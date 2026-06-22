Magda Lichota z "Love Island" znów się zaręczyła. Kim jest jej nowy wybranek?

Zwyciężczyni "Love Island" i burzliwa przeszłość z Wiktorem Biernackim

Magda Lichota zdobyła sympatię widzów i ogólnopolską sławę jako uczestniczka czwartej odsłony programu „Love Island. Wyspa miłości” wyemitowanej w 2021 roku. W telewizyjnym formacie zbudowała trwałą relację z Wiktorem Biernackim, z którym ostatecznie bez problemu sięgnęła po główne zwycięstwo w randkowym show. Ich uczucie rozwijało się na oczach tysięcy fanów, a ukoronowaniem tego związku były zaręczyny w 2022 roku, do których doszło podczas gościnnego występu pary w szóstej edycji programu. Były to absolutnie pierwsze takie oświadczyny w historii polskiej wersji formatu, jednak ostatecznie miłość nie przetrwała próby czasu i w 2024 roku para ogłosiła definitywne rozstanie.

Po zakończeniu relacji z Wiktorem celebrytka zdecydowała się na odważną metamorfozę, porzucając jasne włosy na rzecz zdecydowanie ciemniejszego odcienia. Zamiast rozpaczać po stracie, wykorzystała trudne chwile do rozwinięcia lukratywnej działalności w sieci. Na swoim profilu na Instagramie, obserwowanym obecnie przez ponad 160 tysięcy osób, przestała funkcjonować jedynie jako gwiazdka z telewizji. Zaczęła tworzyć ironiczne i niezwykle chętnie oglądane materiały wideo wyśmiewające nieudane randki czy toksyczne relacje. Z kolei w 2025 roku zdecydowała się na udział w reality show "The 50" na platformie Prime Video, gdzie niespodziewanie stanęła twarzą w twarz ze swoim byłym narzeczonym.

Magda Lichota z "Love Island" spotkała w nowym programie swojego ex. Jak zareagowała?

Nowy związek Magdy Lichoty. Dominik Sadzawicki oświadczył się na Santorini

Obecnie serce Magdy Lichoty jest zajęte przez Dominika Sadzawickiego, z którym spotyka się już od dłuższego czasu. Influencerka chętnie dzieli się swoim szczęściem w mediach społecznościowych, zapewniając obserwatorów, że obecny partner w pełni odpowiada jej wizji idealnego życia we dwoje. Szybko okazało się, że sportowiec ma wobec niej równie poważne zamiary i nie zamierza czekać. W czerwcu 2026 roku, podczas romantycznego wyjazdu na grecką wyspę Santorini, na palcu celebrytki wylądował imponujący pierścionek zaręczynowy.

- Zoba co dostałam - napisała Magda.

Wiadomość o oświadczynach wywołała istną lawinę entuzjazmu wśród internautów, którzy natychmiast ruszyli z masowymi gratulacjami dla świeżo upieczonej narzeczonej.

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Kariera sportowa Dominika Sadzawickiego. Gdzie grał narzeczony Magdy Lichoty?

Wybranek celebrytki, Dominik Sadzawicki, to doświadczony zawodnik mający za sobą występy w młodzieżowej kadrze narodowej Polski w piłce nożnej. Mężczyzna przyszedł na świat w 1994 roku w Poznaniu. W trakcie swojej dotychczasowej sportowej przygody reprezentował barwy kilku doskonale znanych, krajowych zespołów, do których należą:

Górnik Zabrze,

GKS Katowice,

Stal Mielec,

Nieciecza,

Stal Rzeszów,

Kotwica Kołobrzeg.

Podczas swojej kariery na najwyższym krajowym szczeblu zaliczył 30 oficjalnych meczów na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Zanotował również 70 rozegranych spotkań na zapleczu elity w ramach rozgrywek Betclic 1 ligi.