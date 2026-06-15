Ekspert "Ślubu od pierwszego wejrzenia" surowo ocenia hit Netflixa. Czy miłość może być ślepa?

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Piotr Mosak: ekspert od relacji z trudną statystyką w TVN
Piotr Mosak to doświadczony psycholog, wykładowca i terapeuta par. Specjalista z Warszawy ukończył tamtejszy uniwersytet i od lat pomaga w naprawianiu komunikacji między małżonkami. Prawdziwą sławę zyskał jednak jako doradca w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" emitowanym przez stację TVN. Pojawił się w sześciu edycjach, gdzie pomagał łączyć w pary zupełnie obcych sobie ludzi. Statystyka nie jest niestety po jego stronie – z 18 stworzonych małżeństw do dziś przetrwały jedynie trzy. Mosak zrezygnował z dalszego udziału w reality show tuż przed siódmą serią, jako powód podając sprawy osobiste.
Poza telewizją można go często usłyszeć w audycjach radiowych oraz zobaczyć w rolach komentatora, także w formatach śniadaniowych. Psycholog niezmiennie przyjmuje pacjentów we własnym gabinecie na terenie stolicy.
Piotr Mosak ocenia "Love is Blind". Pytania o telefon mają sens?
Piotr Mosak gościł niedawno w podcaście Pauliny Mikuły zatytułowanym "Miłość". Głównym tematem rozmowy stały się popularne mity dotyczące pierwszych spotkań w ciemno. Ekspert wziął pod lupę polską edycję programu "Love is Blind", emitowanego na platformie Netflix. Format ten opiera się na prostym pomyśle: 30 osób (po 15 z obu płci) rozmawia ze sobą w zamkniętych kabinach. Jedynym zmysłem, z jakiego mogą korzystać, jest słuch. Decyzja o zaręczynach zapada, zanim potencjalni małżonkowie w ogóle się zobaczą. Po wspólnych wyjazdach i zamieszkaniu razem przychodzi czas na kluczowe "tak" lub "nie" tuż przed urzędnikiem stanu cywilnego.
- Można się zakochać w głosie, można się zakochać w tekście. Mamy historię świata, kiedy pisano listy miłosne i nie wiadomo było, jak ta osoba w ogóle wygląda, mówi, pachnie, jeżeli już o tym mówimy. I można było się zakochać w treści, jest kilka filmów na ten temat. Więc we wszystkim można się zakochać, czyli zakochujemy się w wyobrażeniu - powiedział Mosak w rozmowie z Mikułą.
Ekspert zauważył, że choć specjaliści starają się jak najdokładniej weryfikować uczestników, nie da się przewidzieć każdej sytuacji i dogłębnie zbadać każdego wątku. W trakcie wywiadu prowadząca poruszyła wątek nietypowych pytań z programu, takich jak wybór między systemem Android a posiadaniem iPhone'a, co wywołało wcześniej prawdziwą burzę w sieci. Mosak przekonuje, że takie detale mogą być istotne na początkowym etapie znajomości.
- To, że ktoś zadał pytanie absolutnie nie oznacza, że musimy na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast pytania hipoteka, Android, wybory to są pytania o hierarchię wartości. One są dość istotne po to, żeby nie marnować czasu na kogoś np. jeżeli jesteś zaangażowana politycznie, jeżeli zależy ci na jakiejś swojej wizji rzeczywistości, świata, ekologii itd. I uczestniczysz, i wychodzisz z domu, i protestujesz, i jeździsz po świecie, przypinasz się do drzew, jest to jakby twoją misją i życiem. No i wybierasz sobie partnera, partnerkę, która polityka, ekologia, daj spokój. […] Bardzo dobre pytanie o takie skrajne wartości, bo my nie wiemy co jest w środku, bo tu mamy bardzo dużo miejsca na to - podsumował Mosak.