Ekspert "Ślubu od pierwszego wejrzenia" surowo ocenia hit Netflixa. Czy miłość może być ślepa?

Piotr Mosak: ekspert od relacji z trudną statystyką w TVN

Piotr Mosak to doświadczony psycholog, wykładowca i terapeuta par. Specjalista z Warszawy ukończył tamtejszy uniwersytet i od lat pomaga w naprawianiu komunikacji między małżonkami. Prawdziwą sławę zyskał jednak jako doradca w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" emitowanym przez stację TVN. Pojawił się w sześciu edycjach, gdzie pomagał łączyć w pary zupełnie obcych sobie ludzi. Statystyka nie jest niestety po jego stronie – z 18 stworzonych małżeństw do dziś przetrwały jedynie trzy. Mosak zrezygnował z dalszego udziału w reality show tuż przed siódmą serią, jako powód podając sprawy osobiste.

Poza telewizją można go często usłyszeć w audycjach radiowych oraz zobaczyć w rolach komentatora, także w formatach śniadaniowych. Psycholog niezmiennie przyjmuje pacjentów we własnym gabinecie na terenie stolicy.

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Piotr Mosak ocenia "Love is Blind". Pytania o telefon mają sens?

Piotr Mosak gościł niedawno w podcaście Pauliny Mikuły zatytułowanym "Miłość". Głównym tematem rozmowy stały się popularne mity dotyczące pierwszych spotkań w ciemno. Ekspert wziął pod lupę polską edycję programu "Love is Blind", emitowanego na platformie Netflix. Format ten opiera się na prostym pomyśle: 30 osób (po 15 z obu płci) rozmawia ze sobą w zamkniętych kabinach. Jedynym zmysłem, z jakiego mogą korzystać, jest słuch. Decyzja o zaręczynach zapada, zanim potencjalni małżonkowie w ogóle się zobaczą. Po wspólnych wyjazdach i zamieszkaniu razem przychodzi czas na kluczowe "tak" lub "nie" tuż przed urzędnikiem stanu cywilnego.

Sonda Który reality show randkowy jest według ciebie lepszy? Love is Blind Ślub od pierwszego wejrzenia Hotel Paradise

- Można się zakochać w głosie, można się zakochać w tekście. Mamy historię świata, kiedy pisano listy miłosne i nie wiadomo było, jak ta osoba w ogóle wygląda, mówi, pachnie, jeżeli już o tym mówimy. I można było się zakochać w treści, jest kilka filmów na ten temat. Więc we wszystkim można się zakochać, czyli zakochujemy się w wyobrażeniu - powiedział Mosak w rozmowie z Mikułą.

Ekspert zauważył, że choć specjaliści starają się jak najdokładniej weryfikować uczestników, nie da się przewidzieć każdej sytuacji i dogłębnie zbadać każdego wątku. W trakcie wywiadu prowadząca poruszyła wątek nietypowych pytań z programu, takich jak wybór między systemem Android a posiadaniem iPhone'a, co wywołało wcześniej prawdziwą burzę w sieci. Mosak przekonuje, że takie detale mogą być istotne na początkowym etapie znajomości.

- To, że ktoś zadał pytanie absolutnie nie oznacza, że musimy na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast pytania hipoteka, Android, wybory to są pytania o hierarchię wartości. One są dość istotne po to, żeby nie marnować czasu na kogoś np. jeżeli jesteś zaangażowana politycznie, jeżeli zależy ci na jakiejś swojej wizji rzeczywistości, świata, ekologii itd. I uczestniczysz, i wychodzisz z domu, i protestujesz, i jeździsz po świecie, przypinasz się do drzew, jest to jakby twoją misją i życiem. No i wybierasz sobie partnera, partnerkę, która polityka, ekologia, daj spokój. […] Bardzo dobre pytanie o takie skrajne wartości, bo my nie wiemy co jest w środku, bo tu mamy bardzo dużo miejsca na to - podsumował Mosak.