"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4246

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja VOX FM
2026-07-09 11:27

W nadchodzącym 4246. odcinku serialu „Na Wspólnej” Krzysztof Smolny znajdzie się w trudnej sytuacji, próbując ukryć przed żoną bolesną prawdę o jej przeszłości. Przypadkowe znalezisko w jego walizce sprawi, że Basia zacznie kwestionować uczciwość męża i wyciągnie pochopne wnioski. Również u Cieślików zapanuje niepokój po usłyszeniu szczerego wyznania Fiony na temat stanu zdrowia jej matki.

Ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" przyniosły mnóstwo zwrotów akcji, które postawiły bohaterów w skomplikowanym położeniu. Podczas ryzykownej akcji z podsłuchem Marcelina spotkała się z Rybą, co z ukrycia rejestrował Krzysztof, jednak prawdziwym wstrząsem dla Smolnego okazało się nagłe dołączenie do rozmowy byłego męża Basi, Andrzeja. W międzyczasie Monika i Damian odkryli kłamstwa matki Fiony w kwestii rzekomego wspierania dobroczynności, a cała sytuacja zakończyła się dramatycznym wyznaniem dziewczyny o porzuceniu przez rodzicielkę. Spore zaskoczenie przeżyła też Weronika, gdy Lew zaprosił do domu swojego przyjaciela Grega, w którym kobieta natychmiast rozpoznała agresywnego mężczyznę odpowiedzialnego za wcześniejsze wyzwiska. Takie nagromadzenie osobistych dramatów i trudnych konfrontacji sugeruje, że przed bohaterami stoi teraz wiele nowych wyzwań. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Na Wspólnej" odc. 4246 - streszczenie

Krzysztof Smolny ma poważny problem z wyjawieniem Basi prawdy o jej byłym mężu, który okazał się oszustem, dlatego unika powracania do tematu swojego ostatniego wyjazdu. Sytuacja staje się napięta, gdy żona znajduje w jego bagażu spinkę do włosów, co staje się dla niej podstawą do oskarżenia Krzysztofa o zdradę. Podobne napięcia panują w relacji Marceliny, której mąż również wysuwa pod jej adresem zarzuty dotyczące romansu. Tymczasem Cieślikowie czują się kompletnie zagubieni po tym, jak Fiona wyznała im, że jej matka zmaga się z chorobą dwubiegunową. Monika zaczyna żałować swojego wcześniejszego, gwałtownego zachowania wobec kobiety, a Sławek w międzyczasie odkrywa, że Kowalska miała już wcześniej kłopoty z prawem. Dodatkowo Agierowa i Juliusz, przygotowując się do swoich randek, wpadają na siebie i kończą spotkanie bardzo nieprzyjemną wymianą zdań.

"Na Wspólnej" odc. 4246 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej można śledzić regularnie na antenie telewizyjnej, gdzie każdego tygodnia prezentowane są kolejne etapy ich życia. Serial cieszy się niesłabnącą popularnością, a nowe wątki są emitowane w stałym paśmie wieczornym, co pozwala na spokojny seans po pracy. Warto zarezerwować sobie czas w kalendarzu, aby być na bieżąco z dylematami bohaterów. Odcinek 4246 serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany 15 lipca 2026 roku o godzinie 20:15 na kanale TVN.

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"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ta znana polska telenowela to produkcja, która od lat przyciąga przed ekrany całe rodziny, opowiadając o wzlotach i upadkach mieszkańców jednej z warszawskich kamienic. W fabule przeplatają się wątki miłosne, trudne decyzje zawodowe oraz dramaty zdrowotne, które kształtują charaktery postaci. Luźna forma opowieści pozwala łatwo zorientować się w skomplikowanych powiązaniach między sąsiadami, którzy wspierają się w trudnych chwilach. Na ekranie regularnie pojawiają się aktorzy znani polskiej publiczności od dekad, tworząc zgrany i rozpoznawalny zespół. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
  • Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
  • Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
  • Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
  • Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
  • Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
  • Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
  • Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
  • Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
  • Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
  • Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
  • Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
  • Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
  • Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)
Monika i Damian Cieślikowie patrzą z niepokojem na piszącego mężczyznę. O losach bohaterów przeczytasz na VOX FM.
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