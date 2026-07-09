Nadia Długosz wzięła udział w szczycie NATO. Miała okazję porozmawiać z prezydentem Ukrainy

Kim jest Nadia Długosz?

Nadia Długosz, posługująca się w internecie pseudonimem „Nadjowa”, to pochodząca z Włocławka youtuberka i tiktokerka urodzona w 1996 roku. Ogromną popularność w Polsce przyniosły jej występy w komediowym projekcie „Beksy”, który tworzyła w latach 2015-2021 we współpracy z grupą Abstrachuje. Na kanale zajmowała się nie tylko grą aktorską w zabawnych filmikach, ale też reżyserią i tworzeniem scenariuszy. Prywatnie jest absolwentką finansów międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Gdy zakończyła pracę w grupie, postawiła na rozwój własnych kanałów społecznościowych, gromadząc na TikToku i Instagramie wielotysięczną publiczność. Influencerka brała też udział w programie telewizyjnym „Good Luck Guys”.

25

Nadia Długosz z Maciejem Musiałem na szczycie NATO

Fani Nadii Długosz z pewnością byli zaskoczeni jej najnowszymi relacjami. Młoda twórczyni internetowa pochwaliła się obecnością na niedawnym szczycie NATO zorganizowanym w Ankarze, pokazując kulisy tego prestiżowego spotkania. Celebrytka miała okazję przebywać w pobliżu najważniejszych polityków ze światowej areny, a nawet zamienić z nimi kilka słów. Ten niezwykły moment wykorzystała na rozmowę z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim.

- Tego się nie spodziewaliście, bo ja także, ale udało mi się spotkać z Panem Prezydentem Zełenskim i postanowiłam wykorzystać te kilka minut, by spytać go o nasz ostatni spór, jako osoba zaangażowana w pomoc Ukrainie, mającą w gronie znajomych wspaniałych ludzi z tego kraju, ale również jako wnuczka poległych na Wołyniu. Nie próbował uciekać od tematu, a odpowiedź, którą otrzymałam, była emocjonalna i wyczerpująca! - napisała Nadia.

Co istotne, w tym samym wydarzeniu uczestniczył znany aktor Maciej Musiał. Obecność reprezentantów polskiego show-biznesu w stolicy Turcji była starannie zaplanowana. Sojusz Północnoatlantycki zdecydował się zaprosić influencerów z państw członkowskich, by łatwiej docierać do młodszych odbiorców. W ten sposób NATO stara się udowodnić, że zagadnienia związane z geopolityką potrafią być naprawdę fascynujące.