionego serialu. Stacja dba o to, by regularnie dostarczać nowe wątki, które można oglądać od poniedziałku do czwartku. Aby nie przegapić konfrontacji Franka z internetowym hejterem czy dalszych starań Grega, warto zarezerwować sobie czas wieczorem. Premierowa emisja "Na Wspólnej" o numerze 4247 odbędzie się 16 lipca 2026 o godzinie 20:15 na antenie TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial obyczajowy już od wielu lat pokazuje codzienne życie mieszkańców Warszawy, którzy zmagają się z problemami rodzinnymi i zawodowymi. W każdym tygodniu można podglądać, jak bohaterowie radzą sobie z chorobami, zdradami, ale także radosnymi powrotami do bliskich. Fabuła opiera się na losach kilku zaprzyjaźnionych rodzin, które na przestrzeni lat przeszły ogromne metamorfozy. Luźna atmosfera telenoweli sprawia, że łatwo zżyć się z postaciami i ich zwykłymi, ludzkimi sprawami. W obsadzie tego serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)