Magda Lichota z "Love Island" znów się zaręczyła. Kim jest jej nowy wybranek?

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Zwyciężczyni "Love Island" i burzliwa przeszłość z Wiktorem Biernackim
Magda Lichota zdobyła sympatię widzów i ogólnopolską sławę jako uczestniczka czwartej odsłony programu „Love Island. Wyspa miłości” wyemitowanej w 2021 roku. W telewizyjnym formacie zbudowała trwałą relację z Wiktorem Biernackim, z którym ostatecznie bez problemu sięgnęła po główne zwycięstwo w randkowym show. Ich uczucie rozwijało się na oczach tysięcy fanów, a ukoronowaniem tego związku były zaręczyny w 2022 roku, do których doszło podczas gościnnego występu pary w szóstej edycji programu. Były to absolutnie pierwsze takie oświadczyny w historii polskiej wersji formatu, jednak ostatecznie miłość nie przetrwała próby czasu i w 2024 roku para ogłosiła definitywne rozstanie.
Po zakończeniu relacji z Wiktorem celebrytka zdecydowała się na odważną metamorfozę, porzucając jasne włosy na rzecz zdecydowanie ciemniejszego odcienia. Zamiast rozpaczać po stracie, wykorzystała trudne chwile do rozwinięcia lukratywnej działalności w sieci. Na swoim profilu na Instagramie, obserwowanym obecnie przez ponad 160 tysięcy osób, przestała funkcjonować jedynie jako gwiazdka z telewizji. Zaczęła tworzyć ironiczne i niezwykle chętnie oglądane materiały wideo wyśmiewające nieudane randki czy toksyczne relacje. Z kolei w 2025 roku zdecydowała się na udział w reality show "The 50" na platformie Prime Video, gdzie niespodziewanie stanęła twarzą w twarz ze swoim byłym narzeczonym.
Nowy związek Magdy Lichoty. Dominik Sadzawicki oświadczył się na Santorini
Obecnie serce Magdy Lichoty jest zajęte przez Dominika Sadzawickiego, z którym spotyka się już od dłuższego czasu. Influencerka chętnie dzieli się swoim szczęściem w mediach społecznościowych, zapewniając obserwatorów, że obecny partner w pełni odpowiada jej wizji idealnego życia we dwoje. Szybko okazało się, że sportowiec ma wobec niej równie poważne zamiary i nie zamierza czekać. W czerwcu 2026 roku, podczas romantycznego wyjazdu na grecką wyspę Santorini, na palcu celebrytki wylądował imponujący pierścionek zaręczynowy.
- Zoba co dostałam - napisała Magda.
Wiadomość o oświadczynach wywołała istną lawinę entuzjazmu wśród internautów, którzy natychmiast ruszyli z masowymi gratulacjami dla świeżo upieczonej narzeczonej.
Kariera sportowa Dominika Sadzawickiego. Gdzie grał narzeczony Magdy Lichoty?
Wybranek celebrytki, Dominik Sadzawicki, to doświadczony zawodnik mający za sobą występy w młodzieżowej kadrze narodowej Polski w piłce nożnej. Mężczyzna przyszedł na świat w 1994 roku w Poznaniu. W trakcie swojej dotychczasowej sportowej przygody reprezentował barwy kilku doskonale znanych, krajowych zespołów, do których należą:
- Górnik Zabrze,
- GKS Katowice,
- Stal Mielec,
- Nieciecza,
- Stal Rzeszów,
- Kotwica Kołobrzeg.
Podczas swojej kariery na najwyższym krajowym szczeblu zaliczył 30 oficjalnych meczów na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Zanotował również 70 rozegranych spotkań na zapleczu elity w ramach rozgrywek Betclic 1 ligi.