Damian Michałowski wskazuje hit ramówki. Nie kryje ekscytacji nowym show

Adam Woronowicz i Czarek Sikora w nowym show. Damian Michałowski o swoich nadziejach

Zbliżający się sezon telewizyjny obfituje w zapowiedzi interesujących produkcji, oferując widzom zarówno sprawdzone formaty, jak i zupełnie nowe tytuły. Jedną z propozycji budzących ogromną ciekawość jest polska wersja programu "Taskmaster". Zapytany o telewizyjne oczekiwania, współgospodarz porannego pasma "Dzień Dobry TVN", Damian Michałowski, bez cienia wątpliwości wskazał właśnie ten projekt jako swój główny cel przed ekranem.

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Nowość w TVN. Prowadzący "Dzień Dobry TVN" wskazuje, kto najbardziej go rozbawił

W wywiadzie udzielonym portalowi "Super Express" dziennikarz nie krył podekscytowania zbliżającą się premierą "Taskmastera". Podkreślił, że już na etapie oglądania krótkich zwiastunów produkcja wprawia go w doskonały nastrój i z trudem opanowuje rozbawienie.

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Teraz szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać "Taskmastera". Patrzę na zajawki Adama Woronowicza i Czarka Sikory i jestem rozpłynięty jak ptasie mleczko na słońcu - powiedział "Super Expressowi" Damian Michałowski.

Prezenter "Dzień Dobry TVN" z entuzjazmem ocenił zarówno dobór uczestników, jak i ogólny klimat bijący z zapowiedzi. Przyznał, że dotychczasowe fragmenty promujące show zrobiły na nim znakomite wrażenie, zapowiadając świetną rozrywkę.

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Jak widzę tego Adama Woronowicza, jak widzę tego Czarka Sikorę, to normalnie oczy mi płaczą ze śmiechu - dodał.

Z relacji dziennikarza wynika, że nowy program rozrywkowy ma ogromny potencjał, by stać się największym wydarzeniem nadchodzącej ramówki. Według niego publiczność otrzyma potężną dawkę spontanicznej zabawy i pozna zupełnie nieznane strony lubianych celebrytów.

To będzie główny punkt, na który będę jesienią zwracał uwagę – przyznał.