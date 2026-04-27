Internauci zniesmaczeni zachowaniem uczestników "Sanatorium Miłości". Nie chodzi o Teresę!

Sanatorium Miłości 8 - co wiemy?

Emitowany od 2019 roku na antenie TVP1 program „Sanatorium miłości” to reality show prowadzone przez Martę Manowską. Format skupia się na dwunastu seniorach, którzy podczas trzytygodniowego pobytu w uzdrowisku próbują odnaleźć miłość lub przyjaźń. Produkcja łączy zabiegi zdrowotne z wyzwaniami wymagającymi odwagi, co sprzyja budowaniu relacji. Każdego dnia uczestnicy wybierają „Kuracjusza Odcinka”, który w nagrodę udaje się na randkę, natomiast zwieńczeniem turnusu jest uroczysty bal i ogłoszenie Króla oraz Królowej.

Uczestnicy 8. edycji:

Ewa z Lublina;

Emilia z Ozorkowa;

Bożena z Bydgoszczy;

Barbara ze Szczecina;

Anna z Sieradza;

Lilla z Sosnowca;

Teresa z Tarnobrzega;

Henryk z Żychlina;

Henryk z Gliwic;

Aleksander z Krakowa;

Wiesław z Wrocławia;

Paweł ze Sławna;

Mike z Bielska-Białej;

Zbigniew z Pilicy.

Z powodów zdrowotnych z programu zrezygnował Wiesław, a Barbara odeszła przez "kiepską atmosferę".

Sanatorium Miłości - internauci są wściekli i nie chodzi o Tereskę!

Sanatorium Miłości 8 wzbudza ogromne emocje wśród widzów. Na samym początku mieli dosyć Barbary. Po niej ogrom krytyki spadł na Teresę i m.in. Zbigniewa. Nikt się jednak nie spodziewał, że 8. odcinek = kolejna "ofiara" widzów. Henryk Rkocha kobiety, bo jak mówi "nie miał miłości w domu". Dlatego też adoruje nie tylko ukochaną Emilię, ale również... m.in. jej koleżankę Ewę. Gdy wybrano go na Kuracjusza Odcinka, wszyscy byli pewni, że postawi na swoją programową partnerkę. Postanowił jednak zaprosić Ewę, co wywołało oburzenie m.in. uczestników. Lilla nie mogła zrozumieć jego decyzji, panowie też byli zaskoczeni. Henryk R nie spodziewał się jednak tego, że jego "partnerka" na randce przyjdzie tylko na chwilę powiedzieć mu, że nie ma zamiaru w tym uczestniczyć. O ile Ewa dostała wiele pochwalnych komentarzy, tak Henryk nie miał szczęścia. Takie opinie pisali internauci:

"Henryk R. jako pierwszy zostanie okrzyknięty zaszczytnym mianem dzbana odcinka 💪, żeby nie powiedzieć, że nawet całej edycji"

"Swoją drogą ciekawy przypadek faceta, który całe życie lawirował między kobietami...a te mu wybaczały. Żona była to mu nawet mieszkanie zaoferowała jak kolejna żona go pogoniła i został z niczym. Teraz pan już starszy a popełnia dokładnie te same błędy, czyli na starość człowiek jednak nie mądrzeje, tylko się starzeje... Ale trzeba przyznać, że ma swój urok facet umie bajerować, tyle że trafił na Ewe, która ma poczucie wartości wysokie i wyprostowała Don Juana, że hej😁"

"To jest chyba taki gatunek kobieciarza. Taki nigdy nie ustabilizuje się i nie zakochuje się, tylko skacze z kwiatka na kwiatek jak pszczółka, która zbiera miodek. Pracowity gość. 💕"

"Za to, co robi to powinien zostać najgorszym kuracjuszem tego sezonu"