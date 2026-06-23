Sylwia Madeńska z "Love Island" znów schudła? Zobaczcie zdjęcia!

Sylwia Madeńska zdobyła rozpoznawalność po wygranej w "Love Island. Wyspa miłości"

Kariera medialna Sylwii Madeńskiej wystartowała dość niespodziewanie i przyniosła jej sporą rzeszę fanów, o czym świadczy liczba 236 tysięcy obserwatorów na Instagramie. Przełomowym momentem dla ówczesnej 27-latki był angaż do pierwszej odsłony telewizyjnego formatu "Love Island. Wyspa miłości" w 2019 roku. Zbudowała tam bardzo silną i rozpoznawalną relację z Mikołajem Jędruszczakiem, a widzowie obdarzyli tę parę tak ogromną sympatią, że ostatecznie uczestnicy wspólnie wygrali całe reality show.

Zwycięstwo w popularnym programie randkowym okazało się dla influencerki przepustką do dalszej działalności w polskim show-biznesie. Zanim zdobyła ogólnokrajową popularność dzięki telewizji, rozwijała się jako profesjonalna tancerka i zdobyła najwyższą międzynarodową klasę taneczną S. Jej umiejętności zostały szybko docenione przez producentów "Tańca z Gwiazdami", gdzie mogła zaprezentować swój warsztat u boku ówczesnego partnera. W tamtym okresie sympatycy celebrytki zaczęli dostrzegać pierwsze wyraźne zmiany w wyglądzie swojej ulubienicy.

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QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec Pytanie 1 z 28 Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z: Kamilą Kajak Edytą Herbuś Anną Głogowską Następne pytanie

Utrata wagi Sylwii Madeńskiej z "Tańca z Gwiazdami"

Przygotowania do popularnego formatu tanecznego wymagały od celebrytki potężnego wysiłku fizycznego, co błyskawicznie przełożyło się na spadek masy jej ciała. Tancerka otwarcie przyznawała, że mordercze treningi na sali prób zaowocowały zrzuceniem aż 8 kilogramów w stosunkowo krótkim czasie. Systematyczny ruch przez wiele godzin każdego dnia oraz zdecydowanie większa dyscyplina w kwestii żywienia dały widoczne rezultaty. Fani celebrytki nie ukrywali zaskoczenia jej nową figurą, szczególnie zestawiając jej ówczesny wygląd z kadrami zarejestrowanymi jeszcze na planie randkowego show.

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Zwyciężczyni pierwszej edycji randkowego formatu zawsze zwracała uwagę na to, że zdrowie psychiczne i komfort we własnym ciele mają większe znaczenie niż parametry widoczne na wadze. Mimo takich deklaracji gołym okiem widać, że jej systematyczna praca nad ciałem przyniosła rewelacyjne efekty. Obecnie 34-letnia tancerka prezentuje się wyjątkowo smukło, a internauci nieustannie komentują jej niesamowicie zgrabną sylwetkę pod nowymi publikacjami. Każdy może samodzielnie ocenić tę zaskakującą metamorfozę na podstawie najnowszych fotografii gwiazdy!

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