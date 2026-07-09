Najmłodszy syn Ostrowskiej-Królikowskiej już zna wyniki matury. Aktorka nie kryje dumy i ujawnia procenty

Ksawery Królikowski po maturze. Gwiazda Klanu pęka z dumy

Najmłodszy syn Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej zakończył właśnie ważny etap w swoim życiu. W maju Ksawery przystąpił do egzaminu dojrzałości, a w lipcu odebrał upragnione świadectwo maturalne. 18-latek osiągnął fenomenalne wyniki, szczególnie z przedmiotów humanistycznych. Egzamin z rozszerzonego języka polskiego i angielskiego zdał na ponad 90 procent, co jest powodem do ogromnej dumy. Jednak prawdziwą niespodzianką okazały się punkty z innego przedmiotu.

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Zdolności matematyczne Ksawerego wprawiły w zdumienie całą rodzinę. Syn aktorki uzyskał około 70 procent na egzaminie obowiązkowym z matematyki, co jest fantastycznym wynikiem jak na osobę o duszy humanisty. Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie kryła swojego zaskoczenia, zaznaczając, że nawet Ksawery nie przypuszczał, że tak świetnie poradzi sobie z przedmiotem ścisłym.

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Jestem bardzo zadowolona i jesteśmy bardzo dumni. Z języka polskiego rozszerzonego oraz języka angielskiego Ksawery zdobył ponad 90 proc. Matematyka też poszła bardzo dobrze, bo uzyskał około 70 proc. Syn sam się tym trochę zdziwił, bo ma raczej umysł humanisty. Na szczęście mam już wszystkie duże dzieci i wszystkie są po maturach - wyznała aktorka Faktowi.

Ksawery to jej piąte, najmłodsze dziecko, więc pomyślne zdanie przez niego matury oznacza symboliczne zakończenie tego etapu edukacji w jej domu. Dumna mama nie ukrywa, że ma już wszystkie dzieci po egzaminie dojrzałości i teraz może ze spokojem przyglądać się ich wkraczaniu w dorosłość.

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Potomek Pawła Królikowskiego i znanej aktorki stroni od celebryckiego życia. W przeciwieństwie do swojego brata Antoniego, niezwykle rzadko bywa na salonach i raczej unika popularności. Jego doskonałe wyniki na egzaminie dojrzałości sprawiły, że na chwilę stał się bohaterem nagłówków. Teraz przed młodym mężczyzną czas na poważne decyzje dotyczące wyboru kierunku studiów.

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