"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4247

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Ostatnio w popularnym serialu "Na Wspólnej" działo się naprawdę sporo, a skomplikowane relacje i niedopowiedzenia znów wysunęły się na pierwszy plan. Krzysztof Smolny nie wiedział, jak przekazać żonie prawdę o oszustwach jej byłego męża i unikał tematu swojego wyjazdu, co w połączeniu ze znalezioną w walizce spinką doprowadziło do oskarżeń o niewierność. Podobne miłosne podejrzenia snuł mąż Marceliny, podczas gdy Cieślikowie poczuli się kompletnie zagubieni po wyznaniu Fiony o chorobie dwubiegunowej jej matki. Monika szczerze żałowała swojego ataku na kobietę, a w tym samym czasie Sławek odkrył, że Kowalska miała już wcześniej spore problemy z prawem. Nawet Agierowa i Juliusz nie zaznali spokoju przed zaplanowanymi randkami, ponieważ ich przypadkowe spotkanie skończyło się wyjątkowo nieprzyjemną wymianą zdań. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Na Wspólnej" odc. 4247 - streszczenie
Kajtek niepokoi się nieobecnością Fiony w szkole, dlatego postanawia odwiedzić ją w domu. Razem z Moniką docierają do dziewczyny w ostatnim momencie i wspólnymi siłami odwodzą ją od pomysłu nagłego wyjazdu do matki. W tym samym czasie Franek Berg podejmuje radykalne kroki i włamuje się na konto społecznościowe Kowalskiej. Odkrywa tam dowody na to, że to właśnie ona stała za hejtem skierowanym przeciwko Cieślikom oraz samej Fionie. Z kolei Agierowa i Juliusz przeżywają spore zaskoczenie podczas zaplanowanych randek, gdy okazuje się, że przez pomyłkę umówili się ze sobą nawzajem. Równolegle Greg próbuje naprawić swój wizerunek w oczach Weroniki i zaprasza ją oraz Lwa na wspólną kolację. Roztocka pozostaje jednak nieufna i nie wykazuje chęci na ponowne spotkanie, mimo usilnych próśb swojego partnera.
"Na Wspólnej" odc. 4247 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Osoby zainteresowane dalszymi losami mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej mogą liczyć na stałą porę emisji swojego ulubionego serialu. Stacja dba o to, by regularnie dostarczać nowe wątki, które można oglądać od poniedziałku do czwartku. Aby nie przegapić konfrontacji Franka z internetowym hejterem czy dalszych starań Grega, warto zarezerwować sobie czas wieczorem. Premierowa emisja "Na Wspólnej" o numerze 4247 odbędzie się 16 lipca 2026 o godzinie 20:15 na antenie TVN.
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"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
Ten popularny serial obyczajowy już od wielu lat pokazuje codzienne życie mieszkańców Warszawy, którzy zmagają się z problemami rodzinnymi i zawodowymi. W każdym tygodniu można podglądać, jak bohaterowie radzą sobie z chorobami, zdradami, ale także radosnymi powrotami do bliskich. Fabuła opiera się na losach kilku zaprzyjaźnionych rodzin, które na przestrzeni lat przeszły ogromne metamorfozy. Luźna atmosfera telenoweli sprawia, że łatwo zżyć się z postaciami i ich zwykłymi, ludzkimi sprawami. W obsadzie tego serialu występują:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
- Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
- Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
- Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
- Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
- Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)