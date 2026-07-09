"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4246

Ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" przyniosły mnóstwo zwrotów akcji, które postawiły bohaterów w skomplikowanym położeniu. Podczas ryzykownej akcji z podsłuchem Marcelina spotkała się z Rybą, co z ukrycia rejestrował Krzysztof, jednak prawdziwym wstrząsem dla Smolnego okazało się nagłe dołączenie do rozmowy byłego męża Basi, Andrzeja. W międzyczasie Monika i Damian odkryli kłamstwa matki Fiony w kwestii rzekomego wspierania dobroczynności, a cała sytuacja zakończyła się dramatycznym wyznaniem dziewczyny o porzuceniu przez rodzicielkę. Spore zaskoczenie przeżyła też Weronika, gdy Lew zaprosił do domu swojego przyjaciela Grega, w którym kobieta natychmiast rozpoznała agresywnego mężczyznę odpowiedzialnego za wcześniejsze wyzwiska. Takie nagromadzenie osobistych dramatów i trudnych konfrontacji sugeruje, że przed bohaterami stoi teraz wiele nowych wyzwań. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

"Na Wspólnej" odc. 4246 - streszczenie

Krzysztof Smolny ma poważny problem z wyjawieniem Basi prawdy o jej byłym mężu, który okazał się oszustem, dlatego unika powracania do tematu swojego ostatniego wyjazdu. Sytuacja staje się napięta, gdy żona znajduje w jego bagażu spinkę do włosów, co staje się dla niej podstawą do oskarżenia Krzysztofa o zdradę. Podobne napięcia panują w relacji Marceliny, której mąż również wysuwa pod jej adresem zarzuty dotyczące romansu. Tymczasem Cieślikowie czują się kompletnie zagubieni po tym, jak Fiona wyznała im, że jej matka zmaga się z chorobą dwubiegunową. Monika zaczyna żałować swojego wcześniejszego, gwałtownego zachowania wobec kobiety, a Sławek w międzyczasie odkrywa, że Kowalska miała już wcześniej kłopoty z prawem. Dodatkowo Agierowa i Juliusz, przygotowując się do swoich randek, wpadają na siebie i kończą spotkanie bardzo nieprzyjemną wymianą zdań.

"Na Wspólnej" odc. 4246 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej można śledzić regularnie na antenie telewizyjnej, gdzie każdego tygodnia prezentowane są kolejne etapy ich życia. Serial cieszy się niesłabnącą popularnością, a nowe wątki są emitowane w stałym paśmie wieczornym, co pozwala na spokojny seans po pracy. Warto zarezerwować sobie czas w kalendarzu, aby być na bieżąco z dylematami bohaterów. Odcinek 4246 serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany 15 lipca 2026 roku o godzinie 20:15 na kanale TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ta znana polska telenowela to produkcja, która od lat przyciąga przed ekrany całe rodziny, opowiadając o wzlotach i upadkach mieszkańców jednej z warszawskich kamienic. W fabule przeplatają się wątki miłosne, trudne decyzje zawodowe oraz dramaty zdrowotne, które kształtują charaktery postaci. Luźna forma opowieści pozwala łatwo zorientować się w skomplikowanych powiązaniach między sąsiadami, którzy wspierają się w trudnych chwilach. Na ekranie regularnie pojawiają się aktorzy znani polskiej publiczności od dekad, tworząc zgrany i rozpoznawalny zespół. Obsada tego serialu to m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)