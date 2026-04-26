Szymon Miszczak ogolił głowę. Syn Edwarda Miszczaka wspomniał o zmarłej mamie!

Zbiórka Łatwoganga na rzecz dzieci z rakiem z rekordowymi wynikami

Początkowy plan Łatwoganga zakładał kilkudniową transmisję w sieci, by wesprzeć dzieci walczące z rakiem. Szybko okazało się, że inicjatywa podbiła serca Polaków. Twórca rozpoczął relację 17 kwietnia, zbierając fundusze dla najmłodszych pacjentów onkologicznych. Wpłaty od internautów błyskawicznie zaczęły nabierać tempa, a tysiące szybko zamieniły się w milionowe sumy. Pieniądze wpłacali anonimowi widzowie, korporacje, sportowcy i przedstawiciele show-biznesu.

Wirtualne spotkanie z widzami przeobraziło się w wielkie medialne wydarzenie z udziałem znanych osobistości. Przed kamerami pojawili się między innymi Doda, Maffashion, Julia Wieniawa, Sylwia Grzeszczak, Katarzyna Nosowska, Blanka Lipińska oraz Kasix. Z twórcą wspólnie działali także Bedoes, OKI, Żabson, Kukon, Sylwester Wardęga, Tomasz Karolak, Sebastian Fabijański, Borys Szyc, Adam Zdrójkowski, Mateusz Pawłowski i Nikodem Rozbicki, a sportowy świat reprezentowali Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Goście odwiedzali mieszkanie organizatora osobiście lub nawiązywali połączenia zdalne. Wszyscy zaproszeni apelowali do widzów o finansowe wsparcie szczytnego celu, a sam pomysłodawca nieustannie gwarantował przekazanie stu procent zebranej kwoty bezpośrednio do chorych, bez potrącania jakichkolwiek opłat operacyjnych.

Kurzajewski i Rozbicki golą głowy w ramach wsparcia Łatwoganga

Zaproszone osobistości śpiewały, prowadziły dyskusje i chwaliły inicjatywę przed internetową publicznością, a część z nich podjęła decyzję o całkowitym zgoleniu włosów. Miało to na celu zwiększenie zasięgów przekazu wideo i upamiętnienie zmagań pacjentów onkologicznych. Często na pozbycie się fryzury decydowały się osoby nieuczestniczące bezpośrednio w relacji organizatora. Macieja Kurzajewskiego ostrzyżono w studiu programu "Halo, tu Polsat", z kolei Nikodem Rozbicki przeszedł metamorfozę podczas festiwalu Mastercard Off Camera.

Szymon Miszczak wspomina zmarłą mamę po ścięciu włosów przez Nikodema Rozbickiego

Goszcząc na transmisji Nikodem Rozbicki zadeklarował pozbycie się włosów, nie przypuszczając, że wkrótce sam użyje maszynki. Tuż po własnej metamorfozie sprzęt trafił do jego rąk. Aktor ostrzygł na łyso szefa festiwalu Off Camera i zarazem syna Edwarda Miszczaka. Szymon Miszczak opowiedział wtedy o bolesnych przeżyciach, wyznając, że przed kilkoma laty jego matka przegrała walkę z chorobą nowotworową.

Walka z rakiem to jest dzisiaj wyzwanie. Ja sam też jestem doświadczony. Moja mama zmarła na raka, w związku z czym chciałem tę akcję wesprzeć z całego serca - mówił na scenie.

Małgorzata Miszczak zmarła w 2019 roku, a Edward Miszczak dwa lata później wziął ślub z Anną Cieślak. O swojej dawnej małżonce wspomniał w trakcie uroczystości pogrzebowych Joanny Kołaczkowskiej:

Moja żona chorowała na tę samą chorobę i odeszła tak samo jak Joanna. Cóż, życie z czasem nas wyprzedza.

Zobacz więcej zdjęć. Małgorzata Kożuchowska "zginęła" w kartonach u Łatwoganga na finiszu akcji. Zebrano ponad 160 milionów zł!

Wielka sensacja! Edward Miszczak o konflikcie z Hubertem Urbańskim: Nie przepadamy za sobą