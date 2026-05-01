Doda zaśpiewa hymn w Krakowie. Wokalistka spełni wielkie marzenie swojego ojca

Dorota Rabczewska wystąpi na krakowskich Błoniach

Piosenkarka po raz kolejny przyciągnęła uwagę opinii publicznej. Tym razem powodem głośnych dyskusji nie są jednak żadne kontrowersje, lecz bardzo wzniosła inicjatywa artystki. Za pośrednictwem platformy Instagram wokalistka poinformowała o nadchodzącym występie na rozległych terenach krakowskich Błoń. Opublikowane przez nią nagranie błyskawicznie rozeszło się w internecie, prowokując lawinę opinii ze strony zaskoczonych słuchaczy.

Doda zdradza kulisy patriotycznego widowiska z użyciem dronów

Piosenkarka wyraźnie wzruszyła się podczas przekazywania tych wieści. W opublikowanym materiale wideo zaznaczyła, że ten konkretny koncert niesie dla niej ogromny ładunek emocjonalny. Dodatkowo Dorota Rabczewska przedstawiła zarys imponującej oprawy wizualnej zaplanowanego przedsięwzięcia. Nad krakowskimi Błoniami zawiśnie pięć tysięcy flag niesionych przez drony, które wspólnie uformują kontury naszego kraju. Ten niecodzienny spektakl świetlny stanowić będzie tło dla wokalistki, której wejście na scenę zaplanowano jako główny punkt programu. Piosenkarka gorąco zachęcała swoich sympatyków do osobistego udziału w tym niecodziennym wydarzeniu.

Spełnię marzenie i życzenie mojego taty - wielkiego patrioty. Ja też jestem wielką patriotką, więc z przyjemnością zaśpiewam dla niego hymn i dla wszystkich was. Zapraszam serdecznie na błonie w Krakowie. O godzinie 14 wychodzę, wśród pięciu tysięcy flag z dronów. Ułożone w kształcie naszej pięknej Polski. Także no... nie mogę się doczekać - powiedziała Doda na InstaStories.

Użytkownicy sieci natychmiast zaczęli komentować ten pomysł. Część obserwatorów docenia patriotyczną postawę gwiazdy i chwali jej przywiązanie do narodowych tradycji. Reszta komentujących z ciekawością czeka na wokalną interpretację najważniejszej polskiej pieśni w wykonaniu tak charakterystycznej postaci rodzimego show-biznesu.

